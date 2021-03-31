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Новости Е-декларации госслужащих
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Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона

Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал декларацию о доходах.

Декларация Ермака размещена на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОП указал, что получил за год 444 539 грн зарплаты (около 37 тыс. в месяц. - Ред.). Также среди его доходов - около 17 тыс. грн зарплаты по совместительству и 5 тысяч от продажи ценных бумаг.

На банковских счетах Ермак хранит почти 4 миллиона гривен, 153 тыс. долларов и 50 тыс. евро.

В собственности главы ОП находится квартира площадью 107,8 кв.м, приобретенная в ноябре 2005 года. Также он задекларированный приобретенный год назад автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 3 миллиона гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год: доход семьи 22,7 млн грн, уплачено 1,8 млн грн налогов

Автор: 

декларация (1359) Ермак Андрей (1265)


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+28
святий ніщій!

Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 4875
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31.03.2021 19:52
+28
Этот весь трэш стал возможен и благодаря таким-вот гардонам от журналистики.

Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 8555
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31.03.2021 20:18
+23
И бесконечное журчание "божьей росы" в глаза зебилов. Арифметика по зеленому.
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31.03.2021 19:52
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святий ніщій!

Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 4875
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31.03.2021 19:52 Ответить
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 9900
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31.03.2021 20:15 Ответить
Этот весь трэш стал возможен и благодаря таким-вот гардонам от журналистики.

Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 8555
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31.03.2021 20:18 Ответить
этих зебыдло уже ненавидит, но продолжает верить их "расследованиям"
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31.03.2021 20:25 Ответить
Представьте человека, который после поста Найема пошел на Майдан, потом на фронт добровольцем, где терял друзей и даже самого себя где-то. С контузиями и душерными ранами парень возвращается домой, понимает что надо начинать все с нуля. Свою машину он убил еще в первый месяц боев, все деньги они с женой потатили на волонтерство, слава Богу живы-здоровы, но детей за эти годы не родили. Надо пытаться начать жить заново. На этом фоне Найемчик с закдычным дружком по-преженему жируют при власти, нюхают кокс, тягают виповых дам за ляшки, машины и квартиры у них стали еще лучше, а здоровье крепче. Мире несправедлив? на месте этого парня я бы спросил это у АК-47... а Майданы еще будут, но короткие и кровавые.
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31.03.2021 21:14 Ответить
Очень на то похоже. Особенно если еще добавить и теперешнее состояние армии и настроение побратимов, которые до сих пор еще находятся на передке.
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31.03.2021 21:57 Ответить
А ти зарплати воєнних бачив взагалі? Я вже мовчу про виплати на передку. Ти взагалі зарплати в України бачив троль засраний...
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01.04.2021 10:10 Ответить
Бігуса тут бракує, а це він відіграв ключову роль у перемозі зелених...
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01.04.2021 09:40 Ответить
Таки да. Бигус и Егорка Зимин\Соболев. Их хватало.
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01.04.2021 10:08 Ответить
Згоден. Про сахалинского Егорку сегодня как то забыли, хотя Порох на встрече с блогерами обещал с ним разобраться.
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01.04.2021 14:27 Ответить
Цікаво, яка зарплатня у нового очільника так званого "державного" Ощадбанку, бо банк де тільки може здирає гроші за все і за смс-ки - теж. Перед цим багато років був такий собі Пишний, якмй на чемпіонат Европи літав за гроші пересічних вкладників банку.
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31.03.2021 20:45 Ответить
Ребятки,да вы совсем охерели!
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31.03.2021 23:46 Ответить
Завидуешь, нищеброд... Проси пайку дополнительными батончиками
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31.03.2021 20:24 Ответить
яка в тебе зарплата, чи вже пенсія?
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31.03.2021 20:26 Ответить
тобі то шо? ти ж слюни пускаєш від заздрощів.. учісь жіть))
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31.03.2021 20:27 Ответить
вас шарий одному учит как насосать только
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31.03.2021 23:07 Ответить
да он просто нисьче-брод!!!!!
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31.03.2021 22:47 Ответить
И бесконечное журчание "божьей росы" в глаза зебилов. Арифметика по зеленому.
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31.03.2021 19:52 Ответить
Ну, скажем честно -- роса зажурчала и завонялась ещё при Порохе...
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31.03.2021 19:58 Ответить
а давай дійсно будемо чесні- роса зажурчала и завонялась ещё в 1917 році. одні правнуки козаків, а заванявшиє правнуки мудаків.
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31.03.2021 20:03 Ответить
Важно не это, важно то, что вы, ЗЕбилы кричали - хуженибудит.
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31.03.2021 20:06 Ответить
а в чем хуже?
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31.03.2021 20:25 Ответить
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 7383
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31.03.2021 20:38 Ответить
Да, она лилась бесконечными потоками в широко раскрытые глаза люмпена ( будущих зебилов ) с экранов Бениного Г+Г и других помоек олигархических каналов. А благодарный плебс потреблял эти фекалии, не задавая лишних вопросов. Вот и имеем результат.
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31.03.2021 20:10 Ответить
их там не крало и не брехало...
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31.03.2021 19:53 Ответить
Когда ругают нынешнюю власть за за всё плохое -- всегда возникает вопрос: Откуда такая любовь к хорошему -- когда оно было? *)
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31.03.2021 20:02 Ответить
ругают не за плохое, вернее не только за него, а за лицемерие.
Помниш стадион?
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31.03.2021 20:05 Ответить
и шо б решила та дуєль? Дискутировать с зеленским как играть в шахматы с голубем.
Причем такие же голуби еще и судьи.
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31.03.2021 20:16 Ответить
Зеля на дуэли? ИЛИ ТЕЛЕДУЭЛИ? Уклонист,писюнист? Не смешите мои бейцы.Единственное ,что Оно может,это еще один видосик записять.
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31.03.2021 21:14 Ответить
Вот для этого и проталкивается закон о налоговой амнистии. Для себя родимых. Для Зели, Бени и их холуев в первую очередь.
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31.03.2021 19:53 Ответить
Восемь лет. Восемь долгих лет копил дерьмак на мерседес.
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31.03.2021 19:56 Ответить
Голодував, аж розпух, так мерс хотілось.
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31.03.2021 20:01 Ответить
Цікаво, скільки Ярмак має у конверті щомісяця, якщо 236 депутатів ВР, куплені Ахметовим (пуйлом) мають у конверті щомісяця: рядові -- 15 тисяч доларів, зами комітетів -- 25, а голови комітетів -- 50 000 доларів ?
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01.04.2021 09:50 Ответить
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 4732

...
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31.03.2021 20:04 Ответить
Надо просто декларации не о доходах, а о расходах... ...и кайн проблэм! *)
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31.03.2021 19:56 Ответить
ну тогда бы его мерин стоил невообразимые - 153 гривни.
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31.03.2021 20:03 Ответить
Шо Мэрин стоит денег, ещё не означает, шо Ермак за него платил...*)
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31.03.2021 20:15 Ответить
согласен, в конце концов его кошечка тоже может любить скорость
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31.03.2021 20:18 Ответить
На такие места устраиваются, что бы зарабатывать, а не платить...*)
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31.03.2021 20:19 Ответить
по сравнению с степановым он просто нищеброд. квартира в три раза меньше, машина всего одна, никаких дорогих часов и ювелирки, и банковские вклады всего на 9 лям гривен.
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31.03.2021 19:57 Ответить
А ви йому вірите...
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01.04.2021 09:53 Ответить
он совсем бедный и нищий, не то, шо остальные громадяне
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31.03.2021 19:57 Ответить
ярмачок - не пустячок
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31.03.2021 19:58 Ответить
17тыс. зарплаты по совместительству? Это что? Моет сортиры кроме ОП еще в каком-то ТРЦ?
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31.03.2021 19:58 Ответить
А попробуй, проживи за 37 тыщ.
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31.03.2021 20:06 Ответить
блин!.. еле сдержался, что б не подать милостыню..
Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 1541
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31.03.2021 19:59 Ответить
Та то не його машина!!! Що ви хочете в чесної людини..Бідолашка працює день і ніч...І той клятий мерседес йому підкинули порохоботи... Я то точно знаю... І 19 млн в президента...Хіба то так багато??? Він ж стільки людей насмішив....А ж ті їбаньки взяли і проголосували...за такого самого ЇБА#АТА

P.S...ЗеБидло..воно **** і в Африці ЗеБидло...
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31.03.2021 20:01 Ответить
Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 2441

...
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31.03.2021 20:02 Ответить
Може то евробляха, шо вы докопались?
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31.03.2021 20:06 Ответить
Я думаю треба що Єрмака повинен перевірити агент НАБУ, він же анитикорупціонер Шевченко, який спокійно вносить заставу в 5 млн гривень. Тоді точно переможемо корупцію.
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31.03.2021 20:20 Ответить
Есть большая разница между купил себе за сколько то денег и внес залог. Потом что залог возвращаеться. И внести его может вообще кто то другой. Потому что повторю - это всего лишь залог, а не траты.
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01.04.2021 10:52 Ответить
Дуже добре, в зв'язку з цим в мене два питання - звідки у агента НАБУ швидкодоступні 5 млн гривень, або у випадку внесення застави іншою особою - хто саме готовий так оперативно внести 5 млн за антикорупціонера.
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01.04.2021 10:54 Ответить
о как. оказывается я зарабатываю намного больше дЕрьмака...но при этом "мерин" за 3 миллиона мне сильно не по карману. наверное я что-то не то делаю. или не так.
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31.03.2021 20:22 Ответить
Наверное,не в том кресле сидите? Или побрезговали Зекукле палец в одно место вставить,чтобы Оно как марионетка крутилось.
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31.03.2021 21:18 Ответить
О! А ось і пара для зубожілої!
Ніц за душею немає, а все, що є, то потом і кров'ю на галєрах та копальнях зароблене! Все на благо держави! Як і пальто за 620 тис.грн.
Коли ж 73% нарешті нажеруться і стануть тими "смєтунами", про яких вони волали навесні 2019-го?
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31.03.2021 20:23 Ответить
може б біографію його почитали та і на рахунках задекларованих ще теж щось є.. - наче "недебілами" себе визначили..
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31.03.2021 20:58 Ответить
Ну вибачте! Але ж ми тепер усі преЗЕденти! Нашо нам щось читать? Шо не дочую - те добрешу! Слався "1+1"! Борщовий набір здешевшав, а Порох свого брата не тіко вбив і з'їв, а ще й зґвалтував після того! Будемо як пре ЗЕдент!
Чому я повинен шукати щось, що може виправдати цих "не бариг", якщо я бачу те, що бачу навколо себе?
Або, з іншого боку, чому я не маю вірити ЗМІ, якщо я мав вірити їм про "крадіїв" попередні роки?
Ви вже якось визначтесь: ЗМІ завжди кажуть правду чи завжди брешуть? Бо перевдягатись у повітрі я не вмію.
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31.03.2021 21:13 Ответить
А что поэтому поводу скажет "начальник транспортного цеха"?
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31.03.2021 20:34 Ответить
Нееее,тут по круче будет! Тут кубло фотографов, безработных (экс), тамада -недоносок даже в обойме ну и все кому по приколу, чисто поржать.
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31.03.2021 21:42 Ответить
Кокс Аргентинский дорого даже для дЕрмака...
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31.03.2021 20:47 Ответить
ему машка из мид рф большую скидку делает
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01.04.2021 03:57 Ответить
Брехня, что зарплата 37 тыс., или "забыли", или же специально не дописали нолик.
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31.03.2021 20:56 Ответить
я думаю минимум нолика три "забыл" дописать
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01.04.2021 03:55 Ответить
Мерс сжечь к херам.ворованый значит..
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31.03.2021 21:04 Ответить
Смешно, вы не находите? А сколько получил ермак от кацапских хозяев?. Сколько украл тут, в Украине. А шифир с ним делится? Или ермак отстегивает шифиру? А зеленому сколько приходится?
Да им же похер, их интересует кто сливает их грязные делишки. Ох сидеть вам скоморохи, сидеть обезьянки.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запустил фейк о ножевом ранении нардепа Николая Тищенко, чтобы вычислить депутата, который «сливает» информацию из партийного чата. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Соня Кошкина.

«В 16.55 во внутрифракционном чате «Слуг» появляется дословно следующее сообщение. «Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь». Автор - Давид Арахамия», - пишет она.

В 17:03, по ее словам, в одном из Telegram-каналов выходит это же пост с припиской «сообщение в нашем официальном чате».

«Поднимается кипишь. Телефон Тищенко не отвечает. Никто ничего не знает», - пишет Кошкина.

Уже через несколько минут выясняется, что с Тищенко все в порядке. А Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу, отметила журналистка.

«Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили «словить на живца». В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя «героя» Давид озвучит на ближайшей фракции», - заявила Кошкина.
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31.03.2021 21:37 Ответить
А может он заём в быстрозайме взял! Ну, как вариант.
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31.03.2021 21:39 Ответить
зеленский кидала
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31.03.2021 22:04 Ответить
Он забыл внести в декларацию личного пуесоса арестовича.
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31.03.2021 23:47 Ответить
За каждым большим состоянием кроется преступление. (с) Оноре де Бальзак
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01.04.2021 02:13 Ответить
Ну Мерседес ему начальник (путин) подарил за отличную работу, а вот зарплата в 37 000 грн,- это хоть и курам на смех, но ведь известно же, что у самого начальника "козыря", -путина, кроме прицепа "Скиф" больше ничего нет, не может подчиненный зарабатывать больше начальника.
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01.04.2021 03:46 Ответить
сдается мне он "забыл" не только про "кацапские" деньги, но три нолика добавить к з/п
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01.04.2021 04:15 Ответить
ВОР
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01.04.2021 05:40 Ответить
Бедный, бедный Дерьмак...
Ему всем его селом на мерин собирали. Ну, шоб было на чем на роботу ездить.
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01.04.2021 07:29 Ответить
Справжні євреї завжди прибідняються до непристойності.
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01.04.2021 10:00 Ответить
Согласен на 100%. Чего только стоит баба Тюля, которая бедная, как церковная мышка.
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01.04.2021 10:38 Ответить
насосал
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01.04.2021 08:02 Ответить
а шо бухгалтерия лубянки справку о доходах не успела дать ?
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01.04.2021 08:41 Ответить
"Мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3256889
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01.04.2021 08:59 Ответить
"Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона" - на "Мерседес" деньги из Кремля дали. Когда уже покажут кино про вагнеровцев и расскажут подробности про визит Зеленского в Оман?
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01.04.2021 09:38 Ответить
І що? Зате поржали на виборах...
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01.04.2021 09:54 Ответить
Ахахахах)))) Щоб ти потвора жила на таку зарплату...
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01.04.2021 10:06 Ответить
Пам'ятаєте скільки 95 квартал з Зєлєю "поливали", кукурікали про офшори політиків зі сцени?

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZXkr19Q7TIqWETYouIhxoLwhjggEPAEZWKpSXxyJdi1YQ7bIMQPOBKfp_kSWjtAUKRPZUiW299bh7UxKRSWewwzxd_jaTF74UG4_4-dX-iK2iZYFin-lcG-bCEhudrG6NM3tXJbjmcYZlc3JMhXMoa8vCzAD2obljv3Pn91nvhycCUcdvOd20eJob5LwTifUjU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ВОВА, НАВІЩО ТОБІ ОФШОРИ?
Світоч наш, найвпливовіший лідер ********** президент Зеленський обдарував нас всіх милістю подати декларацію. І в декларації тій виявилося страшне! З'ясувалося, що «президент який не краде», володіє зразу ЧОТИРМА офшорними кампаніями.

Фірми, яких торкнулася рука найвпливовішого, перелічити треба окремо. Це - «Меджірітано Венчурес ЛТД» на Віргінських островах, «Вілхар Холдінг Лімітед» та «Ельдоранте лімітед» на Кіпрі та «Фільм Херітейдж інк.» в Белізі (перепрошую якщо транслітерацію передав неточно). У двох з чотирьох фірмах - «Ельдоранте лімітед» (Кіпр) і «Фільм Херітейдж інк.» (Беліз) співвласником найвеличнішого виступає перша леді України Олена Зеленська. Але - це не все.
Кіпрська фірма «Ельдоранте лімітед» подружжя Зеленських, володіє італійською фірмою «Сан томассо С.Р.Л.», яка в свою чергу є власником 15-кімнатної вілли на елітному курорті Форте-дей-Мармі в Італії. Це до речі, не єдина нерухомість родини Зеленських.
За декларацією у їхній власності знаходяться: житловий будинок у Києві (на 353,5 кв. м.) та земельна ділянка в Іванковичах під Києвом (на 1200 кв. м). Також у Києві вони мають: шість квартир, чотири паркомісця і два нежитлових приміщення (338 і 306 кв. м. кожне). У Ялті (так-так, в окупованому Криму) - квартиру (130 кв. м.) і паркомісце. А ще у Великій Британії - дві квартири.
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01.04.2021 10:32 Ответить
Але не треба заздрити! Треба розуміти, що все це було зароблено тяжким трудом і розповідями зі сцени про Томос-термос та про те як беркутлу *********** кийками видобувати електрику з вдягненого в светри Майдану. А ще - кіношками про президента, що їздить на роботу на велосипеді і живе як учитель, а не як… Ви зрозуміли.

Бог з нею з нерухомістю. Набагато більше цікавлять офшорні фірми. Навіщо вони президенту?

Навіщо взагалі людям фірми в офшорі?
Наприклад, для безпеки. Чимало відомих сайтів зареєстровані на офшорні фірми - аби їхня діяльність не припинилася коли сайт перейде дорогу серйозним людям.
Це точно не про Зеленського - кого йому боятися, якщо в нього цілий знайомий Баканов?

Ще офшорні фірми заводять аби ухилятися від податків. Це теж не про президента, йому за законом мати бізнес заборонено. Ще офшорні фірми-доньки заводять крупні корпорації, аби брати участь в різних проектах. В такій формі на видобуток газу у ще вільному українському Криму намагалася зайти американська корпорація «Vanco», але молитвами прем'єра Тимошенко не зайшла. Росіяни у 2014 р. цьому раділи неймовірно.
Фірми-офшорки заводять під час перепродажу крупних бізнесів - таку створив фонд Ротшильдів, аби продати корпорацію «Рошен», що перебувала у неї в сліпому трасті. Наявність офшору аж на 3000 доларів (у мільйонера) тоді шалено збурило українське суспільство. Не те що зараз…
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01.04.2021 10:33 Ответить
Є ще дві цілі, для яких заводять офшори. Родина Юлії Тимошенко ще й зараз має чимало офшорів по яких весь час перетікають крупні суми коштів. Свого часу така розгалужена система фірм не дозволяла слідчим знайти кошти Тимошенко - вони миттю зникали, як тільки біля певної фірми з'являлися представники влади.

Нарешті - примітивне. На офшори дають хабарі. Оформлюється це як контракт на поставку мотлоху по ціні 5000 доларів за кіло (наприклад). Звісно ніхто ніякий мотлох не постачає, просто з фірми на фірму перетікають гроші, все решта - мистецтво бухгалтерів.

І отут з'являється питання. Пам'ятаєте на відео оприлюдненому Гео Леросом, старий партнер Баканова і Зеленського Геннадій Лазутін на питання, як порішати з президентом, відповідає: «Перекидаєш кошти на офшор Баканова…» А з офшору Баканова гроші підуть куди?




Звідси просте питання, яке чомусь вперто не цікавить ані демократичних журналістів, ані активістів з іграшковими свинями. А яку діяльність здійснюють офшорні фірми президента? Які кошти туди надходять, з чиїх рахунків, та за які виконані роботи та надані послуги? І головне - навіщо президенту аж чотири офшорні фірми?

Не краде, кажете?
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01.04.2021 10:34 Ответить
бубочка дуже бідний. В нього зламався лісапет, на якому він їздив на роботу, а відремонтувати нема за що. Він коли на автобусі добираеться на роботу, на зупинці грае на гармошкі, щоб зібрати кошти на білет. А все те, що ви перечислили - це все робота Пороха, який навмисно віддав найвеличнішому політику Всесвіту все оце майно, щоб його очорнити цього найвеличнішого політика перед його виборцями.
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01.04.2021 10:51 Ответить
Ну а хто ж ще ? не бізнесмен же Бєня
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01.04.2021 12:10 Ответить
а шож агєнт крємля "козирь" не показав в дєкларації зарплату з фсб?
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01.04.2021 10:51 Ответить
Високопосадовці повинні одержувати достойну зарплату. Тільки її якось треба прив'язати до середньої (чи мінімальної) по країні. Зараз таке враження, що цифри зі стелі і зовсім не відповідають затраченим зусиллям посадовців.
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01.04.2021 12:06 Ответить
Шедевр Із декларації Авакова:"Сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом з бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляє брехнею (вартість 2 млрд. рублів або 1 грн.)
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01.04.2021 12:12 Ответить
 
 