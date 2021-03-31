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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун

Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун

Россия не хочет восстанавливать режим тишины, транспорт в Киеве будет по спецпропускам, все чиновники страны обнародовали декларации, - главные новости Украины 31 марта.

Россия отказалась восстанавливать режим тишины

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил с полуночи вернуться к соблюдению "режима тишины" на Донбассе. Россия отказалась подтверждать приверженность "режиму тишины" - мол, это и так задекларировано. Пресс-секретарь Путина Песков пугает "возобновлением войны". Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику.

"Слуга народа" собралась "валить из страны"

Журналисты засняли переписку депутата СН Анны Колесник с абонентом по имени Стас. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала нардеп. Теперь Колесник говорит, что таким образом обсуждала планы поехать за границу отдыхать на майские праздники.

Рекорд смертей от COVID-19

За сутки от коронавируса скончались 407 украинцев - это рекордное значение. Госпитализированы 5 558 человек. Ученые прогнозируют, что волна заболеваемости пойдет на спад через неделю-две.

В Киеве будет локдаун

Столица ужесточает карантинные ограничения с 5 апреля. В транспорт можно будет попасть только по спецпропускам, детсады и школы закроют. О введении комендантского часа речь пока не идет, но если ситуация ухудшится, городские власти могут рассмотреть и такую опцию.

Декларации чиновников

В последний день марта чиновники массово обнародовали декларации. Президент Владимир Зеленский задекларировал 22,7 млн грн доходов, глава его Офиса Андрей Ермак - 37 тыс. грн зарплаты в месяц и купленный год назад "Мерседес" за 3 миллиона. Самая необычная декларация - у депутата Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саида Джавида. Он задекларировал африканского льва, который по внешним признакам, правда, больше похож на львицу.

Автор: 

декларация (1359) Зеленский Владимир (20474) Песков Дмитрий (1891) россия (95652) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Слуга народа (2631) Ермак Андрей (1265) COVID-19 (18608) локдаун (294)


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Топ комментарии
+14
приїхали.....

Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 5508
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31.03.2021 22:01
+4
Стягують техніку до кордонів України. Масштаби вражають. В Європі оголосили вищу готовність.Хуйло множить бубочку на нуль
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31.03.2021 22:09
+4
Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 4642
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31.03.2021 22:11
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приїхали.....

Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 5508
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31.03.2021 22:01 Ответить
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями...

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:03 Ответить
Стягують техніку до кордонів України. Масштаби вражають. В Європі оголосили вищу готовність.Хуйло множить бубочку на нуль
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31.03.2021 22:09 Ответить
Кацапи вже прямим текстом говорять -" будєм баміть " , то може пора вже повернути війська на передову , і зброю .?? Зельоний мля , ти довго ще будеш чухатися ?? .
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31.03.2021 22:09 Ответить
Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 4642
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31.03.2021 22:11 Ответить
Росія офіційно відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

Ось вам і перший результат перемовин про Україну без України.
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31.03.2021 22:27 Ответить
Эта движуха полный ппц для Европы. Украина не покорится кацапам по-любому. По карайней мере украинцы не покорятся независимо от нашего правительства. Значит будет замес. Силы не равны. Это понятно всем. Значит будет изнурительный партизанский лонг. Дикий, безумный лонг не на один год. Возможно на десятилетие. Ну и соответственно Европа огребет во-первых беженцев так нехило. Ну а во-вторых горячий конфликт под боком. И это так - что приходит первое на ум навскидку. Печально все это.
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31.03.2021 22:46 Ответить
Печаль была как мало дебилов бежали с воплями хоть поможем...я смотрела на них и говорила что ж вы делаете?рыдать будете.и я с вами..а мы посмеемся..уже два года..хочу спросить смешно????очень???
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31.03.2021 23:09 Ответить
А собственно как на мой взгляд ничего и не изменилось в ситуации. Как было так и есть. Попробуйте меня убедить в обратном. Все ровно то же самое что было пять лет до этих двух лет. И это паскудно. Керманычи меняются - не меняется суть. И никто собственно не рыдает. Воспринимается все как есть. Печально было, печально есть. Как будет - вопрос остается открытым. Но рыдания нет. Как особо никто не питает надежды на наше руководство, если вдруг замес начнется. Так собственно и в 2014 было. По сути основную скрипку сыграли на тот момент добробаты. Собственно и сейчас, случись что, надежда на добровольцев и патриотов, коими наши власть имущие не являются.
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31.03.2021 23:18 Ответить
Мендель про переговори Макрона, Путіна і Меркель заявила наступне: "Жодних рішень про Україну не можуть ухвалювати без України"

І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".

І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надаються їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...

-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...

-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)

По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...

-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!

По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !

Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...

а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...

Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...

Час покаже...
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31.03.2021 23:11 Ответить
 
 