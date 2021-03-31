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Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров

Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров

Место регистрации в мобильном приложении "Дія" будет изменяться за несколько минут.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Изменение места регистрации? Все в режиме реального времени. Это занимает считанные минуты после того, как изменилась информация в реестре. "Дія" отражает то, что в реестре. Если человек изменил место регистрации, в реестре меняется информация, отображается через несколько минут в "Дії". Например, я получил ID-карту, через 2-3 минуты вышел из ЦНАП, и у меня уже появился паспорт в смартфоне. Кстати, хотел сказать, что мы эту бумажку будем убирать постепенно, решать это неудобство. Мы перекладываем обязательства проверять онлайн вашу прописку на государственные органы и местное самоуправление", - заявил Федоров.

По его словам, Минцифры создает портал для чиновников, "где они смогут смотреть сами прописку человека, и не нужно будет таскать с собой этот бумажный документ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров

"Пока мы не запустили в апреле изменение места регистрации, сегодня вы видите в "Дії" ту, которая была в то время, когда вы получали загранпаспорт или ID-карту. А меняться она начнет после того, как мы запустим электронное изменение места регистрации, это будет в конце апреля. Сегодня вы видите прописку, которая была у вас на момент получения документов", - добавил министр.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.

Автор: 

регистрация (291) Федоров Михаил (507) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+4
Интересно, сколько наивных идиотов верят этой шпионский поделке от зеленых манкуртов?
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31.03.2021 22:35
+3
Это один из сайтов Дии две недели назад. После шума только поменяли админа. Размещение до сих пор в Раше. А оно сказки лохам наивным вещает.

Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 117
https://pbs.twimg.com/media/EvjSMRBXUAE0sug?format=jpg&name=small Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 5301
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31.03.2021 22:33
+3
Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 7174
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31.03.2021 22:33
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Правила форума Совет форумчан
Это один из сайтов Дии две недели назад. После шума только поменяли админа. Размещение до сих пор в Раше. А оно сказки лохам наивным вещает.

Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 117
https://pbs.twimg.com/media/EvjSMRBXUAE0sug?format=jpg&name=small Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 5301
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31.03.2021 22:33 Ответить
Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров - Цензор.НЕТ 7174
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31.03.2021 22:33 Ответить
ну и шо? это всего лишь инфа про регистратора
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01.04.2021 05:23 Ответить
Интересно, сколько наивных идиотов верят этой шпионский поделке от зеленых манкуртов?
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31.03.2021 22:35 Ответить
Позавчера дочь приехала с Польши в гости. И, как Вы думаете, ей удалось без Дии обойтись?
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31.03.2021 22:37 Ответить
Я знаю как ее навязывают. Справку со свежим тестом нужно иметь. И пусть катятся со своей Дией куда подальше.
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31.03.2021 22:40 Ответить
Со справкой не все так просто и дороже чем на границе вышло. А при том, что сделала там и зарегистрировалась в Дии - буквально через день пришел результат анализа.
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31.03.2021 22:48 Ответить
Ну так в Польше тесты бесплатные для граждан и гостей. И 72 часа вполне достаточно для пересечения границы.
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31.03.2021 22:51 Ответить
Кто по рабочей визе не бесплатные. И походу дороже чем у нас.
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31.03.2021 22:53 Ответить
Ну так можно все полезные приложения на хер послать, а что конкретно Вам не нравиться?
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31.03.2021 22:44 Ответить
А Вас адрес регистрации домена ни сколько не смутил. Человек же все выложил на скриншотах. И это, заметьте, официальный государственный сайт. Считайте один из самых-самых основных.
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31.03.2021 22:50 Ответить
Там не только адрес домена. Там и реальный хостинг. На этом-же IP спокойно висят другие рашенские сайты. И таки да, это государственный сервис с критично важной информацией для пользователей.
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31.03.2021 22:56 Ответить
Почему меня должен смущать адрес регистрации домена? Вы не знаете, что такое домен. Вы думаете, что номер Вашего телефона - это конфиденциальная информация?
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31.03.2021 23:01 Ответить
Ну Вас возможно не смущает. ХЗ. У каждого свое личное видение понятие защиты своей личной информации. И в отношении одного из моих номеров думаю, что таки да. Информацию найти будет довольно сложно. Точнее сопоставить мой номер непосредственно с моей личностью.
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31.03.2021 23:06 Ответить
Я смотрел какие данные запрашивает "Дия" под Андроидом. Там и IMEI устройства.
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31.03.2021 23:15 Ответить
Та лично я покуда ни в каких диях не регистрировался. У нас тока дочь зарегестрировалась. А она мне не родная - от первого брака жены. Соответственно и фамилия другая изначально была, а потом еще и замуж вышла. Понятно, что косвенно вычислить можно, но сопоставить именно мой телефон - слишком сложно и муторно. Это я очень сильно должен быть кому-то интересен. Я не агент иностранной разведки, чтобы на стоко сильно интересовать соответствующие службы.
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31.03.2021 23:23 Ответить
Та цей чувак в кожній новині на цю тему цю херню постить. І ніхто не дивиться, що офіційні державні сайти тільки на домені gov.ua, а ота дііа-бізнес-харків.ком - це сайт громадської організації.
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31.03.2021 23:41 Ответить
Да неужели? Вот прямо и херня. Вот именно поэтому сервис поддержки Дии для бизнеса в Харькове меняет хостинг после поднятого две недели назад шума? А 16 марта случайно поменяли админа. Просто случайное совпадение.
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31.03.2021 23:59 Ответить
Ось тобі і «нєужєлі», кацапоязичне чудо. Той сервіс повністю волонтерський. Держава не слідкує і не має слідкувати де у нього там хостинг і де він купив домен. І ніяких даних із бази Дії цей сайт не отримує. А те,що керівники громадської організації відреагували на ці пости і поміняли адміна і хостинг, - це ж добре. Справа в тому, що ти подаєш свої скріншотики так, ніби це реально сайт Дії, не відмічаєш, що це сайт третьої сторони, і нічого не повідомляєш про реакцію власників цього сайту.
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01.04.2021 09:12 Ответить
Да неужели, а если не врать так тупо. Там снизу три кликабельные ссылочки. Проверяем, например, инстаграмм и что мы видим -- "diia.business.kharkiv. Центр підтримки підприємців. Частина національного проєкту https://www.instagram.com/diia.business/ @diia.business . Цифрова держава...." и.т.д. Со всеми атрибутами и сервисами "Дии". И даже ссылочка на этот же сайт на новом хостинге. https://business.diia.gov.ua/kharkiv

И ни о какой "громадська організація" даже и упомининия нет. От слова совсем. Типичный сервис "Дии". Абсолютно. Так что с 1 апреля тебя, недолугое чудо. Как-раз сегодня твой день.
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01.04.2021 09:27 Ответить
І де вас, недолугих ботів, клепають?

Читаємо інформацію за посиланням:

Технічне відкриття центру відбулося 28 травня 2020 року, а офіційне 1 липня 2020 року.
Центр розміщений за адресою м. Харків, вул. Сумська, 65.
Дізнайтесь, як до нас проїхати
Центр створений за підтримки Visa та Huawei та оперується ГО "Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу".

ГОшка дала в штангу, найняла на бабло Visa та Huawei сисадміна, який зареєстрував сайтик (на домені .com хто завгодно може нареєструвати купу клонів, фішинг так і працює) в Московії, чим дала привід ботам, на зразок тебе, розганяти зраду в кожній темі. Взагалі, для наших грантових ГОшок це звична справа наймати всяких профанів, у нас навіть прем'єр-міністр-профан був з такої ГОшки. Як тільки пильні громадяни побачили, ГОшці дали сторіночку на нормальному сайті, business.diia.gov.ua. От і вся зрада.
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01.04.2021 11:39 Ответить
Еще раз -- вот адрес этого "Дия. Бизнес"

https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Упоротого или читать не научили, или бельки повылазили и не видно?

Кем конкретно оперуется государственный сервис в Харькове и кто и почему конкретно разместил сайт государственного сервиса в Раше мне абсолютно фиолетово. Пусть тупые разбираются между собой. Но факт от этого не перестанет быть фактом -- люди, которые регистрировались в этом государственном сервисе до поднятия шума, отправляли свою информацию в Рашу. Больше ничего знать не нужно.
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01.04.2021 12:06 Ответить
Брехня. Ніхто там не реєструвався. Сайт харківської ГОшки - просто візитка. Там максимум можна зареєструватися на консультацію. Всі державні сервіси надавалися завжди на diia.gov.ua і його піддоменах. Я теж можу зараз зробити ГОшку підтримки освіти, наприклад, зарегати сайт і надавати консультації про те, як краще взаємодіяти із школою (державною), які документи там де потрібні, і тому подібне. Це ж не буде означати, що я безпосередньо надаю освітні послуги від імені держави?
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01.04.2021 12:36 Ответить
Тупое вранье.
Вот нынешняя ссылка Дия Бизнес Харьков. На которую переходишь через 3 ссылки на предыдущем хостинге . Именно та-же самая Дия Бизнес Харьков с теми-же лого
https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Где здесь упоминание, что это сайт ГО, а не государственного сервиса? Где здесь упоминание что сайт не несёт ответственности за переданную ему информацию.
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01.04.2021 13:01 Ответить
Ну так, авторитетно. Посилання через інстаграм притягли до збору конфіденційної інформації. Покажи мені де проводилися якісь реєстрації в державних сервісах на сайті "дія бізнес харків .ком"? А теперішній "сайт" (насправді сторінка) - це така сама візитівка, але тепер на сайті diia.gov.ua. Всі хедери і футери з особистими кабінетами відносяться саме до diia.gov.ua.
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01.04.2021 13:10 Ответить
Еще раз. Если не дошло. Мне абсолютно фиолетово кто, как и почему сотворил такую херню. Мне абсолютно незачем разбираться во всех хитросплетениях передачи информации между сервисами Дии. Я привел конкретные данные на 16 марта 2021 года. И по домену, и по хостингу и по администрированию. И мне абсолютно до лампочки твои теперешние тупые отмазки. Я достаточно понятно растолковал.
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01.04.2021 13:36 Ответить
Дякую. Все чітко і зрозуміло, а саме, що ти ні в чому не розбираєшся і тобі все до лампочки.
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01.04.2021 14:34 Ответить
Ну и где вас таких упоротых делают? Спецом в питомниках выводят или вы в честь дня дурака сами плодитесь?. Я выше сказал вполне четко и однозначно и не один раз. Не дошло -- не мои проблемы. Тяжело разговаривать с не желающим слышать.
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01.04.2021 14:41 Ответить
Такое ощущение, что приложение "Дія" только для этого и создавалось, чтобы быстро найти человека. И прежде всего человека, которому что-то не нравиться в действиях власти. Пример - Беларусь.
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31.03.2021 22:40 Ответить
Где-то с неделю назад данные людей из очереди на вакцинацию в Дие появились в свободном доступе в сети. Это все, что достаточно знать про надежность Дии и слова ее разработчиков.
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31.03.2021 22:47 Ответить
Я не в "Дії". Фамилии появились? Ну и что? Как Вы вообще представляете открытость очереди? Или Вы за закрытость очереди? Тогда Вам это ещё больше не понравиться. Определитесь.
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31.03.2021 22:55 Ответить
Это закрытый государственный сервис. О безопасности которого рассказали сказки. Каким же образом информация этого сервиса утекла в сеть? И Дия хранит не только ваши имя и фамилию, а и много другой интересной информации.
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31.03.2021 23:04 Ответить
Я про очередь спрашивал. Как Вы собираетесь стоять в очереди без опознавательных знаков? Если очередь будет закрытой, Вы не сможете отследить, что кого-то воткнули без очереди.
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31.03.2021 23:16 Ответить
Еще раз -- не существует отдельной очереди. Это очередь с вашим ID в государственном защищенном сервисе. Как она вообще смогла появиться в сети?

И когда я записывался на получение биомертики, мне было абсолютно незачем знать кто там в очереди передо мной и как их зовут.. Мне назначали день, конкретное время и номер моего приглашения. Все остальное абсолютно не важно.
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31.03.2021 23:25 Ответить
Сайт защищённый, но не от правительства. Вам просто повезло, а могли бы поставить в конец очереди, конца-края которой не видно, если информация об очереди закрыта, а Вы человек доверчивый. Вы можете стать в очередь первым, а оказаться последним. Прозрачность действий чиновников - вещь для общества полезная.
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01.04.2021 00:00 Ответить
Это сказки. Биометрику спокойно, без ажиотажа получил не только я, а и жена с детьми и их семьями. Без проблем. В разные дни и в разное время. Как кому было удобно. Если не дошло -- вам назначают не место в очереди, а сразу конкретное время в конкретную дату. Вы хоть на сервис сходите чтобы не задавать глупых вопросов.
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01.04.2021 00:14 Ответить
Я не задаю глупых вопросов, и не надо становиться в позу учителя.
Проблем со временем и местом в очереди нет, пока очередь маленькая. Но если взять вакцинацию и очередь - в сотни тысяч, манипуляции с местом в очереди вполне возможны, даже реальны, если нет открытого списка. Поверьте, очень скоро скепсис по отношению вакцинирования сменится потоком желающих привиться, которые будут бурно и безрезультатно выяснять своё место в очереди.
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01.04.2021 00:55 Ответить
Я просто рассказываю правду, а не бестолковые домыслы. В 2018 не было проблем с получением биометрики? Расскажите еще сказок. Я понимаю, что сегодня 1 апреля, но и в шутках нужно знать меру. О "маленькой очереди" расскажите тем тупицам, которые занимали очередь с ночи и устраивали там гвалт, вместо спокойно предварительно зарегится на сайте. Даже пытались на меня наезжать, типа они тут с 4 утра стоят и не пустят. Выходила специалист центра и спокойно вызывала меня в конкретно назначенное мне время. Не взирая на всех городских сумасшедших, орущих вокруг. И при оформлении и при получении. Каждый из двух визитов занимал около 20 минут.
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01.04.2021 09:48 Ответить
Возможно куча недоумков и будет что-то там выяснять по вакцинации в Дие. А мне просто медсестра на телефон перезвонит, без всяких игрушек типа Дии.
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01.04.2021 10:20 Ответить
Вот именно. Регистрация у семейного врача. Мне так делали прививки и в 2018 и в 2019 годах до ковидной эры Звонила сестричка и назначала удобное время.
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01.04.2021 10:51 Ответить
Ну простая вещь, что навскидку на ум приходит, как утекли в сеть данные очереди, то также может туда же слиться и остальное.
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31.03.2021 23:26 Ответить
Если хостинг за пределами страны, то слить данные с серверов дата-центра -- это уже мелочь.
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31.03.2021 23:29 Ответить
Це перемога?
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31.03.2021 22:40 Ответить
За однією квитанцією у нас в квартирі зареєстровано 5 осіб, а за іншою 4 особи - отака вона диджиталізація...
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31.03.2021 22:41 Ответить
Так як Ви подали, так і написали. Вам ця думка не спадала? Мені Ваші страждання нагадують призив: "В мене не зійшовся кросворд, досить терпіти ці знущання!"
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31.03.2021 22:50 Ответить
Спасибо
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31.03.2021 22:42 Ответить
Давно предупредил визит без предупрежления - нарушение конституции, отстрел на месте
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31.03.2021 22:47 Ответить
Прыщавые министры носятся с этой "Дией", как дурни с писанной торбой. Какая в пень разница, как там что будет считываться или не считываться? Зайдешь в банк карточку открыть-принесешь как миленький все в бумажном виде, включая ИНН и прописку. А еще и копии со всего и все странички копий-собственноручно заверишь. А прописку в телефоне -это да! Это "прогрэсс"! Теперь в твою квартиру, без твоего ведома может прописаться табор цыган с детьми. И знать не будешь.
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31.03.2021 23:03 Ответить
Я від "Дія" - в захваті . Дуже зручний сервіс . МОЛОДЦІ +!!! А кому не подобається - не користуйтесь . Нормальних , здорових людей , більше ніж прорашистсько-ватної наволочі . Тому "Дія" і надалі працюватиме і розвиватиметься . І ми із задоволенням користуватимемось цим сервісом і надалі . СЛАВА НАЦІЇ !!! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКІЙ НАВОЛОЧІ ТА ЇХ ПРИХВОСТНЯМ . ВСЕ БУДЕ - УКРАЇНА .🇺🇦😎👍
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31.03.2021 23:45 Ответить
Проверь штаны, тролль, может Федоров туда уже наложил?
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01.04.2021 10:14 Ответить
У диджиталізаторів є мрія зробити не тільки паспорт і прописку в смартфоні, а й провести там і вибори. Здається, що до того вони і ведуть.
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31.03.2021 23:46 Ответить
Думается это золотая мечта бубочки и Коломойского. За это они и Федорова не пожалеют.
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01.04.2021 10:23 Ответить
централизованная база это конечно хорошо, но помню как стоишь на границе бо у погранцов компьютер завис, или инет кончился

почему не хранить информацию прямо в чипе и обязать всех принимать эту инфу. считыватели в каждом смартфоне есть и по отдельности за копейки
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01.04.2021 00:15 Ответить
Это та прописка, которая давно отменена и никому совсем не нужна.
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01.04.2021 09:41 Ответить
* Ой, не туда написал
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01.04.2021 09:42 Ответить
Эта "Дия", - всего лишь способ слежки за гражданами и не более.
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01.04.2021 04:45 Ответить
 
 