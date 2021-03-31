С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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