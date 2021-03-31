Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун

Россия не хочет восстанавливать режим тишины, транспорт в Киеве будет по спецпропускам, все чиновники страны обнародовали декларации, - главные новости Украины 31 марта.

Россия отказалась восстанавливать режим тишины

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил с полуночи вернуться к соблюдению "режима тишины" на Донбассе. Россия отказалась подтверждать приверженность "режиму тишины" - мол, это и так задекларировано. Пресс-секретарь Путина Песков пугает "возобновлением войны". Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику.

"Слуга народа" собралась "валить из страны"

Журналисты засняли переписку депутата СН Анны Колесник с абонентом по имени Стас. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала нардеп. Теперь Колесник говорит, что таким образом обсуждала планы поехать за границу отдыхать на майские праздники.

Рекорд смертей от COVID-19

За сутки от коронавируса скончались 407 украинцев - это рекордное значение. Госпитализированы 5 558 человек. Ученые прогнозируют, что волна заболеваемости пойдет на спад через неделю-две.

В Киеве будет локдаун

Столица ужесточает карантинные ограничения с 5 апреля. В транспорт можно будет попасть только по спецпропускам, детсады и школы закроют. О введении комендантского часа речь пока не идет, но если ситуация ухудшится, городские власти могут рассмотреть и такую опцию.

Декларации чиновников

В последний день марта чиновники массово обнародовали декларации. Президент Владимир Зеленский задекларировал 22,7 млн грн доходов, глава его Офиса Андрей Ермак - 37 тыс. грн зарплаты в месяц и купленный год назад "Мерседес" за 3 миллиона. Самая необычная декларация - у депутата Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саида Джавида. Он задекларировал африканского льва, который по внешним признакам, правда, больше похож на львицу.