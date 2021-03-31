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С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик

С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик

В Украине с 1 апреля начнет действовать программа медицинских гарантий на 2021 год, которая предусматривает несколько новых пакетов услуг для пациентов.

Подробности рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" представитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Кристина Петрик, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 апреля начнет действовать новая программа медицинских гарантий, то есть уже с завтрашнего дня. Она будет детализирована, расширена, учитывая потребности пациента, потому что все, что делает Национальная служба здоровья - это заключает договоры в интересах пациентов, чтобы улучшить их финансовую защиту", - отметила она.

По словам Петрик, новаций будет несколько. В частности, добавят несколько новых пакетов услуг - три из них будут совершенно новые, а пять выделены из существующих.

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"Среди таких, например, сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене. Это означает, что пациенты, которые имеют туберкулез и которые не выделяют бактерии, могут сопровождаться у своего семейного врача при условии, что такой семейный врач прошел соответствующее обучение, и заведение, где этот врач работает, имеет соответствующий договор с нами на эту медицинскую услугу. Это сделано, чтобы приблизить медицинскую помощь к пациенту, и для того, чтобы пациент был меньше стигматизирован, чтобы избежать длинных и неоправданных госпитализаций, в частности", - сообщила спикер НСЗУ.

Также она рассказала, что среди новых пакетов будет медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.

"Здесь принцип действия похож. Наша цель - приблизить помощь к пациенту и дать ему возможность лечиться дома, если у него есть такая потребность. Как мы знаем, после того, как пациент пролечился в стационаре, и уже нет показаний для госпитализации, он может продолжить лечение на амбулаторном уровне", - пояснила Петрик.

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Автор: 

медицина (2524) реформы (3951) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+11
Завтра у сцикуна та зєбілів їхнє свято, потрібно буде привітати! Що ж, ми не люди!
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31.03.2021 22:23
+9
С 1 апреля.....За дурнів нас маєш?

С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик - Цензор.НЕТ 1238
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31.03.2021 22:21
+6
А з 01 січня 2022 - проблеми з виплатами по лікарняним...
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31.03.2021 22:17
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А з 01 січня 2022 - проблеми з виплатами по лікарняним...
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31.03.2021 22:17 Ответить
шуткують мабуть...
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31.03.2021 22:19 Ответить
Шутнік хєровий...
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31.03.2021 22:20 Ответить
С 1 апреля.....За дурнів нас маєш?

С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик - Цензор.НЕТ 1238
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31.03.2021 22:21 Ответить
Завтра у сцикуна та зєбілів їхнє свято, потрібно буде привітати! Що ж, ми не люди!
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31.03.2021 22:23 Ответить
Так и сегодня у них праздник - День Победы в первом туре.
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31.03.2021 22:37 Ответить
Так у вас долги по существующим выплатам, а вы тупые сказки вещаете. Я хорошо знаю сколько десятков тысяч обошлось ваше "бесплатное" лечение ковида моей семье. И слава Богу, хоть не зря потратили.
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31.03.2021 22:23 Ответить
Дебилы *** ...
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31.03.2021 22:25 Ответить
бесплатное вскрытие?
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31.03.2021 22:36 Ответить
Потрошат всех: хоть столетний, хоть хронически больной....Сатанизм какой-то! А родичи платят , хотят или нет и три официальные цены! Плюс порежут для трансплантации, изымут хрящи, склеру, роговицу и т.д.!
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31.03.2021 23:23 Ответить
Чесно кажучи це відмивання державних коштів. Нема для народу безкоштовного нічого, все обман, самі себе обманють.
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31.03.2021 22:37 Ответить
ВСІ болячки від поганого харчування та відсутності ЗУБІВ у більшості людей.
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31.03.2021 22:37 Ответить
Мабуть всім давали зуб як і Зеля.
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31.03.2021 22:47 Ответить
Заждіть,а які зі старих медуслуг ви вже оприходували, шо ми їхню безкоштовність не побачили?
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31.03.2021 22:49 Ответить
на данный момент существует одна бесплатная услуга в нашей медицине - это измерение температуры на входе в поликлинику...
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31.03.2021 22:51 Ответить
симейники будут в захвати!)))..зубы рвать бесплатно когда будут??))
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31.03.2021 22:54 Ответить
Безкоштовно будуть видаляти тільки зуби ЗЄ. Він обіцяв(зуб даю)
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31.03.2021 23:16 Ответить
А шо там по етому поводу в Конституции сказано? Или смыли при ремонте?
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31.03.2021 22:58 Ответить
Это НСЗУ-чистый разводняк. Сражался с ними за "дегетализированные рецепты" и бесплатные лекарства для отца. Оказалось, что этот НСЗУ занимается только тремя типами болезней,электорнно и бесплатно-токо онкология ( шо оказалось брехней), кардиология и если не изменяет память-астма. Все остальное- за свой счет. Эти конторы разогнать бы, хоть денег сэкономили немнго бы.
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31.03.2021 23:16 Ответить
Ну, астматикам там доволі коштовні інгалятори можна отримати, навіть сальбутамол - 2-3 на місяць - вже більше, ніж нічого. Гіпертонікам багато дешевих препаратів, чи допомагають - не знаю.
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31.03.2021 23:33 Ответить
Наверное. Но сальбутамол не самое дорогое по сравнению с дифелерином-2000 грн за укол, раз в 3 месяца. Именно этот цитостатик колят при онкологии. Он должен быть, но его на Верховинной в Киеве почти никогда нет.
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01.04.2021 00:50 Ответить
Все эти "бесплатные" процедуры просто удваивают цену для пациента! Зря Порошенко согласился на такую "реформу" , чем сильно попортил себе рейтинг....Доктор смерть его похоронила...
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31.03.2021 23:26 Ответить
Вона взагалі не його "дівчинка". Все більше в цьому переконуюсь.
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31.03.2021 23:39 Ответить
Опять Порошенко виноват... Согласился, не согласился - какая глупость...Не надоело одно и то же? Спать он вам не дает или отрабатываете свой гонорар?
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01.04.2021 08:34 Ответить
Так и не понял. С 1 апреля начнёт действовать. Или начнут детализировать?. Я деталей подкину---есть у меня это.
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01.04.2021 00:46 Ответить
Психов и туберкулезников по домам отпустить...... это такие шутки на 1 апреля... или реально?
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01.04.2021 03:31 Ответить
конечный результат -лечение дома, под мудрым руководством семейного врача,т,е, -НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ, одна из прекрасных реформ
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01.04.2021 06:41 Ответить
как вы все хотите всё бесплатно. сначала добейтесь чтобы на здравозахоронение выделили хотя бы 7% бюджета, а не 3%. хотите из гавна конфетку
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01.04.2021 08:20 Ответить
А созданы ли и, главное, утверждены ли самой НСЗУ в стране мобильные психиатрические бригады? И где они, в каких городах? Может это первоапрельская шутка от НСЗУ....
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01.04.2021 08:29 Ответить
Там хоч уявляють собі, що таке "протягнути" через курси по туберкульозу всіх сімейних лікарів? (Обов"язкова умова, щоб туберкульозні хворі "проводились" у сімейного лікаря). І які умови і вимоги, щоб територіальні ЛПЗ підписали договір з НСЗУ ("з нами", як вона виразилась) на обслуговування туберкульозників?
Це не приближення меддопомоги до пацієнта, а з кождим таким (ідіотським) рішенням все більша і більша її недоступність. Власне, для цього ця т.з "реформа" і задумана - все запутати і ускладнити і тим самим скоротити видатки держави на галузь охорони здоров"я і перекласти цей тягар на плечі населення...
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01.04.2021 08:57 Ответить
Там хоч уявляють собі, що таке "протягнути" через курси по туберкульозу всіх сімейних лікарів? (Обов"язкова умова, щоб туберкульозні хворі "проводились" у сімейного лікаря). І які умови і вимоги, щоб територіальні ЛПЗ підписали договір з НСЗУ ("з нами", як вона виразилась) на обслуговування туберкульозників?
Це не приближення меддопомоги до пацієнта, а з кождим таким (ідіотським) рішенням все більша і більша її недоступність. Власне, для цього ця т.з "реформа" і задумана - все запутати і ускладнити і тим самим скоротити видатки держави на галузь охорони здоров"я і перекласти цей тягар на плечі населення...
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01.04.2021 09:09 Ответить
 
 