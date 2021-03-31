РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8093 посетителя онлайн
Новости
7 109 31

Киев не разрешит повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля, - КГГА

Киев не разрешит повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля, - КГГА

С 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" осуществили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км / ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующими государственными нормами и стандартами

Директор КП "Центр организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др.

"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на этой улице приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - подчеркнул Черний.

По его словам, в европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч.

"Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", - подытожил Черний.

Также читайте: Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25571) ПДД (532) скорость (98) Черний (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Как они уже ******* своей заботой о народе...
Всё для народа и ради народа - эвакуаторы, камеры, фотофиксация, автомобили фантомы....
Только дорог - нет, стоянок нет....
А порядка больше, когда на улицах ментов нет.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:09
+8
У Європі є місця де 30 км/год (історичний центр), але є і прорізаючі міста магістралі, де обмеження 90-110 км/год! У Німеччині автобани через місто проходять і там обмеження швидкості то є, але це обмеження 90! І в Римі автостради через місто проходять, і в США хайвеї. Інше питання, що автобани і хайвеї не пересікаються перехрестями і наземними переходами - так у нас на Бажана чи Перемоги так само взагалі-то!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:10
+7
На кільцевій чи пр.перемоги можна подекуди розганятися до 90-100, нікому не заважаючи. А на 70 почуваєшся гальмом усього що рухається. Вбиває людей не швидкість, а різниця у швидкостях. Потрібно встановити мінімальну швидкість для лівої смуги 60, і максимальну для правої 50. А ще зробити загони для маршруток у місцях зупинок, аби ті не ніколи виїздили далі першої смуги. Ці тарадайки у першій смузі відстоюються та висаджують пасажирів, у другій шукають місце де б припаркуватися та вирулюють з місць зупинок, а у третій повзуть 20 км/год.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авакян не разрешил.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:02 Ответить
Аваков хочет "отжать" организованную преступность на Запорожье
показать весь комментарий
31.03.2021 17:05 Ответить
Как они уже ******* своей заботой о народе...
Всё для народа и ради народа - эвакуаторы, камеры, фотофиксация, автомобили фантомы....
Только дорог - нет, стоянок нет....
А порядка больше, когда на улицах ментов нет.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:09 Ответить
У Європі є місця де 30 км/год (історичний центр), але є і прорізаючі міста магістралі, де обмеження 90-110 км/год! У Німеччині автобани через місто проходять і там обмеження швидкості то є, але це обмеження 90! І в Римі автостради через місто проходять, і в США хайвеї. Інше питання, що автобани і хайвеї не пересікаються перехрестями і наземними переходами - так у нас на Бажана чи Перемоги так само взагалі-то!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:10 Ответить
По сути можно ездить со скоростью 79 км/ч. Для Киева нормально.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:22 Ответить
69, у нас стандартний ліміт 50 давно... З-за порєбріка, чи що??
показать весь комментарий
31.03.2021 17:28 Ответить
69
показать весь комментарий
31.03.2021 17:30 Ответить
по суті тільки 72 км\г
показать весь комментарий
31.03.2021 18:17 Ответить
72 - це там, де камери, бо в камер похибка 2 км/год, а де менти стоять з радаром Трукам, то треба 69 їхати, бо там такої похибки нема...
показать весь комментарий
31.03.2021 19:33 Ответить
Трійочники у транспортних відділах, у МВС і парламенті не розуміють елементарних істин. Наскрізні магістралі з 80-100 км/год, зрозуміло з розв'язками і без світлофорів-переходів. Теж саме на окружній. Поза ними - режим 50 км/год.
Недарма живі організми в природі придумали магістральні артерії і вени. А у нас одвічні закупорки судин на вулицях, з тром-бам-бам-бахами.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:23 Ответить
Залатиє слава... А якщо без жартів, то так би і мало бути. Або підземні тунелі або наземні швидкісні магістралі. Ввести якісь дебільні обмеження простіше всього. А що взамін?
показать весь комментарий
31.03.2021 22:40 Ответить
Было бы неплохо устроить как-нибудь, например на Н.Крещатинской, флешмоб с движением 30км. в час.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:12 Ответить
А для кортежей установить ограничение в 12 км/час
показать весь комментарий
31.03.2021 17:21 Ответить
На велосипедах якраз норм)))
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44 Ответить
При 50 потребление бензина на км возрастает в полтора раза. Ну и выхлопных газов. Привет повышению онкологии и астмы.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:16 Ответить
Админка наступает, когда превышаешь более, чем на 20 км/ч. Так что не надо хныкать. 80 км/ч - фактическая скорость, с которой можешь ехать.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:25 Ответить
70... 80 це у вас в кацапії...
показать весь комментарий
31.03.2021 17:28 Ответить
У тебя машина вообще есть? Ты ПДД знаешь?
https://hromadske.ua/ru/posts/rada-povysila-shtrafy-za-narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-chto-izmenilos Читай, лапоть .
показать весь комментарий
31.03.2021 17:40 Ответить
ПДД України, п. 12.4http://pdd.ua/ua/12/#4 . У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год. 50+20=70!

http://pdd.ua/ua/12/

Ну спалився, то мовчав би уже))))
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44 Ответить
10
показать весь комментарий
31.03.2021 17:31 Ответить
Угу. Сто тридцать десять.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:41 Ответить
т.е. решили таки оставить привычные 95км/ч по тротуарам...
показать весь комментарий
31.03.2021 17:25 Ответить
Ясний перець, бо штрафи скоро стануть основним джерелом доходів бюджету.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:27 Ответить
"Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество"

Задолбало это велообщество. Они составляют менее 0,5% тех, кто перемещается по дорогам, половина из них не соблюдает ПДД вообще и при этом ради них уменьшают проезжую часть и их мнение, оказывается, важно. Вот мнение 99,5% не важно, а 0,5% вдруг важно...
показать весь комментарий
31.03.2021 17:57 Ответить
"позитивна дискримінація"...тренд.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:37 Ответить
На кільцевій чи пр.перемоги можна подекуди розганятися до 90-100, нікому не заважаючи. А на 70 почуваєшся гальмом усього що рухається. Вбиває людей не швидкість, а різниця у швидкостях. Потрібно встановити мінімальну швидкість для лівої смуги 60, і максимальну для правої 50. А ще зробити загони для маршруток у місцях зупинок, аби ті не ніколи виїздили далі першої смуги. Ці тарадайки у першій смузі відстоюються та висаджують пасажирів, у другій шукають місце де б припаркуватися та вирулюють з місць зупинок, а у третій повзуть 20 км/год.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:01 Ответить
дуже жирна тема для мусорні...раджу ще зробити усі смуги на усіх дорогах міста лише для громадського транспорту. клондайк...раби, традиційно - терплять.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:35 Ответить
Вот тока не надо трындеть.В Европе 30 на узеньких улочках.А на городских магистралях,-не буду киздеть,но значительно выше.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:15 Ответить
На фоне запрета общественного транспорта с 5 апреля весь Киев станет.
Дебилизм власти в чистом виде.
показать весь комментарий
31.03.2021 20:19 Ответить
а как же Велике крадивництво? Зе власть кричит что они больше всех дорог построили, а по факту всё украдено, первая весна на моей памяти, когда до сих пор не латают даже банально дыры в асфвальте
показать весь комментарий
01.04.2021 20:09 Ответить
 
 