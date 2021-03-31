Подано в суд ходатайство об избрании подозреваемому в коррупции директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей, - Нацполиция

Следователи Нацполиции подали в суд ходатайство об избрании руководителю НААН меры пресечения в виде содержания под стражей. Также будет решаться вопрос о его отстранении от исполнения обязанностей. Руководитель Национальной академии аграрных наук подозревается в совершении коррупционного преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции, Службы безопасности Украины, процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора подали ходатайство в суд об избрании директору Национальной академии аграрных наук Украины меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

"Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал назначению на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

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Также правоохранители установили, что подозреваемый содействовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Правоохранители подчеркивают, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.