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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Украина предложила ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с начала следующих суток.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Арестович отметил, что 31 марта прошло заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Леонид Макарович Кравчук начал заседание по предложению установить сегодня с нуля часов… вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение", - рассказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники "нормандского формата" ведут обсуждения

На вопрос ведущей, известно что-то о новых обмене пленными, Арестович сказал, что может сообщить что-то по результатам заседания гуманитарного группы после 18:00 31 марта.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+37
А смерти ребят значит побоку? Как и не было? Ублюдки
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31.03.2021 17:38
+28
Нелоха опустили совсем. Такого позорного и трусливого президента у нас еще не было. Даже Овощу фору даст.

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 17:41
+23
Вернуться? А что оно было это "полное прекращение огня"? Если и было , то только для нашей армии. Вывод: Кравчук - мудак
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31.03.2021 17:41
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А смерти ребят значит побоку? Как и не было? Ублюдки
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31.03.2021 17:38 Ответить
30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що уздовж державного кордону України розміщені 28 батальйонних тактичних груп зброєних сил РФ, що розцінюється як серйозна загроза нацбезпеці,
тож про яке перемир'є йдеться ?
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31.03.2021 18:10 Ответить
А слуги мудрєйшого наріду вже збираються "валіть" з країни...
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31.03.2021 18:32 Ответить
Побоку народу України, котрі в 91-му це чмо обрали! А не Чорновола. В 2019 нарід просто повторив своє "побоку"
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31.03.2021 19:26 Ответить
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями... та велосипедиста:

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:14 Ответить
Опять на теже грабли....
Бошки не болят??
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31.03.2021 17:39 Ответить
У них не болять, не вони страждають.
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31.03.2021 17:40 Ответить
Нелоха опустили совсем. Такого позорного и трусливого президента у нас еще не было. Даже Овощу фору даст.

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 17:41 Ответить
А за "лох" не ввели ответственность? Демократия - да да.
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31.03.2021 17:47 Ответить
Зелющ не Овощ, он такую хрень несет, что проффессор конспектировать не успевает.
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31.03.2021 17:48 Ответить
Типа "А шо, и так можно было?"
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31.03.2021 18:14 Ответить
Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9066
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31.03.2021 18:19 Ответить
Зачем там пустое место?
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31.03.2021 19:46 Ответить
А найух он там нужен? Ну разве что для развлекухи на рояле повиртуозить!
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31.03.2021 21:47 Ответить
Вернуться? А что оно было это "полное прекращение огня"? Если и было , то только для нашей армии. Вывод: Кравчук - мудак
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31.03.2021 17:41 Ответить
Азеры навели порядок в Нагорном Карабахе за пару недель . Может уже пора сделать умные выводы .
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31.03.2021 17:42 Ответить
Турция подтянется?
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31.03.2021 17:48 Ответить
А её кто-то просил ? Музыка в два х. звучит на рояле .
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31.03.2021 17:50 Ответить
а как же, само собой
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31.03.2021 17:51 Ответить
Ви особисто готові на ці дії??? Або так "пошелестіти" губами..
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31.03.2021 17:48 Ответить
У них в разы меньше погибло людей в этом конфликте , чем у нас за 7 лет .
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31.03.2021 17:52 Ответить
Ми можемо зробити два окупаційний корпуси небоєздатними або малобоєздатними просто стоячи на місці та засипаючи їх снарядами. У нас набагато більша вогнева спроможність, але вона штучно обмежена зрадниками у владі. От наприклад при Порошенко фактично заборони на використання навіть великих калібрів не було, стріляли по потребі, лише при Зеленському були введені жорсткі заборони, кримінальна відповідальність за вогонь у відповідь, офіцери для із генштабу для нагляду за дотриманням не використання зброї.
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31.03.2021 18:01 Ответить
Отсюда вывод: кому этот слуга?
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31.03.2021 18:09 Ответить
Бене, кому же еще.
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31.03.2021 18:48 Ответить
Заповедный напев, заповедная даль
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща.
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31.03.2021 17:42 Ответить
И, услышав порой голос предков зовущий
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
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31.03.2021 17:46 Ответить
тамвсе классно - только я слова беловежская пуща заменил бы на будапештский меморандум...
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31.03.2021 18:03 Ответить
не-е, 12 июня 1990 года, решение съезда народных избранников рсфср..почитай или вспомни...
и, как следствие - всё остальное, с пущей вместе
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31.03.2021 17:57 Ответить
Ржали всім "лугандоном".
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31.03.2021 17:42 Ответить
Вернуться к прежним территориям, сданым фашистам.
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31.03.2021 17:42 Ответить
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31.03.2021 17:42 Ответить
100500 пропозиція дупостояння від підх"йловного комуняки...
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31.03.2021 17:43 Ответить
А если бы убили Арестовича и Кравчука, страницу бы перелистнули? Подумаешь убили каких-то украинских солдат, главное зарплата Люсе и старому маразматику за это время! Правда, Люся? Это ты, ..., детям этих солдат объясни.
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31.03.2021 17:45 Ответить
Так полное ведь уже было! Или оно снова не до конца полное, и вот теперь будет полнее полного! Просто уже окуеваешь от этих дятлов! Не будет никакого перемирия со свинособаками никогда! Хватить уже заглядывать в глаза и жопу путина! Там мира нет и не будет!
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31.03.2021 17:46 Ответить
опять Люся имеет слово молвить с коленко вавы
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31.03.2021 17:50 Ответить
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова

@veraizmaylova41


Завтра на Красной площади будет парад, с которого московское ополчение прямиком отправится на фронт в Мытищи,

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9924
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31.03.2021 17:53 Ответить
Это пять!
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31.03.2021 18:37 Ответить
Так вроде огнеметами "Шмель" забросали и все сгорело, радиус уточняется..
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31.03.2021 21:36 Ответить
ну ну.... все эти перемирия уже по многу раз проходили.... и что в итоге???
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31.03.2021 17:55 Ответить
Гробы.
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31.03.2021 19:26 Ответить
Снова крысы гебнявые запретят нашим военным защищаться.
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31.03.2021 17:59 Ответить
утром мажу бутерброд
сразу мысль а как народ?
и икра не лезет в горло
и вискарь не льётся в рот!
Да Вова?????
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31.03.2021 18:01 Ответить
Потрібно назавжди забути про перемир'є із кремлівським фюрером , бо ця війна розпочалася не сьогодні , а відбувається
споковічно !
Кацапи прагнуть заморозити цей конфлікт , щоби ми не змогли вступити в НАТО , а для цього вони вбивали нас і будуть
вбивати , поки не отримають по зубах !
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31.03.2021 18:02 Ответить
СпоконВічно
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31.03.2021 18:06 Ответить
Для Люсі Арестович загибель бійців це так собі маленьке порушення що йому людські життя він же знаменитий вояка.
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31.03.2021 18:14 Ответить
Ну и? Кацапня опять поелозит по губам кравчуку с люськой. Дальше что? Опять делать вид,что всё прекрасно?
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31.03.2021 18:14 Ответить
Конченные дебилы...
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31.03.2021 18:16 Ответить
с 1 апреля, взято под личный контроль ***********!
Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9055
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31.03.2021 18:18 Ответить
как в анегдоте,даже индейцы на одни грабли два раза не наступают.
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31.03.2021 18:19 Ответить
1го апреля профессиональный праздник зеленского.
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31.03.2021 18:20 Ответить
Як же задовбали ці плісняві убалтувальщіки.
Кому ви це на вуха вішаєте, нам чи кацапам? Чи світові, щоб не ввів санкії проти кацапів за зрив "перемир'я"?
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31.03.2021 18:27 Ответить
А отдать тяжелое вооружение в обмен на красивую бумажку Кравчук не предлагал? А что ж так?
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31.03.2021 18:38 Ответить
нужно дамбить бомбас, бо толку не будет.
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31.03.2021 18:48 Ответить
Фашист? И это правильно.
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31.03.2021 19:25 Ответить
ни одно из 100500 перемирий за 7 лет не соблюдалось ... 100501 раз будет? идиоты...
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31.03.2021 18:51 Ответить
Неисправимые зеленые дебилы
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31.03.2021 18:56 Ответить
Какая безграничная наивность...
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31.03.2021 19:01 Ответить
Так по проторенному Петром Рошеновичем пути идем!
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31.03.2021 19:24 Ответить
Опять Петро тебе в рот посрал?
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31.03.2021 19:40 Ответить
Невже недостатньо "припинення вогню" ще з липня 2020 року? Результ же буде аналогічний.
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31.03.2021 19:05 Ответить
Старую коммуняку новым фокусам не выучить. Оно как было второсортным хахлом, так таким и сдохнет.
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31.03.2021 19:14 Ответить
Так о чем разговор? Похороним еще тридцать воинов... И вернемся. Конечно... А як жеж. Мы же слабые, мы перемиряемся. Нам на наших воинов ... Бабы новых нарожают. Но, нашулюдю не потревожим!
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31.03.2021 19:23 Ответить
Кравчука на самую передовую в самый ближний к террористам окоп.. может заберут к себе?.. нам такие мылотворцы-барыги-рецидивисты не нужны
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31.03.2021 19:38 Ответить
В День Дурака?
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31.03.2021 21:48 Ответить
"Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня" - а що було до того?
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31.03.2021 23:54 Ответить
Не важно сколько украинцев убили во время тишины.

Важно то, как за это любят ЗЕ малоросы.
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01.04.2021 02:19 Ответить
 
 