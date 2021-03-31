Экс-нардеп Диденко стал советником главы МВД по вопросам безопасности дорожного движения

Игорь Диденко назначен советником министра внутренних дел Украины на общественных началах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, Игорь Анатольевич Диденко - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта, Национальный координатор Всемирного банка в Украине по вопросам безопасности дорожного движения.

Сообщается, что Диденко будет координировать работу специалистов министерств и ведомств в части реализации государственной программы по уменьшению аварийности на смертности на дорогах Украины на 30% до 2024 года; создание качественной системы сбора данных ДТП в Украине по методике европейской системы сбора и обработки данных CADAS; автоматическую интеграцию данных о состоянии аварийности на дорогах Украины в Европейскую статистику ДТП; помощь местной власти при подготовке и внедрении муниципальных программ по безопасности дорожного движения; внедрение новейших технологий по безопасности дорожного движения для сохранения жизни людей; внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения; улучшение системы обучения водителей в автошколах, внедрение европейских методов стимулирования безопасного вождения; внедрение системы анализа трафика на основе существующих комплексов и систем контроля безопасности дорожного движения.