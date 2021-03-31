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Депутату Коростенского горсовета от "СН" Недашковскому брызнули в лицо слезоточивым газом

Депутату Коростенского горсовета от

Двое неизвестных в медицинских масках подкараулили его утром в подъезде, обрызгали слезоточивым газом и попытались избить. Прокуратура начала дело.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Двое неизвестных парней в масках встретили Андрея Недашковского в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить. Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что преступники имеют покровителей в местной власти, а потому уверены в безнаказанности", - рассказали в "Слуге народа".

Сам Недашковский считает, что нападение связано с его позицией относительно проблемы вывоза мусора в городе. Он пообещал, что нападение не заставит его изменить мнение.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Прокуратура начала дело по статье о хулиганстве. Нападавшим, если их задержат, грозит до 4 лет лишения свободы или до 5 лет ее ограничения.

Автор: 

прокуратура (5020) слезоточивый газ (31) Слуга народа (2631) Житомирская область (1396)


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Топ комментарии
+24
Интересно,,,,, Рада соберется или СНБО........
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31.03.2021 22:27
+13
"Куме, ти знаєш, що вчора "слузі народу" вибили три зуби?
- А що, більше зубів у нього не було?"
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31.03.2021 22:34
+6
Народ отпустил лещей слуге. Плохо служил значит.
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31.03.2021 22:50
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Интересно,,,,, Рада соберется или СНБО........
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31.03.2021 22:27 Ответить
оба трое.
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31.03.2021 22:41 Ответить
двое в медицинских масках....
сейчас самое благодатное время для борьбы с коррупцией народными методами
хотя, Антошка Геращенко завтра разместит фотопортреты преступников в медицинских масках
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31.03.2021 22:52 Ответить
Ні! Скличуть позачергове засідання Ради монозебілів.
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31.03.2021 23:09 Ответить
То пес на п'яного зебіла посцяв в під'їзді
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31.03.2021 23:11 Ответить
СНБО заняты дверью 😏🤣
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31.03.2021 23:37 Ответить
применили газовый баллончик и пытались избить (c)

Что же им помешало его избить? Похоже на мусорскую ложь
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31.03.2021 22:28 Ответить
побрезговали...
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31.03.2021 22:47 Ответить
Не хотели просто руки свои марать, об эту депутатскую дебильную морду...
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31.03.2021 23:23 Ответить
Депутату Коростенского горсовета от "СН" Недашковскому брызнули в лицо слезоточивым газом - Цензор.НЕТ 7753
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31.03.2021 22:29 Ответить
А в западло сказать, что Коростень - райцентр Житомирской области...
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31.03.2021 22:29 Ответить
Сумно. Епоха клоунів навіть з письменника зробила "ботаючого по фєнє гопоту"...
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31.03.2021 22:35 Ответить
Фэня! Я не "ботаю", а є Заслуженим журналістом України, автором 70 книг з історії і краєзнавства, І ненавість до Президента не виправдовує сумнівні коментарі хоча я сам його не люблю... Причому тут клоуни, хоча швидше за все це зоологія.... Або намагання всіх за все "мочить в сортире"". Це нагадує вам персонаж всея Русі кегебіста?
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01.04.2021 00:16 Ответить
"Куме, ти знаєш, що вчора "слузі народу" вибили три зуби?
- А що, більше зубів у нього не було?"
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31.03.2021 22:34 Ответить
применили вызывающее поведение...- фулиганы!
шо б у них ручки не болели....
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31.03.2021 22:41 Ответить
Народ отпустил лещей слуге. Плохо служил значит.
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31.03.2021 22:50 Ответить
а потому что маски купили не по 1,8 а по 5 грн. их бы всех новичком окропить, прямо когда на сессию соберуться...
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31.03.2021 23:01 Ответить
Добрі у нас люди... А могли просто вбити...
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31.03.2021 23:11 Ответить
та е трохи "занадто"....
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31.03.2021 23:19 Ответить
Ще не вечір 😅
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31.03.2021 23:40 Ответить
клоуны, рестораторы, воры и звездуны
вам нужно срочно сваливать из страны
вас как раз на пять плацкартных вагонов
тикайте так, будто вас не догонят
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31.03.2021 23:47 Ответить
Скоро этих упырей вместе с зеЛяй будем будут отлавливать и п#здить по всей Украине.
Сразу после пандемии..зеленым срака
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31.03.2021 23:53 Ответить
Кислотою треба
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01.04.2021 01:30 Ответить
Мабуть йшов без маски до припаркованого на тротуарі автомобіля з метою десь на окраїні в сухій траві спалити смартфона щоб не служити в армії ради х.йла миру.За то і потравили газом і надавали лящів з підсрачниками небайдужі громадяни...А сміття можете забирати в свою партію.
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01.04.2021 07:27 Ответить
 
 