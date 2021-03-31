Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона
Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал декларацию о доходах.
Декларация Ермака размещена на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
Глава ОП указал, что получил за год 444 539 грн зарплаты (около 37 тыс. в месяц. - Ред.). Также среди его доходов - около 17 тыс. грн зарплаты по совместительству и 5 тысяч от продажи ценных бумаг.
На банковских счетах Ермак хранит почти 4 миллиона гривен, 153 тыс. долларов и 50 тыс. евро.
В собственности главы ОП находится квартира площадью 107,8 кв.м, приобретенная в ноябре 2005 года. Также он задекларированный приобретенный год назад автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 3 миллиона гривен.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год: доход семьи 22,7 млн грн, уплачено 1,8 млн грн налогов
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Помниш стадион?
Причем такие же голуби еще и судьи.
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P.S...ЗеБидло..воно **** і в Африці ЗеБидло...
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Ніц за душею немає, а все, що є, то потом і кров'ю на галєрах та копальнях зароблене! Все на благо держави! Як і пальто за 620 тис.грн.
Коли ж 73% нарешті нажеруться і стануть тими "смєтунами", про яких вони волали навесні 2019-го?
Чому я повинен шукати щось, що може виправдати цих "не бариг", якщо я бачу те, що бачу навколо себе?
Або, з іншого боку, чому я не маю вірити ЗМІ, якщо я мав вірити їм про "крадіїв" попередні роки?
Ви вже якось визначтесь: ЗМІ завжди кажуть правду чи завжди брешуть? Бо перевдягатись у повітрі я не вмію.
Да им же похер, их интересует кто сливает их грязные делишки. Ох сидеть вам скоморохи, сидеть обезьянки.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запустил фейк о ножевом ранении нардепа Николая Тищенко, чтобы вычислить депутата, который «сливает» информацию из партийного чата. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Соня Кошкина.
«В 16.55 во внутрифракционном чате «Слуг» появляется дословно следующее сообщение. «Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь». Автор - Давид Арахамия», - пишет она.
В 17:03, по ее словам, в одном из Telegram-каналов выходит это же пост с припиской «сообщение в нашем официальном чате».
«Поднимается кипишь. Телефон Тищенко не отвечает. Никто ничего не знает», - пишет Кошкина.
Уже через несколько минут выясняется, что с Тищенко все в порядке. А Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу, отметила журналистка.
«Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили «словить на живца». В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя «героя» Давид озвучит на ближайшей фракции», - заявила Кошкина.
Ему всем его селом на мерин собирали. Ну, шоб было на чем на роботу ездить.
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ВОВА, НАВІЩО ТОБІ ОФШОРИ?
Світоч наш, найвпливовіший лідер ********** президент Зеленський обдарував нас всіх милістю подати декларацію. І в декларації тій виявилося страшне! З'ясувалося, що «президент який не краде», володіє зразу ЧОТИРМА офшорними кампаніями.
Фірми, яких торкнулася рука найвпливовішого, перелічити треба окремо. Це - «Меджірітано Венчурес ЛТД» на Віргінських островах, «Вілхар Холдінг Лімітед» та «Ельдоранте лімітед» на Кіпрі та «Фільм Херітейдж інк.» в Белізі (перепрошую якщо транслітерацію передав неточно). У двох з чотирьох фірмах - «Ельдоранте лімітед» (Кіпр) і «Фільм Херітейдж інк.» (Беліз) співвласником найвеличнішого виступає перша леді України Олена Зеленська. Але - це не все.
Кіпрська фірма «Ельдоранте лімітед» подружжя Зеленських, володіє італійською фірмою «Сан томассо С.Р.Л.», яка в свою чергу є власником 15-кімнатної вілли на елітному курорті Форте-дей-Мармі в Італії. Це до речі, не єдина нерухомість родини Зеленських.
За декларацією у їхній власності знаходяться: житловий будинок у Києві (на 353,5 кв. м.) та земельна ділянка в Іванковичах під Києвом (на 1200 кв. м). Також у Києві вони мають: шість квартир, чотири паркомісця і два нежитлових приміщення (338 і 306 кв. м. кожне). У Ялті (так-так, в окупованому Криму) - квартиру (130 кв. м.) і паркомісце. А ще у Великій Британії - дві квартири.
Бог з нею з нерухомістю. Набагато більше цікавлять офшорні фірми. Навіщо вони президенту?
Навіщо взагалі людям фірми в офшорі?
Наприклад, для безпеки. Чимало відомих сайтів зареєстровані на офшорні фірми - аби їхня діяльність не припинилася коли сайт перейде дорогу серйозним людям.
Це точно не про Зеленського - кого йому боятися, якщо в нього цілий знайомий Баканов?
Ще офшорні фірми заводять аби ухилятися від податків. Це теж не про президента, йому за законом мати бізнес заборонено. Ще офшорні фірми-доньки заводять крупні корпорації, аби брати участь в різних проектах. В такій формі на видобуток газу у ще вільному українському Криму намагалася зайти американська корпорація «Vanco», але молитвами прем'єра Тимошенко не зайшла. Росіяни у 2014 р. цьому раділи неймовірно.
Фірми-офшорки заводять під час перепродажу крупних бізнесів - таку створив фонд Ротшильдів, аби продати корпорацію «Рошен», що перебувала у неї в сліпому трасті. Наявність офшору аж на 3000 доларів (у мільйонера) тоді шалено збурило українське суспільство. Не те що зараз…
Нарешті - примітивне. На офшори дають хабарі. Оформлюється це як контракт на поставку мотлоху по ціні 5000 доларів за кіло (наприклад). Звісно ніхто ніякий мотлох не постачає, просто з фірми на фірму перетікають гроші, все решта - мистецтво бухгалтерів.
І отут з'являється питання. Пам'ятаєте на відео оприлюдненому Гео Леросом, старий партнер Баканова і Зеленського Геннадій Лазутін на питання, як порішати з президентом, відповідає: «Перекидаєш кошти на офшор Баканова…» А з офшору Баканова гроші підуть куди?
Звідси просте питання, яке чомусь вперто не цікавить ані демократичних журналістів, ані активістів з іграшковими свинями. А яку діяльність здійснюють офшорні фірми президента? Які кошти туди надходять, з чиїх рахунків, та за які виконані роботи та надані послуги? І головне - навіщо президенту аж чотири офшорні фірми?
Не краде, кажете?