США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы
Комиссия по международной торговле США 8 февраля 2021 года подтвердила нарушение конкуренции со стороны компании "Интерпайп" Виктора Пинчука и решила повысить ставку пошлины на трубную продукцию в 6 раз до 41,23%, тем самым введя т.н. заградительную пошлину.
Соответствующий вывод обнародован на сайте Комиссии по торговле США и продублирован в Федеральном реестре законодательных актов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Комиссия по торговле США обвинила "Интерпайп" Пинчука в демпинге при поставках своей продукции на американский рынок в ущерб национальным производителям США. Антидемпинговое расследование инициировала техасская компания Vallourec Star (Хьюстон).
Расследование проводилось за период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.
Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что компании Виктора Пинчука продавали на американский рынок трубы по демпинговой цене – в среднем на 42,27% ниже экономически справедливого уровня.
Окончательное решение о ставке пошлины и сроках ее действия будет официально оглашено 9 августа 2021 года.
Вместе с "Интерпайпом" обвинения выдвинуты и российским производителям, в частности "Трубной металлургической компании" (Москва). Для них ставка заградительной пошлины составляет 209,72%.
По данным Комиссии США, в 2019 году "Интерпайп" поставил на американский рынок порядка 40 тыс. т трубной продукции на сумму 40 млн долларов.
Согласно отчету "Интерпайпа", доля США в географии продаж трубной продукции компании в 2019 году составила 12%, в то время как Украины – 77%.
Напомним, власти США уличили компанию "Интерпайп" в нечестной конкуренции еще в 2014 году. Во избежание антидемпинговой пошлины 7,47%, "Интерпайп" заключил соглашение с Минторгом США, а рамках которого обязался продавать нефтяные трубы по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывал Минторг США.
10 июля 2019 года Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать действие этого соглашения, соответственно на "Интерпайп" снова распространялась пошлина 7,47%.
8 июля 2020 года США решили возбудить новое предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении "Интерпайпа".
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Да ему пофигу..Зараз зэля йому цену на эл.енергию снизит в восемь раз!
запретят Пынчуку ввоз труб вообще
и продавай по этой цене сколько хочешь, при условии, что, к примеру, американская компания продает аналогичный товар за 2 доллара. Т.е. если Пинчук попытается снизить входную цену на трубы до 0.5 доллара, ему просто удвоят ставку пошлины и мы всей страной будем работать на благо американского правительства, но Пинчук при этом не получит ни цента лишних денег.
Теперь Пинчук!!! А Вова памперсы все меняет ...
Но из Зелиной ОПы кукарекают, шо Беня ангел, так как из штатов никаких документов на Беню не поступало.
Трубы - им все равно за сколько продать лишь бы валютой карманы забить !!! Нажритесь уже с..ки ,что бы треснули!!!!
Все олигархи гаденыши, кроме.......
В 2020 году сбережения украинцев сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://interfax.com.ua/news/economic/734337.html Интерфакс-Украина об этом сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы - на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.
Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.
С Ермаком все уже договорено