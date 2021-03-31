"Слуга народа" Дунда призывает Зеленского проверить нардепов на наличие гражданства РФ: "Под куполом таких депутатов достаточно"
Народный депутат Олег Дунда призвал президента Владимира Зеленского, членов Совета национальной безопасности и обороны, а также Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел провести тщательную проверку всех депутатов Верховной Рады на предмет наличия у них гражданства Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, причиной такой проверки является "прецедент, случившийся на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области, неприятно удивил и взбудоражил всю страну".
Речь идет о победе в округе Андрея Аксенова, которого неоднократно называли владельцем паспорта Российской Федерации.
"В Украине много лет не урегулировано законодательство о двойном гражданстве, и мы имеем проблему с Аксеновым, который может пополнить ряды народных депутатов Украины и транслировать в стенах нашего парламента повестку дня Кремля, как гражданин Российской Федерации. Но это не самая страшная проблема. Главное - у нас под куполом и так достаточно депутатов, имеющих второе гражданство вражеского государства. Именно этим вопросом должна заняться Служба безопасности Украины", - отметил Дунда.
Он также инициировал проведение проверки всех народных депутатов Верховной Рады Украины на предмет возможного наличия второго гражданства страны-агрессора – Российской Федерации, направив соответствующие письма президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Алексею Данилову.
"Что же касается Андрея Аксенова, то моя позиция – мы не можем допустить в наивысший орган законодательной власти нашей страны очередного адепта "русского мира". В связи с этим я направил соответствующие письма в Службу безопасности Украины, а также в Национальную полицию – стоит проверить достоверность информации, предоставленной им в ЦИК при регистрации его как кандидата", - добавил парламентарий.
Дунда подчеркнул, что решать эту проблему необходимо быстро, ведь "основная задача сейчас – проверить, сколько сейчас в стенах украинского парламента неукраинских депутатов".
А уже по результатам этой проверки можно будет принимать решение "как поступать с народными избранниками, нарушившими законодательство Украины, которые являются откровенной угрозой национальной безопасности нашей страны".
Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.
Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.
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"Вагнеровскую " операцию прямо у ЗЕ в норке слили.
По Конституции, у граждан Украины не может быть больше одгого гражданства.
А если сюда добавить паспорта некоторых министров, наличие иностранцев во всяких наглядовых органах (Нафтогаз, Железная дорога и т.д.), то окажется, что украинцы не управляют своим государством.
Ты ещё повестку ему вышли! )
НеЛох - тот ещё ПРИЗЫВНИК!