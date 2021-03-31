Наступил конец эры военкоматов, появится е-военный билет и служба в резерве по контракту, - Таран
Министерство обороны начинает цифровизацию процессов воинского учета, предполагается также введение электронного военного билета.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
30 марта Верховной Радой принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", который вносит изменения в 38 законов и 5 кодексов Украины.
"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины".
Создан Единый государственный реестр военнообязанный и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Таран.
Министр также отметил, что к существующему институту контрактников добавили и профессионалов в запасе - резервистов, которые добровольно подписывать контракт. Законодательно закреплена возможность в случае критической угрозы государству быстро ввести их в строй. Что важно, на таких резервистов распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных граждан.
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Ну а взагалі це розраховано саме на ветеранів війни, яких таким чином заманюють встати у активний резерв, з гарантіями дотримання зобов'язань. Тоді можна буде оперувати не розпливчастими цифрами у приблизно 400 тисяч резервістів першої черги, а буде цілком конкретне число і під них будуть відразу сформовані резервні бригади які можна буде швидко розгорнути. Це все добре. Але так як все це відбувається за часів Зеленського...
- я участвовал в боевых действиях
- имею награды
-имею ранения
- занимал конкретные должности
А теперь с эти Е-военником, они смогут все это или удалить или изменить - и я останусь БЕЗ доказательств рассчитывая на их мнимую порядочность !?
Даже в суд не с чем будет пойти и подтвердить свои слова...!
Уже имею опыт с электронной базой по медицине.
В момент, когда вот надо в госпиталь, оказывается, что, система перегружена, зависла, куда-то потерялось и т.д. и тыловая сторона войсковой части.
Вот тогда, по опыту, открываю я ларец с копиями и, вуаля!
Медперсоналу кручу фиги и напоминаю, что я копии снимаю со всех их клинописей))))
Я прифигел...
И говорю - вы что охринели...
А мне - не кричите я всего лишь вас о дате спрасила...
Месяц "февраль" не говорить. С дуру и не такое пишут))))
Але ще є один дуже ..уйовий момент.
ходять слухи,що що сервер додатку "дія" підконтрольний росії..
И это ещё один весомый аргумент !
Примерно то, о чем я говорю...
Всегда можно будет восстановить, если чё.
Многие получают е-зарплату, заказывают покупки и расплачиваются е-деньгами.
Вы во многих е-реестрах (квартиры, машины, страховки, банки).
Ничего не беспокоит? А вдруг мошенники квартиру продадут? Валюту переведут?
Беспокоит вот что. Сохранность информации.
И ещё беспокоит ответственность за уклонение.
Мне рассказывали (правда нет, не знаю), что в Израиле, если ты по электронной
повестке в определенное время не явился в ближайшее расположение военного
ведомства, то для государства ты уже потерян как гражданин.
Возможны уважительные причины, но их надо привести.
А если ты решил стать уклонистом.... все банковские карты блокируются и это только начало,
цветочки....
Дальше ты сам несёшься в ближайший изральский "военкомат"...
Такой вот рассказ услышала.
Что касается бумажных доков... - они всегда могут ОБЯЗАТЬ предъявить и сдать... сославшись на какую то херню... И ты останешься ни с чем...
Элементарно попросят взять в свои руки для сверки - и не отдать ...