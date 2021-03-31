Депутату Коростенского горсовета от "СН" Недашковскому брызнули в лицо слезоточивым газом

Двое неизвестных в медицинских масках подкараулили его утром в подъезде, обрызгали слезоточивым газом и попытались избить. Прокуратура начала дело.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Двое неизвестных парней в масках встретили Андрея Недашковского в подъезде дома около 8:00, применили газовый баллончик и пытались избить. Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что преступники имеют покровителей в местной власти, а потому уверены в безнаказанности", - рассказали в "Слуге народа".

Сам Недашковский считает, что нападение связано с его позицией относительно проблемы вывоза мусора в городе. Он пообещал, что нападение не заставит его изменить мнение.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Прокуратура начала дело по статье о хулиганстве. Нападавшим, если их задержат, грозит до 4 лет лишения свободы или до 5 лет ее ограничения.