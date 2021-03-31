Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров
Место регистрации в мобильном приложении "Дія" будет изменяться за несколько минут.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Изменение места регистрации? Все в режиме реального времени. Это занимает считанные минуты после того, как изменилась информация в реестре. "Дія" отражает то, что в реестре. Если человек изменил место регистрации, в реестре меняется информация, отображается через несколько минут в "Дії". Например, я получил ID-карту, через 2-3 минуты вышел из ЦНАП, и у меня уже появился паспорт в смартфоне. Кстати, хотел сказать, что мы эту бумажку будем убирать постепенно, решать это неудобство. Мы перекладываем обязательства проверять онлайн вашу прописку на государственные органы и местное самоуправление", - заявил Федоров.
По его словам, Минцифры создает портал для чиновников, "где они смогут смотреть сами прописку человека, и не нужно будет таскать с собой этот бумажный документ".
"Пока мы не запустили в апреле изменение места регистрации, сегодня вы видите в "Дії" ту, которая была в то время, когда вы получали загранпаспорт или ID-карту. А меняться она начнет после того, как мы запустим электронное изменение места регистрации, это будет в конце апреля. Сегодня вы видите прописку, которая была у вас на момент получения документов", - добавил министр.
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.
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И ни о какой "громадська організація" даже и упомининия нет. От слова совсем. Типичный сервис "Дии". Абсолютно. Так что с 1 апреля тебя, недолугое чудо. Как-раз сегодня твой день.
Читаємо інформацію за посиланням:
Технічне відкриття центру відбулося 28 травня 2020 року, а офіційне 1 липня 2020 року.
Центр розміщений за адресою м. Харків, вул. Сумська, 65.
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Центр створений за підтримки Visa та Huawei та оперується ГО "Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу".
ГОшка дала в штангу, найняла на бабло Visa та Huawei сисадміна, який зареєстрував сайтик (на домені .com хто завгодно може нареєструвати купу клонів, фішинг так і працює) в Московії, чим дала привід ботам, на зразок тебе, розганяти зраду в кожній темі. Взагалі, для наших грантових ГОшок це звична справа наймати всяких профанів, у нас навіть прем'єр-міністр-профан був з такої ГОшки. Як тільки пильні громадяни побачили, ГОшці дали сторіночку на нормальному сайті, business.diia.gov.ua. От і вся зрада.
https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Упоротого или читать не научили, или бельки повылазили и не видно?
Кем конкретно оперуется государственный сервис в Харькове и кто и почему конкретно разместил сайт государственного сервиса в Раше мне абсолютно фиолетово. Пусть тупые разбираются между собой. Но факт от этого не перестанет быть фактом -- люди, которые регистрировались в этом государственном сервисе до поднятия шума, отправляли свою информацию в Рашу. Больше ничего знать не нужно.
Вот нынешняя ссылка Дия Бизнес Харьков. На которую переходишь через 3 ссылки на предыдущем хостинге . Именно та-же самая Дия Бизнес Харьков с теми-же лого
https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Где здесь упоминание, что это сайт ГО, а не государственного сервиса? Где здесь упоминание что сайт не несёт ответственности за переданную ему информацию.
И когда я записывался на получение биомертики, мне было абсолютно незачем знать кто там в очереди передо мной и как их зовут.. Мне назначали день, конкретное время и номер моего приглашения. Все остальное абсолютно не важно.
Проблем со временем и местом в очереди нет, пока очередь маленькая. Но если взять вакцинацию и очередь - в сотни тысяч, манипуляции с местом в очереди вполне возможны, даже реальны, если нет открытого списка. Поверьте, очень скоро скепсис по отношению вакцинирования сменится потоком желающих привиться, которые будут бурно и безрезультатно выяснять своё место в очереди.
почему не хранить информацию прямо в чипе и обязать всех принимать эту инфу. считыватели в каждом смартфоне есть и по отдельности за копейки