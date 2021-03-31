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Новости Коронавирус и карантин
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Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля. Если не будет замечаний, мы готовы ее развезти в тот же день, - Ляшко

Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля. Если не будет замечаний, мы готовы ее развезти в тот же день, - Ляшко

Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр (ГЭЦ). Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий день начинать вакцинацию", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Ляшко уточнил, что ГЭЦ начал проводить лабораторный контроль вакцины Coronavac "на выходных, и продолжает его делать".

"Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП "МЗУ", поэтому она должна пройти лабораторный контроль", - сказал он.

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мы готовы ее развезти в тот же день. И РАЗВЕДУТ ЖЕ ГАДЫ.
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31.03.2021 17:37 Ответить
Это же какая "лаборатория" проводит "контроль" высокотехнологичного биопрепарата? И это какие тесты биопрепарату можно "сделать" за десять дней? Лгут, лгут и лгут, надувая щеки... Тьфу, ***...
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31.03.2021 19:19 Ответить
цикаво чего индийскую сразу в ход пустили, а эту проверяют...
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01.04.2021 00:30 Ответить
 
 