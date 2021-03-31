Самую длинную трассу Украины на Львовщине удлинят до границы с Польшей, - ОГА

В ближайшее время стартует ремонт самой протяженной трассы Украины - Н-30 Стрый - Изварино, ее планируют удлинить до границы с Польшей. Открытие дороги ожидается ко Дню независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам главы ОГА, ремонт дороги от Стрыя до Нижанковичей на границе с Польшей начнется в ближайшее время.

"Этот маршрут продолжит самую длинную дорогу, и Украина уже будет сшита дорогой от границы до границы. Польская сторона планирует уже в этом году приступить к строительству автомобильного пункта пропуска Нижанковичи - Мальховице. Поэтому наши проекты - это дополнительная возможность для расширения международного сотрудничества Украины со странами Европы, это комфорт для путешественников, это новый толчок для развития местных общин", - сказал КозицкийМаршрут Стрый – Нижанковичи будет продолжением участка Стрый – Ходоров протяженностью 44 км, являющегося началом трассы Н-30 Стрый – Изварино, которую планируют открыть ко Дню независимости Украины.

Отмечается, что общая протяженность дорог государственного значения, которые планируется обновить во Львовской области за средства госбюджета, составляет 300 км. Планируется также ремонт 48 мостов.

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Дополнительно за счет кредита республики Польша, по словам Козицкого, будет отремонтировано еще 68,7 км.

Глава ОГА напомнил также, что в этом году начнется строительство Северной объездной дороги Львова. Этот проект финансируется Европейским Банком Реконструкции и Развития и Европейским Инвестиционным Банком и будет соответствовать наивысшим стандартам безопасности и экологии.

"Новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев - Чоп с тремя путями государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей. Ее длина - 23 км. Уже утвержден проект Северной объездной и подписано Соглашение между правительством Украины и ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита. После всех дополнительных исследований Укравтодор объявит тендер. Ожидаем, что строительство дороги может начаться осенью 2021, продлится примерно 4 года", - сообщил подробности глава ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что до конца 2023 года в Украине планируют восстановить всю сеть дорог государственного и международного значения.

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