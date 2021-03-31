Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал декларацию о доходах.

Декларация Ермака размещена на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОП указал, что получил за год 444 539 грн зарплаты (около 37 тыс. в месяц. - Ред.). Также среди его доходов - около 17 тыс. грн зарплаты по совместительству и 5 тысяч от продажи ценных бумаг.

На банковских счетах Ермак хранит почти 4 миллиона гривен, 153 тыс. долларов и 50 тыс. евро.

В собственности главы ОП находится квартира площадью 107,8 кв.м, приобретенная в ноябре 2005 года. Также он задекларированный приобретенный год назад автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 3 миллиона гривен.

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