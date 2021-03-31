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США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы

США обвинили

Комиссия по международной торговле США 8 февраля 2021 года подтвердила нарушение конкуренции со стороны компании "Интерпайп" Виктора Пинчука и решила повысить ставку пошлины на трубную продукцию в 6 раз до 41,23%, тем самым введя т.н. заградительную пошлину.

Соответствующий вывод обнародован на сайте Комиссии по торговле США и продублирован в Федеральном реестре законодательных актов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Комиссия по торговле США обвинила "Интерпайп" Пинчука в демпинге при поставках своей продукции на американский рынок в ущерб национальным производителям США. Антидемпинговое расследование инициировала техасская компания Vallourec Star (Хьюстон).

Расследование проводилось за период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.

Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что компании Виктора Пинчука продавали на американский рынок трубы по демпинговой цене – в среднем на 42,27% ниже экономически справедливого уровня.

Окончательное решение о ставке пошлины и сроках ее действия будет официально оглашено 9 августа 2021 года.

Вместе с "Интерпайпом" обвинения выдвинуты и российским производителям, в частности "Трубной металлургической компании" (Москва). Для них ставка заградительной пошлины составляет 209,72%.

По данным Комиссии США, в 2019 году "Интерпайп" поставил на американский рынок порядка 40 тыс. т трубной продукции на сумму 40 млн долларов.

Согласно отчету "Интерпайпа", доля США в географии продаж трубной продукции компании в 2019 году составила 12%, в то время как Украины – 77%.

Напомним, власти США уличили компанию "Интерпайп" в нечестной конкуренции еще в 2014 году. Во избежание антидемпинговой пошлины 7,47%, "Интерпайп" заключил соглашение с Минторгом США, а рамках которого обязался продавать нефтяные трубы по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывал Минторг США.

10 июля 2019 года Минторг США уведомил "Интерпайп" о своем решении не продлевать действие этого соглашения, соответственно на "Интерпайп" снова распространялась пошлина 7,47%.

8 июля 2020 года США решили возбудить новое предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении "Интерпайпа". 

Автор: 

Пинчук Виктор (298) США (26815) Интерпайп (30)


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Топ комментарии
+17
США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы - Цензор.НЕТ 269
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31.03.2021 17:46
+17
ВОВЕ ПОМОГАЮТ - Израиль раскончервировал дело Коломойского (ЗЕЛЕНСКОГО ПЛЮС) по отмыванию бабок. ИЗРАИЛЬ!!! СДАЕТ СВОЕГО ГРАЖДАНИНА !!!
Теперь Пинчук!!! А Вова памперсы все меняет ...
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31.03.2021 17:48
+10
сколько БЕниной веревочке не виться, конец будет ЗЕленскому
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31.03.2021 17:53
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США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы - Цензор.НЕТ 269
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31.03.2021 17:46 Ответить
А кто видел честных олигархов, при чем в Украине? У нас все криминальные. Их просто не садят, так как у власти слуги олигархов, которые хотят" валить из страны" за своими кормильцами, такими как Пинчук, Мертвечук, Коломойский, Бойко, Фирташ уже давно свалил, но наворованного не отдал. Вот такие дела у нас.
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31.03.2021 17:52 Ответить
США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы

==================================
Да ему пофигу..Зараз зэля йому цену на эл.енергию снизит в восемь раз!
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31.03.2021 17:52 Ответить
в Штатах дураки сидят ?
запретят Пынчуку ввоз труб вообще
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31.03.2021 17:54 Ответить
Не, там это не так работает. Ввози и продавай трубы, сколько хочешь. Но вон кацапам выставили 209% заградительной пошлины. Т.е. если у тебя входная цена 1 доллар за единицу товара на таможне, после разтаможки он будет стоит 3.09 доллара без НДС
и продавай по этой цене сколько хочешь, при условии, что, к примеру, американская компания продает аналогичный товар за 2 доллара. Т.е. если Пинчук попытается снизить входную цену на трубы до 0.5 доллара, ему просто удвоят ставку пошлины и мы всей страной будем работать на благо американского правительства, но Пинчук при этом не получит ни цента лишних денег.
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31.03.2021 18:48 Ответить
Для нас нет никакой угрозы . В АТБ пока без изменений .
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31.03.2021 17:48 Ответить
У АТБ своя линия!! Шефы их, только ее и жрут с- ка колбасный выроб каждое утро и детей им своих кормят!!
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31.03.2021 17:52 Ответить
И вообще : над Испанией безоблачное небо (с)
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31.03.2021 18:02 Ответить
ВОВЕ ПОМОГАЮТ - Израиль раскончервировал дело Коломойского (ЗЕЛЕНСКОГО ПЛЮС) по отмыванию бабок. ИЗРАИЛЬ!!! СДАЕТ СВОЕГО ГРАЖДАНИНА !!!
Теперь Пинчук!!! А Вова памперсы все меняет ...
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31.03.2021 17:48 Ответить
сколько БЕниной веревочке не виться, конец будет ЗЕленскому
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31.03.2021 17:53 Ответить
Быстрее-бы.
Но из Зелиной ОПы кукарекают, шо Беня ангел, так как из штатов никаких документов на Беню не поступало.
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31.03.2021 18:04 Ответить
а що хтось запит давав?бєнєдіктова навіть думати про таке не може
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31.03.2021 19:51 Ответить
В отих сорока двох відсотках сховались податки та зарплати мудрого наріду, який замість підняття рівня оплати праці вимагає зниження тарифів...
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31.03.2021 17:49 Ответить
Черговий олігарх на гачку у США! Як сказав один екс-чиновник: "Він обкакався".
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31.03.2021 17:50 Ответить
Я поддерживаю шаг американцев. НО против Бени Пинчук - пионэр в коротких штанишках.
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31.03.2021 18:06 Ответить
А зачем ему рейдерствовать ка Беня, у него тесть- созидетель олигархической системы! Мог и в меценатство поиграться, и в демократию...
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31.03.2021 18:12 Ответить
Так это понятно!!!! Американцы видят - а наши нет!!!!
Трубы - им все равно за сколько продать лишь бы валютой карманы забить !!! Нажритесь уже с..ки ,что бы треснули!!!!
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31.03.2021 17:51 Ответить
ну что, гаденыш_Пынчук, помогла тебе коррупционная закупка электрики по заниженным ценам ?
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31.03.2021 17:51 Ответить
Все олигархи гаденыши, этого только украинцы не знают и регулярно их суют во власть.
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31.03.2021 17:53 Ответить
Согласен!

Все олигархи гаденыши, кроме.......
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31.03.2021 17:56 Ответить
Без кроме. Все 100%.
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31.03.2021 18:00 Ответить
Небезпечніше за олігарха ,лише кремлівська лялька олігарха !!!)))
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31.03.2021 18:05 Ответить
Кремль вообще опаснее всего, так как внешний враг, который отберет все и жизнь потом отберет. А потом уже Зеленский опасен с олигархатом и слугами олигархов.
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31.03.2021 22:14 Ответить
В тому і загроза ,що кремлівська лялька втілює в життя кремлівський сценарій!!! А мета Росіі відома ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))0
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31.03.2021 22:55 Ответить
На 17 млрд грн сократились сбережения украинцев в 2020г - Госстат

В 2020 году сбережения украинцев сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://interfax.com.ua/news/economic/734337.html Интерфакс-Украина об этом сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы - на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.
Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.
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31.03.2021 17:58 Ответить
Байден, санкції таких лікують!
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31.03.2021 17:59 Ответить
референдум про приєднання до США коли вже?
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31.03.2021 18:01 Ответить
Краще б вони його посадили. А так тепер всі ці паразити будуть розвертати Україну в лапи орди, бо думатимуть, що їх це врятує. Є ні! не врятує. Там вас вже чекають як ту індичку, щоб обпатрати і суп зварити.
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31.03.2021 18:02 Ответить
Главная бизнес-удача Пинчука в его карьере к миллиардам - 2 раза удачно жениться! Это вам не Маск или Джобс, это - альфонс с натыренными миллиардами.
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31.03.2021 18:03 Ответить
Это просто борьба с конкурентами за рынок сбыта , а причина всегда найдётся.
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31.03.2021 18:10 Ответить
Лес рубят, щепки летят, в данном случае щепка - это "Голос".
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31.03.2021 18:15 Ответить
Совковые трубы дешевые. Эта история продолжается не первый год и даже не первое десятилетие. Американцы любыми способами защищают своих производителей. У каждой американской кампании армии лоббистов в сенатах и конгрессах. В США лоббизм это целая экономическая отрасль.
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31.03.2021 18:18 Ответить
А чому ж свої "проізводітелі" не знизять ціну на свої труби? Примушувати конкурентів підвищувати ціни на свій товар це хіба "чесна конкуренція"?
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31.03.2021 23:30 Ответить
кругом воры со славянскими рожами
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31.03.2021 20:43 Ответить
Пинчуку пох-отыграется с лихвой на Украине пдняв для нас цену.
С Ермаком все уже договорено
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31.03.2021 22:42 Ответить
 
 