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"Слуга народа" Дунда призывает Зеленского проверить нардепов на наличие гражданства РФ: "Под куполом таких депутатов достаточно"

Народный депутат Олег Дунда призвал президента Владимира Зеленского, членов Совета национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел провести тщательную проверку всех депутатов Верховной Рады на предмет наличия у них гражданства Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, причиной такой проверки является "прецедент, случившийся на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, неприятно удивил и взбудоражил всю страну".

Речь идет о победе в округе Андрея Аксенова, которого неоднократно называли владельцем паспорта Российской Федерации.

"В Украине много лет не урегулировано законодательство о двойном гражданстве, и мы имеем проблему с Аксеновым, который может пополнить ряды народных депутатов Украины и транслировать в стенах нашего парламента повестку дня Кремля, как гражданин Российской Федерации. Но это не самая страшная проблема. Главное - у нас под куполом и так достаточно депутатов, имеющих второе гражданство вражеского государства. Именно этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины", - отметил Дунда.

Читайте: Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, - "слуга народа" Вениславский

Он также инициировал проведение проверки всех народных депутатов Верховной Рады Украины на предмет возможного наличия второго гражданства страны-агрессора – Российской Федерации, направив соответствующие письма президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Алексею Данилову.

"Что же касается Андрея Аксенова, то моя позиция – мы не можем допустить в наивысший орган законодательной власти нашей страны очередного адепта "русского мира". В связи с этим я направил соответствующие письма в Службу безопасности Украины, а также в Национальную полицию – стоит проверить достоверность информации, предоставленной им в ЦИК при регистрации его как кандидата", - добавил парламентарий.

Дунда подчеркнул, что решать эту проблему необходимо быстро, ведь "основная задача сейчас – проверить, сколько сейчас в стенах украинского парламента неукраинских депутатов".

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А уже по результатам этой проверки можно будет принимать решение "как поступать с народными избранниками, нарушившими законодательство Украины, которые являются откровенной угрозой национальной безопасности нашей страны".

Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

Читайте: "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха"

Автор: 

ВР (29257) россия (95645) двойное гражданство (161) Дунда Олег (13) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+13
а самого зелю не хотят проверить?
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31.03.2021 17:31
+11
ЗеОП для начала.

"Вагнеровскую " операцию прямо у ЗЕ в норке слили.
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31.03.2021 17:30
+9
Мэр Одессы Труханов гражданин вражеского государства и никого уже в Украине это не волнует.
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31.03.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Полицию бы проверили в начале, там больше
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31.03.2021 17:29 Ответить
ЗеОП для начала.

"Вагнеровскую " операцию прямо у ЗЕ в норке слили.
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31.03.2021 17:30 Ответить
А какая разница? Главное, шоб асфальт и фонари.
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31.03.2021 17:29 Ответить
а самого зелю не хотят проверить?
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31.03.2021 17:31 Ответить
и израильского не забыть. зеленского, кстати, тоже неплохо бы проверить на наличие того и другого. И третьего, на всякий случай. И уж наверняка найдется и что-нибудь четвертое, например, оманское.
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31.03.2021 17:32 Ответить
Це хто???? Ану, називайте їхні фамілії!
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31.03.2021 17:34 Ответить
Почему не всех НЕграждан Украины во власти?
По Конституции, у граждан Украины не может быть больше одгого гражданства.
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31.03.2021 17:36 Ответить
В Украине запрещено занимать государственные должности с гражданством другой страны. Почему только российское гражданство. Из Европы тоже не выдают воров.
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31.03.2021 17:40 Ответить
Так глава фсб(у) сам має половину громадянства параші.
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31.03.2021 17:46 Ответить
Мэр Одессы Труханов гражданин вражеского государства и никого уже в Украине это не волнует.
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31.03.2021 17:50 Ответить
народ хвилює, а ось сбу лише у тролів по форумним срачам ганя.
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31.03.2021 21:10 Ответить
пдрас баканов уже провєріл-всі українці.
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31.03.2021 17:52 Ответить
А не надо разве это проверять до того как допускать к депутатству!?
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31.03.2021 18:01 Ответить
Если путем проверить всех депутатов на наличие паспортов других государств, то окажется, что наша Рада не наша.
А если сюда добавить паспорта некоторых министров, наличие иностранцев во всяких наглядовых органах (Нафтогаз, Железная дорога и т.д.), то окажется, что украинцы не управляют своим государством.
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31.03.2021 18:03 Ответить
Ахахах!! Ты погляди!... "ПРИЗВАЛ" он!
Ты ещё повестку ему вышли! )
НеЛох - тот ещё ПРИЗЫВНИК!
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31.03.2021 18:11 Ответить
Виявлених ватників позбавляти мандатів і притягувати до кримінальної відповідальності.
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31.03.2021 18:40 Ответить
іновату також!
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31.03.2021 18:55 Ответить
Да всё они знают Здесь работает принцип - Ворон ворону глаз не выклюет Не факт что у тех кто будет проверять нет гражданства РФ или другой страны.
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31.03.2021 19:20 Ответить
Давно пора! Проверять до того как принял присягу.
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31.03.2021 20:40 Ответить
Зеля! Проверь их всех...пока не сбежали. Введи им шершавого под кожу!
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31.03.2021 22:12 Ответить
По логіці, пан Зе сам має паспорт громадянина Засрашки, а то як воно могло зареєструвати квартиру в Криму? Як воно могло оформити бізнес і заключати договори по роботі в Засрашці і отримувати великі кошти з їх бюджету?
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01.04.2021 08:47 Ответить
 
 