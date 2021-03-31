Киев не разрешит повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля, - КГГА

С 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" осуществили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км / ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующими государственными нормами и стандартами

Директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др.

"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на этой улице приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - подчеркнул Черний.

По его словам, в европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч.

"Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", - подытожил Черний.

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