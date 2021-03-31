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Министерства не будут переводить в регионы, там создадут центральные органы новых ведомств, - Немчинов

Министерства не будут переводить в регионы, там создадут центральные органы новых ведомств, - Немчинов

В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Можем говорить о том, что, например, недавно созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, эффективного управления", - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. "Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появится общегосударственная кризисная "горячая линия", - Немчинов

Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии "Слуга народа" для программы деятельности КМУ. "Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде", - сказал Немчинов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести деконцентрацию центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет. Секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.

Автор: 

Кабмин (14029) Киев (25571) реформы (3951) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+20
больше новых ведомств! хороших и полезных! думаю автодоры особенно надо расширить.
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31.03.2021 16:39
+19
мало чинуш и коррупционеров???
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
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31.03.2021 16:41
+16
Чомусь люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються...

Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом

Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"

Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму

Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади

Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства

Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії

Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів

"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів

Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію

Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій

Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого

Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора

Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом

Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні

Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.

Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.

Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде

Так, у Бога ще те почуття гумору...

Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються

Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай

І що тепер? Повитягуємо ножі зі спини і підемо вперед

Україна була, є і буде!
Україна переможе!

Люди завжди отримують те у що вірять!

https://www.facebook.com/nataliya.malinovska?__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Malinovska
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31.03.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
больше новых ведомств! хороших и полезных! думаю автодоры особенно надо расширить.
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31.03.2021 16:39 Ответить
Какие-какие органы?
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31.03.2021 16:39 Ответить
не можуть змиритись із самоврядуванням громад...
а обіцяні голови обладміністацій міцними господарниками не встигають стати - плинуть
і укрупнення районів зі зміною статусу позбавило на місцях ручних кадрів...

він ще призначає голів старих районів чи вже нє?
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31.03.2021 16:47 Ответить
Какие-какие органы?

хороший вопрос.
у Гоголя Нос бесчинствовал в генеральской шинели,
а у нас - Член в перзиденской цепочке на 16 звеньев
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31.03.2021 17:08 Ответить
Розуміння пріоритетів держави і ешелонування ресурсів під їх реалізацію- відсутні, як у ЗЕ так і в нинішнього Кабміну-парламенту.. Пустушки... а не державні діячі!!!
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31.03.2021 17:30 Ответить
Большой стройке, большие министерства!
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31.03.2021 16:40 Ответить
Мели зебеля, твоя неделя.
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31.03.2021 16:40 Ответить
мало чинуш и коррупционеров???
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
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31.03.2021 16:41 Ответить
Це ракова пухлина. Можна уявити скільки зрадників і агентів ФСБ окопається у ціх нових метастазах.
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31.03.2021 16:43 Ответить
Больше ведомств хороших и нужных Украина испытывает страшный диФцит чиновничиской братии ..
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31.03.2021 16:43 Ответить
Новы ведьмовст? Под триколорными флагами?
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31.03.2021 16:44 Ответить
Конечно не будут! Это было и зеленому ежу понятно! Нехватало женам, детям, тещам министров из столицы переезжать по каким-то Житомирам, Луцкам и Кропивницким!!!
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31.03.2021 16:46 Ответить
ЗЕбеня думал, что чиновники с женами и любовницами будут жить в смартфоне
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31.03.2021 17:11 Ответить
т.е. тупо увеличат аппарат чиновников
нормальная тема. еще и финансирование на местные бюджеты возложить - а то суки на местах еще не все бабки отдали на киев. кое что приберегли мэры
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31.03.2021 16:47 Ответить
Сократите зарплаты судьям, примите закон о контроле коррупции среду суде,... какого хера раздувать штаты поместно??!! Что бы потос хвастаться сокращением чрезмерно раздутого аппарата ??!! ДЕБИЛЫ
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31.03.2021 16:47 Ответить
кстати суды совсем не раздуты. там большая нехватка судей. у меня дела есть, по которым 7-8 месяцев полный текст решения никак не могут написать.
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31.03.2021 16:59 Ответить
Чомусь люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються...

Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом

Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"

Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму

Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади

Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства

Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії

Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів

"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів

Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію

Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій

Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого

Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора

Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом

Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні

Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.

Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.

Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде

Так, у Бога ще те почуття гумору...

Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються

Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай

І що тепер? Повитягуємо ножі зі спини і підемо вперед

Україна була, є і буде!
Україна переможе!

Люди завжди отримують те у що вірять!

https://www.facebook.com/nataliya.malinovska?__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Malinovska
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31.03.2021 16:47 Ответить
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 16:54 Ответить
подоляк сегодня иск получил аналогично антонине
с издевательской формулировкой "если вы готовы публично принести извинения, мы отзовем иск"

месть это блюдо которое надо подавать холодным...
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31.03.2021 16:56 Ответить
Читая о данном намерении я прямо физически ощущаю как меня где-то разводят...
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31.03.2021 16:47 Ответить
Ну да, дармоедов должно быть побольше, пенсии и зарплаты у них должны быть повыше, ... Чем больше "слуг", тем богаче "народ", который их содержит... Интересно, такую "науку" управления эти "проФЭссора в трускавецком универе изучали?
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31.03.2021 16:48 Ответить
300 000 чиновников мало?
Будут активно плодиться по регионам.
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31.03.2021 16:48 Ответить
На самом деле всё элементрно!
В Украине 27 областей. Чтобы никого не обидеть, создаём 27 новых министерств!
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31.03.2021 16:56 Ответить
можно поподробней про 27 областей?
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31.03.2021 16:59 Ответить
"Согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов - 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).
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31.03.2021 18:14 Ответить
а крым и киев с севастополем - это области?
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31.03.2021 18:18 Ответить
Ой, поймал!
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31.03.2021 18:38 Ответить
Вообще-то, 24 области, АРК Крым и 2 города из спец. статусом - Киев и Севастополь.
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31.03.2021 18:08 Ответить
Надо освобождать Киев. Президента в Батурин, Раду в Фастов.
Министерства по областям.
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31.03.2021 16:59 Ответить
всех в на Желтые Воды !!!
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31.03.2021 17:12 Ответить
Увеличение количества чиновников при падающем уровне производства - уникальный, зебильный рецепт выведения экономики из кризиса.
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31.03.2021 17:09 Ответить
Тю, да с чего вообще вы взяли что у них такая цель?
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31.03.2021 17:27 Ответить
Думала, может зебобы кинутся объяснять в чем цимес такого метода.
Но их нет, ни одного.
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31.03.2021 17:35 Ответить
Цель у них другая. Трудоустроить своих на теплые и хлебные места,пока их не вышвырнули!
Потом свои будут отвоевывать кормушки через суд,и не дадут пропасть своим.
Новая Ылита развивАцца!
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31.03.2021 21:21 Ответить
Что-то в этот разы Зе быстро из очередного кумара вышел.
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31.03.2021 17:15 Ответить
Схоже що кагал розростається. Потрібні розвивати кормову базу для "хароших, правільних людей" та їх родичів.
Пліняві "реформи", це створення відомст і посад для дармоїдів. Фсьо.
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31.03.2021 17:18 Ответить
Плодиться сінєкура...
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31.03.2021 17:43 Ответить
Столиця для того й існує, аби там розміщалися органи влади, міністерства та відомства. Якщо органи влади будуть розкидані по всій країні, на засідання кабміну злітатися з регіонів? Адже це все додаткові витрати. А якщо термінове засідання? Або термінова нарада? Як в такому разі бути? Не ноу-хау, а нісенітниця якась.
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31.03.2021 17:54 Ответить
Треба гнати сраними мітлами цих реХВорматорів поки не розвалили країну.
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31.03.2021 17:59 Ответить
Не треба було обирати!
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31.03.2021 21:16 Ответить
Зеленый дебилизм. В регионе 1 работник, из центра ему на шею 2 чиновников подсматривающих, за тем за подсматривающими еще четверых подсматривающих, затем за подсматривающими за подсматривающими, еще 16 подсматривающих. Рай для чиновников.
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31.03.2021 18:08 Ответить
Поправьте меня,если что не так!При сокращении численности населения и стабильном падении ВВП создаются новые управленческие структуры!50% пенсов систематически недоедают!Мне это снится,или это реальность?
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31.03.2021 18:15 Ответить
Это конец эпохи бедности по Порошенко,и уже 2года начало процветания по Зельцману/зеленскому.
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31.03.2021 21:15 Ответить
Была когда-то такая фигня, ещё при Никитке Хрущове, называлась -"Совнархоз"
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31.03.2021 18:19 Ответить
Не забудьте зарплату начислить тысяч по 200-250 что-бы не крали.
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31.03.2021 18:20 Ответить
Щоб можна було більше красти з бюджету
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31.03.2021 18:24 Ответить
Другими словами будуть роздувати штат, щоб блатним і шовкопёрим чинушам в Києві було меньше роботи і вони моглі валіть с єтой страни на майскіє празднікі і нє паріЦЦА
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31.03.2021 19:26 Ответить
Вот вам и новые рабочие места: комитеты, подкомитеты, комиссии, подкомиссии, новые региональные органы, старые центральные, новые местные, советники, помощники советников... 500000 обещанных наберется??? Только вся эта ******* на шею налогоплательщиков - хавайте зебилы конец эпохи бедности без соли, не обляпайтесь.
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31.03.2021 19:37 Ответить
и шо, офис презедента автоматически переезжает в оман?
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31.03.2021 20:00 Ответить
Неее сразу в Колумбию , там Осел отдохнет по полной и от курьеров не чего зависеть не будет. А то сей час даже дип почта гарантий доставки кокса не дает , кацапы подтведят.
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31.03.2021 20:37 Ответить
тогда филиал стопудово должен быть в золотом треугольнике, шобы поток вдохновения продолжался вечно
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31.03.2021 20:53 Ответить
Блин как уже это Ослиное тупорылое мудило достало со своими глюками , которые ему в голову лезут после того как очередной раз обдолбиться в говно.
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31.03.2021 20:39 Ответить
Правильно! Нужно больше менеджеров для рукой вождения! А работать и производить мат.ценности народ переедет в ЕС!
Кем управлять будете,лохи?
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31.03.2021 21:12 Ответить
 
 