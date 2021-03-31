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Суд по делу участника акции под ОП Филимонова перенесли из-за заявления защиты об отводе судьи

Суд по делу участника акции под ОП Филимонова перенесли из-за заявления защиты об отводе судьи

Судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Сергея Филимонова, который принимал участие в митинге под ОП в поддержку Сергея Стерненко 20 марта, перенесли из-за заявления защиты об отводе судьи.

Об этом сообщила корреспондент Суспільного Виктория Синица, передает Цензор.НЕТ.

Адвокаты Сергея Филимонова подали заявление об отводе следственной судьи Кристины Константиновой. Защита считает ее предвзятой на основе того, что она была судьей по делам об избрании меры пресечения другим активистам, задержанным после акций протеста у Офиса Президента 20 марта. Сам Сергей Филимонов назвал дело против себя политическим заказом ОП.

"Очевидно, нас (задержанных активистов. - Ред.) Сейчас пытаются посадить на домашние аресты, чтобы не смогли организовать акцию при рассмотрении апелляции по делу Сергея Стерненко", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Заявление об отводе судьи Константиновой должен рассмотреть другой судья, которого выберут автоматическим распределением. Только после этого может быть проведено заседание суда по избранию меры пресечения Сергею Филимонову.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

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акция (2425) суд (25110) Офис Президента (1799) Филимонов Сергей (15)


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Раздуют из простой хулиганки политический ущерб национальной гордости малороссов...*)
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31.03.2021 20:45 Ответить
Нуууу щас начнуть ізощряться з однієї та другої сторони...
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31.03.2021 20:50 Ответить
Пытались поджечь табличку През.дента?Пишут пусть текст "Янелох Украины".Текст должен соответствовать действительности.
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31.03.2021 21:24 Ответить
А на мій погляд у нас має бути суд присяжних, людей, якім не байдужа Україна, людей які не мають власного бізнесу. І саме вони мають вирішувати винна людина чи ні, а не арешти та мілйонні застави, бо так захотілося судді.
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31.03.2021 21:49 Ответить
 
 