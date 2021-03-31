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Экс-нардеп Диденко стал советником главы МВД по вопросам безопасности дорожного движения

Экс-нардеп Диденко стал советником главы МВД по вопросам безопасности дорожного движения

Игорь Диденко назначен советником министра внутренних дел Украины на общественных началах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, Игорь Анатольевич Диденко - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта, Национальный координатор Всемирного банка в Украине по вопросам безопасности дорожного движения.

Сообщается, что Диденко будет координировать работу специалистов министерств и ведомств в части реализации государственной программы по уменьшению аварийности на смертности на дорогах Украины на 30% до 2024 года; создание качественной системы сбора данных ДТП в Украине по методике европейской системы сбора и обработки данных CADAS; автоматическую интеграцию данных о состоянии аварийности на дорогах Украины в Европейскую статистику ДТП; помощь местной власти при подготовке и внедрении муниципальных программ по безопасности дорожного движения; внедрение новейших технологий по безопасности дорожного движения для сохранения жизни людей; внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения; улучшение системы обучения водителей в автошколах, внедрение европейских методов стимулирования безопасного вождения; внедрение системы анализа трафика на основе существующих комплексов и систем контроля безопасности дорожного движения.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9320)


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Так і пишіть. Екс-депутат партії регіонів діденко ...
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31.03.2021 17:35 Ответить
Нееее, прошлую и позапрошлую партийность очень любят указывать токо в случае если персона хоть когда то в истории пересекалась с БПП или Солидарностью. По всем остальным персонажам-льгота. Ишо от выбороой риторики 2019-го оттойти не могут. Пальцы привычные комбинации выписывают.
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31.03.2021 19:04 Ответить
Він ніколи в партії регіонів не був, в ВР обирався лише 1 раз і від Самопомочі - це все дуже просто перевіряється, нащо писати ...
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01.04.2021 07:16 Ответить
Досить перейматися безпекою дорожнього руху, бо це залежить не тільки від водія, а й від дорожніх служб (ями на дорогах, люки, ненасена розмітка, знаки встановлені з порушенням Держст), комунальних служб (нерозчищені від снігу дороги, непосипані ані піском, ані сіллю), безвідповідальністю патрульної поліції (треба вводити звільнення для співробітників поліції, які спростовані судовим рішенням), Укравтодора, і таке інше. Ну і звільняти Авакова, звісно, бо вся його діяльність зводиться до того, щоб інспектори ДАЇ-поліцаї отримували більше хабарів. Хтось забув, але реформа поліції обіцяла прибрати засади в кущах, але Аваков повернув засади в кущах у вигляді фантомів шкода каджар
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31.03.2021 20:00 Ответить
Для всего этого нужен советник?
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01.04.2021 09:49 Ответить
 
 