Минцифры создает портал для чиновников, где будет отображаться место регистрации человека, - Федоров

Место регистрации в мобильном приложении "Дія" будет изменяться за несколько минут.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Изменение места регистрации? Все в режиме реального времени. Это занимает считанные минуты после того, как изменилась информация в реестре. "Дія" отражает то, что в реестре. Если человек изменил место регистрации, в реестре меняется информация, отображается через несколько минут в "Дії". Например, я получил ID-карту, через 2-3 минуты вышел из ЦНАП, и у меня уже появился паспорт в смартфоне. Кстати, хотел сказать, что мы эту бумажку будем убирать постепенно, решать это неудобство. Мы перекладываем обязательства проверять онлайн вашу прописку на государственные органы и местное самоуправление", - заявил Федоров.

По его словам, Минцифры создает портал для чиновников, "где они смогут смотреть сами прописку человека, и не нужно будет таскать с собой этот бумажный документ".

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"Пока мы не запустили в апреле изменение места регистрации, сегодня вы видите в "Дії" ту, которая была в то время, когда вы получали загранпаспорт или ID-карту. А меняться она начнет после того, как мы запустим электронное изменение места регистрации, это будет в конце апреля. Сегодня вы видите прописку, которая была у вас на момент получения документов", - добавил министр.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.