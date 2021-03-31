Работников Гостаможни при проведении служебных расследований будут проверять на детекторе лжи, - глава ГТСУ Рябикин

В Государственной таможенной службе Украины планируют создать собственную службу детекторного контроля работников. Это еще один инструмент в рамках "перезагрузки" ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" рассказал глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общая численность работников таможенной службы - около 12 тыс. человек по всей стране.

"Сейчас мы осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнется уже тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - отметил Рябикин.

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Также в службе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа - это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года дает нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - рассказал глава таможенной службы.