Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля. Если не будет замечаний, мы готовы ее развезти в тот же день, - Ляшко
Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр (ГЭЦ). Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий день начинать вакцинацию", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.
Ляшко уточнил, что ГЭЦ начал проводить лабораторный контроль вакцины Coronavac "на выходных, и продолжает его делать".
"Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП "МЗУ", поэтому она должна пройти лабораторный контроль", - сказал он.
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