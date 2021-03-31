"Слуга народа" Заблоцкий о комиссии для оплаты банковской карточкой: Всего $350 млн. Этот скрытый налог платим мы в ценах товаров

Марьян Заблоцкий (СН) направил запрос в "Приватбанк", чтобы раскрыли тайну размера комиссии, которую берут себе Apple и Google Pay.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Марьян Заблоцкий (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Направил запрос в "Приватбанк", чтобы раскрыли тайну размера комиссии, которую берут себе Apple и Google Pay. Никаких публичных официальных цифр об этом нет. Лишь в одной статье Finncial Times был слив, в США это 0,15%. В Украине же размер комиссий для оплаты карточкой составляет 2%, в которую входит какой-то очень незначительный процент вознаграждения Apple и Google, если существует вообще. Интересно, что Apple и Google Pay действуют спокойно в ЕС, где ограничения по комиссии составляют 0,2%. У "ПриватБанка" с аргументацией явно не клеится. Сейчас есть полное отсутствие прозрачности как распределяются эти большие средства от комиссий. Размер своих комиссий публикует только MasterCard, а Visa почему-то не хочет. Предполагаю, проблема собственно в том, что это просто над-над-над-прибыльный монопольный бизнес, а публикация всей структуры доходов и расходов была бы скандалом. Чтобы проиллюстрировать это я опросил три реальных бизнеса в Киеве. Итак:

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* Ресторан среднего класса недалеко от центра платит 2% комиссии, в среднем 20,000 грн в месяц;

* Малый киоск по продаже фермерского мяса и колбасы платит в среднем 13,000 грн комиссии в месяц;

* Заправка платит 40,000 грн в месяц.

Интересно, что инкассация наличности для заправки стоит 2,000 грн, то есть в 20 раз дешевле электронных платежей. Я думал, что должно быть как раз наоборот. При перевозке наличности есть как минимум расходы на бензин, бронемашину и охрану, которые надо покрыть. Давайте посчитаем какие затраты покрывают предоставители POS терминалов.

Стоимость пластиковой карточки - это копейки. Стоимость POS терминала - это максимум 10,000 грн. То есть окупается он в вышеупомянутых случаях за несколько дней и до месяца. Какие расходы еще несут предоставители POS терминалов? Стоимость пересылки нескольких килобайт информации в день на регулярной основе? У меня Google берет 45 грн в месяц за сохранение гигабайта моих данных на всех устройствах и не жалуется. Интернет широкополосный стоит 300 грн. И безлимитный мобильный интернет тоже. Десятки тысяч гривен с одной торговой точки за POS терминал не обосновывает ничто. В вышеупомянутых примерах за заплаченные комиссии ресторан мог бы подарить 200 ланчей, мясной киоск - 130 килограмм свинины, а заправка заправить 28 авто. Это в физическом измерении такой налог себе забирают VISA, MasterCard и коммерческие банки с этих трех реальных точек. И так со всей страны. Всего $350 млн. Все это ложится на всех украинцев, потому что в реальности этот скрытый налог платим мы в ценах товаров. За услугу которая должна точно стоить во много раз дешевле. И все благодаря де-факто монополии на рынке. Поэтому готов продолжить дальше дискуссию. Но очень жду от эмитентов карточек и банков раскрытия до сих пор секретной информации - сколько именно они собирают комиссии, и какова себестоимость предоставления услуг", - заявил Заблоцкий.

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