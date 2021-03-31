Министерства не будут переводить в регионы, там создадут центральные органы новых ведомств, - Немчинов
В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Можем говорить о том, что, например, недавно созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, эффективного управления", - сказал Немчинов.
По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. "Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", - добавил министр.
Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии "Слуга народа" для программы деятельности КМУ. "Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде", - сказал Немчинов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести деконцентрацию центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет. Секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.
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а обіцяні голови обладміністацій міцними господарниками не встигають стати - плинуть
і укрупнення районів зі зміною статусу позбавило на місцях ручних кадрів...
він ще призначає голів старих районів чи вже нє?
хороший вопрос.
у Гоголя Нос бесчинствовал в генеральской шинели,
а у нас - Член в перзиденской цепочке на 16 звеньев
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
нормальная тема. еще и финансирование на местные бюджеты возложить - а то суки на местах еще не все бабки отдали на киев. кое что приберегли мэры
Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом
Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"
Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму
Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади
Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства
Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії
Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів
"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів
Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію
Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій
Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого
Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора
Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом
Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні
Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.
Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.
Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде
Так, у Бога ще те почуття гумору...
Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються
Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай
І що тепер? Повитягуємо ножі зі спини і підемо вперед
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с издевательской формулировкой "если вы готовы публично принести извинения, мы отзовем иск"
месть это блюдо которое надо подавать холодным...
Будут активно плодиться по регионам.
В Украине 27 областей. Чтобы никого не обидеть, создаём 27 новых министерств!
Министерства по областям.
вна Желтые Воды !!!
Но их нет, ни одного.
Потом свои будут отвоевывать кормушки через суд,и не дадут пропасть своим.
Новая Ылита развивАцца!
Пліняві "реформи", це створення відомст і посад для дармоїдів. Фсьо.
Кем управлять будете,лохи?