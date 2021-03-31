Депутату Коростенского горсовета от "СН" Недашковскому брызнули в лицо слезоточивым газом
Двое неизвестных в медицинских масках подкараулили его утром в подъезде, обрызгали слезоточивым газом и попытались избить. Прокуратура начала дело.
Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.
"Двое неизвестных парней в масках встретили Андрея Недашковского в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить. Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что преступники имеют покровителей в местной власти, а потому уверены в безнаказанности", - рассказали в "Слуге народа".
Сам Недашковский считает, что нападение связано с его позицией относительно проблемы вывоза мусора в городе. Он пообещал, что нападение не заставит его изменить мнение.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж
Прокуратура начала дело по статье о хулиганстве. Нападавшим, если их задержат, грозит до 4 лет лишения свободы или до 5 лет ее ограничения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сейчас самое благодатное время для борьбы с коррупцией народными методами
хотя, Антошка Геращенко завтра разместит фотопортреты преступников в медицинских масках
Что же им помешало его избить? Похоже на мусорскую ложь
- А що, більше зубів у нього не було?"
шо б у них ручки не болели....
вам нужно срочно сваливать из страны
вас как раз на пять плацкартных вагонов
тикайте так, будто вас не догонят
Сразу после пандемии..зеленым срака