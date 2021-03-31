Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год: доход семьи 22,7 млн грн, уплачено 1,8 млн грн налогов
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.
Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн. Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.
Доходы семьи президента от предоставления имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.
Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.
Общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тыс. 136 грн).
Президент Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.
Отмечается, что Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, так, в 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. "Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост Президента", - подчеркивают в ОП.
Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок. По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21 млн 390 тыс. грн. Стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена этой компанией, составила 11 млн 200 тыс. грн.
Владимир Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4 млн 633 тыс. 832 грн и по сравнению с прошлым годом уменьшились.
Кроме того, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.
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14:00 31.03.2021
Цепь как символ всевластия
Зеленский подписал указ об удлинении цепи на знаке президента с 12 до 16 звеньев. Ведь главное быть больше и лучше всех. И если не получается этого достигнуть другими методами, то можно хотя бы удлинить удлиняемое.
Для многих совковая аксиома «быстрее, выше, сильнее» всё ещё актуальна. Хочется быть хоть чуточку лучше других. В принципе, это достаточно здравое желание, если при этом оно вызывает здравый соревновательный эффект и желание побеждать. Но также это желание пагубно, если побеждать ты не можешь, а удовлетворить внутреннего демона нужно, предоставив ему хоть маленькое, но превосходство над другими.
За время президентства Зеленского мы можем вспомнить много моментов, когда для него устраивали тёплую ванну, а всех, кто его хоть как-то критикует, сразу же клеймили неугодными. Ведь нельзя выступать против царя. Царь - всегда хороший, а плохих нужно искать среди бояр или челяди, ну или кем там принято считать людей, не имеющих власти или больших финансовых активов.
Во многих случаях как короля играет свита, так и президента играет его ближайшее окружение. Они постоянно критикуют всех, кто хоть как-то выступает против, а пресс-секретарша готова лично бросаться на журналистов, дабы они не могли даже приблизиться к «солнцеликому». Как было в случае с https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ журналистом программы «Схемы» Сергеем Андрушко, https://youtu.be/rjYl8WcBkHg?t=1321 журналисткой издания ЛБ Натальей Шимкив.
Или же в ОП рассказывали топ-блогерам на встрече, что нынешний https://bykvu.com/ua/bukvy/na-vstreche-v-op-blogeram-rasskazali-chto-zelenskij-odin-iz-velichajshih-liderov-mira/ президент величайший лидер мира . Ну или же запустили целую https://site.ua/denys.shabanin/34280-**********-kiselovschina/ передачу «Взгляд с Банковой» на русскоязычном телеканале «Дом», который содержится за деньги налогоплательщиков, в которой хвалят президента и критикуют оппозицию, да и всех неугодных, в лучших традициях «классической киселевщины».
Тут же можно вспомнить и работу по дискредитации любой критики и любых вопросов в сторону власти. Здесь и Богдан, который считал, что с журналистами общаться не столь важно. И постоянные вбросы против коллективных «порохоботов», к которым относят даже тех, кто к ним и не относится. В общем, стоит только начать критиковать - автоматически становишься «порохоботом».
Да и сам президент не гнушается активно выступать против своих критиков, тоже почему-то сводя всю критику исключительно к личности Порошенко. И это неудивительно, ведь
«он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт»искать проблемы в других проще, чем пересмотреть свою политику и понять, что чего-то не хватает.
И это всё только небольшие эпизоды построения образа величайшего лидера всего мира.
Мы редко видимся с тобой
В сердце всегда
"Ты со мной, ты со мной!"
Пусть говорят
Что не судьба нам быть вдвоём
Люди твердят
Об одном, об одном, но...
Я это ты
Ты это я
И никого не надо нам
Всё, что сейчас есть у меня
Я лишь тебе Народ отдам.
Т.е. Зеленский если бы платил как все в Украине 41,5% с дохода, то должен заплатить 9,4млн.грн. налогов с 22,7млн.грн., а не 1,8млн.грн. т.е. бюджет Украины недополучил с хитрожопой семейки президента 7,6млн.грн., и этот чувак рассказывает потом что в бюджете нет денег, и все должны затянуть пояса на время карантина.
А бабки за "слугу народа" это вообще жесть...это получается просто тупое отмывание партийных денег...
Тобто податки 7,9%. А я працюючи, сплачую 24% податків. То це називається соціальна держава. Бідні платять за бубо... богатих.
декларация перледи
Оказывается, и через 2 года президентства Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями:Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.
Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на все мзарабаотать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
А изза политычных рэпрэссий "вынужден" хранить в кэшэ 51 млн долл и 423 млн грн, бедняжечка.