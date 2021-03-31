Наступил конец эры военкоматов, появится е-военный билет и служба в резерве по контракту, - Таран

Министерство обороны начинает цифровизацию процессов воинского учета, предполагается также введение электронного военного билета.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

30 марта Верховной Радой принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", который вносит изменения в 38 законов и 5 кодексов Украины.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины".

Создан Единый государственный реестр военнообязанный и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Таран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак

Министр также отметил, что к существующему институту контрактников добавили и профессионалов в запасе - резервистов, которые добровольно подписывать контракт. Законодательно закреплена возможность в случае критической угрозы государству быстро ввести их в строй. Что важно, на таких резервистов распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных граждан.