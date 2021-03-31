Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович
Украина предложила ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с начала следующих суток.
Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Арестович отметил, что 31 марта прошло заседание ТКГ на уровне глав делегаций.
"Леонид Макарович Кравчук начал заседание по предложению установить сегодня с нуля часов… вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение", - рассказал Арестович.
На вопрос ведущей, известно что-то о новых обмене пленными, Арестович сказал, что может сообщить что-то по результатам заседания гуманитарного группы после 18:00 31 марта.
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тож про яке перемир'є йдеться ?
Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Бошки не болят??
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща.
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
и, как следствие - всё остальное, с пущей вместе
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Вера Измайлова
@veraizmaylova41
Завтра на Красной площади будет парад, с которого московское ополчение прямиком отправится на фронт в Мытищи,
сразу мысль а как народ?
и икра не лезет в горло
и вискарь не льётся в рот!
Да Вова?????
споковічно !
Кацапи прагнуть заморозити цей конфлікт , щоби ми не змогли вступити в НАТО , а для цього вони вбивали нас і будуть
вбивати , поки не отримають по зубах !
Кому ви це на вуха вішаєте, нам чи кацапам? Чи світові, щоб не ввів санкії проти кацапів за зрив "перемир'я"?
Важно то, как за это любят ЗЕ малоросы.