Киев не разрешит повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля, - КГГА
С 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечается, что представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" осуществили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км / ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующими государственными нормами и стандартами
Директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др.
"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на этой улице приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - подчеркнул Черний.
По его словам, в европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч.
"Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", - подытожил Черний.
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Всё для народа и ради народа - эвакуаторы, камеры, фотофиксация, автомобили фантомы....
Только дорог - нет, стоянок нет....
А порядка больше, когда на улицах ментов нет.
Недарма живі організми в природі придумали магістральні артерії і вени. А у нас одвічні закупорки судин на вулицях, з тром-бам-бам-бахами.
https://hromadske.ua/ru/posts/rada-povysila-shtrafy-za-narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-chto-izmenilos Читай, лапоть .
http://pdd.ua/ua/12/
Ну спалився, то мовчав би уже))))
Задолбало это велообщество. Они составляют менее 0,5% тех, кто перемещается по дорогам, половина из них не соблюдает ПДД вообще и при этом ради них уменьшают проезжую часть и их мнение, оказывается, важно. Вот мнение 99,5% не важно, а 0,5% вдруг важно...
Дебилизм власти в чистом виде.