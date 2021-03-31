Тупицкий потерял статус судьи КС и перестал быть субъектом с 27 марта,- Вениславский
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пояснил Вениславский, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КС, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.
"Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КС - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий любые его распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны", - сказал представитель Зеленского.
Вениславский добавил, что уже в ближайшие дни глава государства объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном Суде.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Тим паче для мене загадка, а чим тупий Клоун не влаштовує зараз саме ОПЗЖ? Він руйнує Україну набагато швидше, ніж це робила армія *****.