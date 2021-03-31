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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий потерял статус судьи КС и перестал быть субъектом с 27 марта,- Вениславский

Тупицкий потерял статус судьи КС и перестал быть субъектом с 27 марта,- Вениславский

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КС, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.

"Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КС - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий любые его распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны", - сказал представитель Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не уволен. Зеленского вводят в юридическое заблуждение, - Тупицкий

Вениславский добавил, что уже в ближайшие дни глава государства объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном Суде.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+19
бред сивого вениславского
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31.03.2021 21:34
+18
Ноу-хау в юриспруденции - отменить приказ о назначении человека на пост но оставить в силе все его решения на посту.
Трускавецкая школа)
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31.03.2021 21:42
+17
тупицький покидьок в суддівській рясі і без ряси тут ніхто не спорить, але чи отримає цей чмошник заслужене покарання за свої діяння це питання?
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31.03.2021 21:36
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"...зміниться влада..." А якої ж влади ви чекаєте, шановний? Невже опзж? Тоді з вами все ясно.
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01.04.2021 12:33 Ответить
Схоже що я прихильник ОПЗЖ чи гниди Шарія?
Тим паче для мене загадка, а чим тупий Клоун не влаштовує зараз саме ОПЗЖ? Він руйнує Україну набагато швидше, ніж це робила армія *****.
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01.04.2021 13:25 Ответить
бедолагу оторвали от кормушки!
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01.04.2021 10:27 Ответить
Презумпція правомірності правочину. Якщо він явно не нікчемний, то усе ніштяк.
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01.04.2021 12:10 Ответить
якого правочину, що значить явно не нікчемний, чи ти слова чуло, а куди і як тулити не знаєш? різницю між правочином і указом розумієш?
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02.04.2021 06:37 Ответить
Залишається Конституційному Суду відмінити обрання Зеленського президентом. А шо?
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01.04.2021 12:34 Ответить
Как-то всё это несерьёзно выглядит...
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01.04.2021 12:37 Ответить
Просто Тупицкий не желает быть карманным.
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25.06.2021 19:12 Ответить
зрада. тупиц легитимный, как и назначивший его янык!
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01.04.2021 15:36 Ответить
Мне очень интересно а сколько заплатили Вам за Ваш комментарий ?
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25.06.2021 19:10 Ответить
Борьба Зеленского с Тупицким, это из-за того, что Тупицкий отказался быть карманным судьёй у Зеленского, а работать как и положено судьёй КСУ.
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25.06.2021 19:08 Ответить
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