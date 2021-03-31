Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Украина предложила ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с начала следующих суток.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Арестович отметил, что 31 марта прошло заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Леонид Макарович Кравчук начал заседание по предложению установить сегодня с нуля часов… вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение", - рассказал Арестович.

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На вопрос ведущей, известно что-то о новых обмене пленными, Арестович сказал, что может сообщить что-то по результатам заседания гуманитарного группы после 18:00 31 марта.