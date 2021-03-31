Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун
Россия не хочет восстанавливать режим тишины, транспорт в Киеве будет по спецпропускам, все чиновники страны обнародовали декларации, - главные новости Украины 31 марта.
Россия отказалась восстанавливать режим тишины
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил с полуночи вернуться к соблюдению "режима тишины" на Донбассе. Россия отказалась подтверждать приверженность "режиму тишины" - мол, это и так задекларировано. Пресс-секретарь Путина Песков пугает "возобновлением войны". Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику.
"Слуга народа" собралась "валить из страны"
Журналисты засняли переписку депутата СН Анны Колесник с абонентом по имени Стас. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала нардеп. Теперь Колесник говорит, что таким образом обсуждала планы поехать за границу отдыхать на майские праздники.
Рекорд смертей от COVID-19
За сутки от коронавируса скончались 407 украинцев - это рекордное значение. Госпитализированы 5 558 человек. Ученые прогнозируют, что волна заболеваемости пойдет на спад через неделю-две.
В Киеве будет локдаун
Столица ужесточает карантинные ограничения с 5 апреля. В транспорт можно будет попасть только по спецпропускам, детсады и школы закроют. О введении комендантского часа речь пока не идет, но если ситуация ухудшится, городские власти могут рассмотреть и такую опцию.
Декларации чиновников
В последний день марта чиновники массово обнародовали декларации. Президент Владимир Зеленский задекларировал 22,7 млн грн доходов, глава его Офиса Андрей Ермак - 37 тыс. грн зарплаты в месяц и купленный год назад "Мерседес" за 3 миллиона. Самая необычная декларация - у депутата Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саида Джавида. Он задекларировал африканского льва, который по внешним признакам, правда, больше похож на львицу.
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Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Ось вам і перший результат перемовин про Україну без України.
І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".
І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надаються їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...
-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...
-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)
По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...
-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!
По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !
Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...
а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...
Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...
Час покаже...