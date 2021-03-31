Министерства не будут переводить в регионы, там создадут центральные органы новых ведомств, - Немчинов

В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Можем говорить о том, что, например, недавно созданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, эффективного управления", - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. "Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", - добавил министр.

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Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта "Эффективное управление" программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии "Слуга народа" для программы деятельности КМУ. "Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде", - сказал Немчинов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести деконцентрацию центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных громад) - в течение ближайших двух лет. Секретариат правительства уже разработал предложения о том, куда, кому и как переезжать.