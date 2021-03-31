РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8545 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
458 6

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбасс (26956) перемирие (1648) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да все зае..сь!
Главное что собрались и осудили окрашенную дверь!
показать весь комментарий
31.03.2021 18:43 Ответить
А БПЛА ОБЕС сам впав !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 19:15 Ответить
Отож...
показать весь комментарий
01.04.2021 01:49 Ответить
Затишье перед бурей
показать весь комментарий
31.03.2021 23:28 Ответить
 
 