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Подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому в коррупции директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей, - Нацполиция

Подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому в коррупции директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей, - Нацполиция

Следователи Нацполиции подали в суд ходатайство об избрании руководителю НААН меры пресечения в виде содержания под стражей. Также будет решаться вопрос о его отстранении от исполнения обязанностей. Руководитель Национальной академии аграрных наук подозревается в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции, Службы безопасности Украины, процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора подали ходатайство в суд об избрании директору Национальной академии аграрных наук Украины меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

"Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал назначению на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

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Также правоохранители установили, что подозреваемый содействовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Правоохранители подчеркивают, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

коррупция (8562) Нацполиция (16487) мера пресечения (460) НААН (19)


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Там если копнуть на максималку будет или уже порешали?
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31.03.2021 17:27 Ответить
А судді хто???))
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31.03.2021 17:27 Ответить
Корупція ,це злочин проти суверенітета держави ,вироки від 15 і вище з повним конфіскатом і люстрацію рідних та наближенне оточення !!!)))
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31.03.2021 17:30 Ответить
Полиция на этом наверное бизнес делает, были у меня случаи, напал на меня с ножом 10 свидетелей, а в суде без ножа. Решил следователь заработать, попросил человека на меня наклевкьать, потом начал мне написать, дауна послал. Такая вот полиция много интересных историй о мразях в погонах, жаль
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31.03.2021 17:35 Ответить
В соцсетях писали, что Аваков хочет отжать какие-то здания НААН.
А те сопротивляются.
Подобный наезд может быть методом усмирения неуступчивых.
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31.03.2021 17:38 Ответить
В Україні можлива безліч варіантів !!!)))
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31.03.2021 17:45 Ответить
Аваков позиционировал себя как не такой выродок как представители полиции, которые грабят нацию, снова развели?
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31.03.2021 20:59 Ответить
 
 