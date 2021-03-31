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Новости
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Работников Гостаможни при проведении служебных расследований будут проверять на детекторе лжи, - глава ГТСУ Рябикин

Работников Гостаможни при проведении служебных расследований будут проверять на детекторе лжи, - глава ГТСУ Рябикин

В Государственной таможенной службе Украины планируют создать собственную службу детекторного контроля работников. Это еще один инструмент в рамках "перезагрузки" ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общая численность работников таможенной службы - около 12 тыс. человек по всей стране.

"Сейчас мы осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется уже тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - отметил Рябикин.

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Также в службе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа - это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года дает нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - рассказал глава таможенной службы.

Автор: 

реформы (3951) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+2
Сгорит аппарат в первый день . И всё за деньги налогоплательщиков ?
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31.03.2021 18:36
+1
А то мы не знаем как все пойдет - тысячу баксов и вы честный таможенник,заплати двадцать - и ты будешь работать проверяльщиком таможенников на детекторе,это работа ещё круче,чем таможенник.
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31.03.2021 19:00
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Может проще переписать законы ?
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31.03.2021 18:34 Ответить
Сгорит аппарат в первый день . И всё за деньги налогоплательщиков ?
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31.03.2021 18:36 Ответить
но доказательного значения это не имеет.
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31.03.2021 18:37 Ответить
А навіщо,який сенс в процедурі яка нічого не гарантує,можна ж просто в воду з прив"язаним каменем кидати,чи в котел з розпеченою смолою окунати.
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31.03.2021 18:39 Ответить
Цель узнать реальный оборот. Больше 10 штук в день? Больше 100 штук? Лучшие останутся
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31.03.2021 18:51 Ответить
А то мы не знаем как все пойдет - тысячу баксов и вы честный таможенник,заплати двадцать - и ты будешь работать проверяльщиком таможенников на детекторе,это работа ещё круче,чем таможенник.
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31.03.2021 19:00 Ответить
до ср*ки ті детектори! результат 50х50, і це якщо відкинути психологічні особливості та фактор медикаментозного втручання
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31.03.2021 19:21 Ответить
Вопросс , - А кто будит сидеть на Детекторе будит определять Казнить или помиловать . А все зависит от полноты Мзды.
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31.03.2021 19:23 Ответить
а 450 чертей нельзя проверить ???
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31.03.2021 22:54 Ответить
 
 