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"Слуга народа" Заблоцкий о комиссии для оплаты банковской карточкой: Всего $350 млн. Этот скрытый налог платим мы в ценах товаров

Марьян Заблоцкий (СН) направил запрос в "Приватбанк", чтобы раскрыли тайну размера комиссии, которую берут себе Apple и Google Pay.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Марьян Заблоцкий (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Направил запрос в "Приватбанк", чтобы раскрыли тайну размера комиссии, которую берут себе Apple и Google Pay. Никаких публичных официальных цифр об этом нет. Лишь в одной статье Finncial Times был слив, в США это 0,15%. В Украине же размер комиссий для оплаты карточкой составляет 2%, в которую входит какой-то очень незначительный процент вознаграждения Apple и Google, если существует вообще. Интересно, что Apple и Google Pay действуют спокойно в ЕС, где ограничения по комиссии составляют 0,2%. У "ПриватБанка" с аргументацией явно не клеится. Сейчас есть полное отсутствие прозрачности как распределяются эти большие средства от комиссий. Размер своих комиссий публикует только MasterCard, а Visa почему-то не хочет. Предполагаю, проблема собственно в том, что это просто над-над-над-прибыльный монопольный бизнес, а публикация всей структуры доходов и расходов была бы скандалом. Чтобы проиллюстрировать это я опросил три реальных бизнеса в Киеве. Итак:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%

* Ресторан среднего класса недалеко от центра платит 2% комиссии, в среднем 20,000 грн в месяц;

* Малый киоск по продаже фермерского мяса и колбасы платит в среднем 13,000 грн комиссии в месяц;

* Заправка платит 40,000 грн в месяц.

Интересно, что инкассация наличности для заправки стоит 2,000 грн, то есть в 20 раз дешевле электронных платежей. Я думал, что должно быть как раз наоборот. При перевозке наличности есть как минимум расходы на бензин, бронемашину и охрану, которые надо покрыть. Давайте посчитаем какие затраты покрывают предоставители POS терминалов.

Стоимость пластиковой карточки - это копейки. Стоимость POS терминала - это максимум 10,000 грн. То есть окупается он в вышеупомянутых случаях за несколько дней и до месяца. Какие расходы еще несут предоставители POS терминалов? Стоимость пересылки нескольких килобайт информации в день на регулярной основе? У меня Google берет 45 грн в месяц за сохранение гигабайта моих данных на всех устройствах и не жалуется. Интернет широкополосный стоит 300 грн. И безлимитный мобильный интернет тоже. Десятки тысяч гривен с одной торговой точки за POS терминал не обосновывает ничто. В вышеупомянутых примерах за заплаченные комиссии ресторан мог бы подарить 200 ланчей, мясной киоск - 130 килограмм свинины, а заправка заправить 28 авто. Это в физическом измерении такой налог себе забирают VISA, MasterCard и коммерческие банки с этих трех реальных точек. И так со всей страны. Всего $350 млн. Все это ложится на всех украинцев, потому что в реальности этот скрытый налог платим мы в ценах товаров. За услугу которая должна точно стоить во много раз дешевле. И все благодаря де-факто монополии на рынке. Поэтому готов продолжить дальше дискуссию. Но очень жду от эмитентов карточек и банков раскрытия до сих пор секретной информации - сколько именно они собирают комиссии, и какова себестоимость предоставления услуг", - заявил Заблоцкий.

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Слуга народа Заблоцкий о комиссии для оплаты банковской карточкой: Всего $350 млн. Этот скрытый налог платим мы в ценах товаров 01
Слуга народа Заблоцкий о комиссии для оплаты банковской карточкой: Всего $350 млн. Этот скрытый налог платим мы в ценах товаров 02

Автор: 

Apple (65) Google (136) Mastercard (11) Visa (13) ВР (29257) Приватбанк (833) Заблоцкий Марьян (23)


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Топ комментарии
+8
При чем тут Apple и Google Pay?! Идиотизм, крайних нашли!
Комиссию устанавливает каждый сраный банк в отдельности и что к каждому Apple и Google Pay подкатывает и говорит дайте нам процент?!
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31.03.2021 17:04
+6
Просто не знают как к Apple и Google Pay подкатить и подоить
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31.03.2021 17:05
+5
Этот налог будет в ценах и после его отмены...сомневающиеся есть ?
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31.03.2021 17:52
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Правила форума Совет форумчан
А эквайринг, а абонентская плата за терминалы? Деньги банкам из воздуха.
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31.03.2021 17:03 Ответить
При чем тут Apple и Google Pay?! Идиотизм, крайних нашли!
Комиссию устанавливает каждый сраный банк в отдельности и что к каждому Apple и Google Pay подкатывает и говорит дайте нам процент?!
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31.03.2021 17:04 Ответить
Просто не знают как к Apple и Google Pay подкатить и подоить
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31.03.2021 17:05 Ответить
Да тут они как пример.
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31.03.2021 17:15 Ответить
Пусть депутатов приведут в пример - не хрена не делают, а бабло гребут двумя лопатами + каникулы и отпуска + постоянная помощь + оплата жилья + оплата дебилов родствеников, любовниц и гейпартнеров, оформленных помощниками + машины и их обслуживание + помощь на оздоровление + содержание их обслуживающих ...........
КПД от их деятельности НОЛЬ
Да на хер они нужны?
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31.03.2021 18:15 Ответить
Нет ни как пример! Они вписаны в контекст так, что у мудрого "украинского нарида" должно создастся впечатление, что банковская комиссия 2% только потому что Apple и Google договорился с нашими банками вкладывать туда свой процент, а все ж это заложено в цену всех товаров. И если бы не они, то банковское обслуживание было бы 0%, а по сему чтобы народ пролетариат не возражал нагнуть богатеньких Apple и Google как следует...
Хотя доходы Гугл составляет, доход от рекламы и процент от проданных приложений (это капля в море). Вы часто покупаете приложение в Гугл Плей? Поэтому к формированию цен за банковские услуги они НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! ВООБЩЕ НИКАКОГО!!!
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31.03.2021 18:56 Ответить
Стимуляция перехода к минимизации кэша по-нашему, называется.
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31.03.2021 17:16 Ответить
А вот давайте ЗЕленые похерят в Украине еще сервисы Виза и Мастеркард. Для полного счастья, так сказать.

Шоб зебилы реально только золотыми зубами и рулонами гривны могли расчитываться.
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31.03.2021 17:28 Ответить
Ти статтю читали взагалі? Бо в ній йдеться про те, що винні в зловживанням монопольним становищем лише банки. До чого тут взагалі згадані Вами Visa та Mastercard...?!
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31.03.2021 19:56 Ответить
Этот налог будет в ценах и после его отмены...сомневающиеся есть ?
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31.03.2021 17:52 Ответить
Уже прямо вижу, как ритейлеры снижают цены на 1.5% после уменьшения комиссии.
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31.03.2021 18:26 Ответить
Наконец-то раскрыта причина бедности украинского народа!Во всём виноваты Apple и Google Pay!
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31.03.2021 18:23 Ответить
Ви взагалі матеріал читали, чи аби перднути? Мова ж іде якраз про протилежне! Що Apple и Google Pay до грабунку громадян і комерсантів банками-монополістами абсолютно ні до чого.
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31.03.2021 19:28 Ответить
Мне жалко,что у Вас с юмором туговато.
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31.03.2021 19:34 Ответить
Мені здається, що у Вас взагалі з розумом "тугавато", бо в статті Apple и Google Pay ніхто і ні в чому не звинувачує.
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31.03.2021 19:53 Ответить
Уважаемый,давайте прекратим диалог - у меня судороги в животе от смеха!Прощайте.
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31.03.2021 20:27 Ответить
Сейчас сделают так, что эквайринг и прочие услуги переложат с ритейлеров на клиентов.
Цены для потребителя вырастут.
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31.03.2021 18:45 Ответить
Эту тему "трускавецкие академики"специально раскручивают для создания "дымовой завесы". Это как пьяный до радио, вот больше проблем в стране нету, токо высокая комиссия у APPLE! Если академики желают поиграть в большевиков, че не начать с ограничения цен на молоко, масло , мясо, кефир??? Ответ прост- чувакам банально ЗАНЯЦЦА НЕЧЕМ!
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31.03.2021 19:26 Ответить
Мабуть, ніхто взагалі не читає статтей, відразу пишуть "отклікі грашдан" по якихось "темниках". Що не дивно для ботів. В статті мова йде якраз про протилежне! Що Apple и Google Pay до грабунку громадян і комерсантів банками-монополістами абсолютно ні до чого.
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31.03.2021 19:30 Ответить
Отвечаю на понятном тебе языке:-"Какая разница"? Эппл, или не Эппл? "Зеленые и веселые, но не очень умные" занимаюцца не реальными проблемами страны, как то, эскалация войны на Донбассе, рост пандемии, полный провал вакцинации, разворовывание средств на дороги, провал переговоров с МВФ и т. д.., а придуманой на коленке Подоляка проблемой эквайринга! Никак от КВН-нов отойти не могут. Все превращают в балаган.
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31.03.2021 20:04 Ответить
Чудова відповідь, по типу "я не обісрався, я не обісрався, я не обісрався..."
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31.03.2021 20:15 Ответить
Ты наверное "пострадавший от эквайринга"? Так ты его меньше чеши.
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31.03.2021 20:54 Ответить
Кому належать банки в Україні? Ото ж... Там де керують коломойські 0,15% виростають до 2,00%. І так у всьому! Їх треба гнати з країни ссаними ганчірками і дубасити по пейсатим пикам...
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31.03.2021 20:03 Ответить
Вроде бы и так, но приват уже давно гос компания) это значит что? Держава дерет с населения)))
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31.03.2021 21:42 Ответить
А всі співробітники екс-привата хто? Їх виховали і навчили жити з чужих кишень, тобто не "заробляти" а "робити гроші" (читай красти). Ото ж...
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01.04.2021 02:35 Ответить
Малый киоск по продаже фермерского мяса



"Слуга народу" Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів - Цензор.НЕТ 4823
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01.04.2021 08:33 Ответить
 
 