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Новости Е-декларации госслужащих
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Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода и уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора

Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода и уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора

За 2020 год Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода. 214 млн из них составили дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилось. Приобретение фондом "Прайм ессетс кэпитал" телеканала "Прямой" произошло уже 2021 году и отобразится при подаче следующей летней электронной декларации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Расходы Порошенко в прошлом году составили 79 млн грн, более 30 млн из этой суммы он потратил на адвокатов, защищающих его в более чем 50 уголовных делах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год: доход семьи 22,7 млн грн, уплачено 1,8 млн грн налогов

В пресс-службе "ЕС" отметили, что Порошенко потратил около 150 млн грн на благотворительность, направив их на борьбу с эпидемией коронавируса. В декларации эти траты не отражены - этого не предусматривает закон.

"Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 млн гривен, которые ранее были размещены на депозитах и ​​работали на кредитование украинской экономики. Однако, в результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко, он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", - отметили в "Европейской Солидарности".

Также на Цензор.НЕТ: Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона

Автор: 

декларация (1359) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+34
Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода и уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора - Цензор.НЕТ 5769
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31.03.2021 23:06
+31
Зебіли! Покажіть що ви внесли в бюджет і скільки віддали на доброчинність.
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31.03.2021 23:04
+29
Порошенко нищеброд по сравнению с Коломойским Новинским и Фирташем и прочими Жеваго,Азаровым и его сыном,Сашей Стоматологом сыном Индюковича и тд...,но вам баранам это неинтересно.. .вы ж видите нищего Порошенко,которого давно выгнали из американского журнала Forbes...Дятлы с майонезными мозгами...
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31.03.2021 23:14
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Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 7984
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01.04.2021 00:43 Ответить
Забыли упомянуть отмену книги жалоб и предложений
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01.04.2021 11:02 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 82
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01.04.2021 00:35 Ответить
Вася , ти звичайний найманець - бот , тому Порошенко тобі нічогісінько не винен , до речі , так само і мені !
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01.04.2021 00:36 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 2184
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01.04.2021 00:36 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 7392
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01.04.2021 00:37 Ответить
З ким говорити із портновим , вгадав ?
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01.04.2021 00:40 Ответить
о, ЗЕбіл настільки пишається Портновим, що ні себе , ні оточуючих не вважає людьми. Холоп ЗЕбільний, тьху, нечисть.
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01.04.2021 00:44 Ответить
Нет я просто показал тебе твой уровень, чтобы ты не питал иллюзий относительно своей значимости.
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01.04.2021 00:46 Ответить
а хто ти такий, щоб показувати мені що б то не було? Ти школу не закінчило, ти тупе настільки, що не відрізняєш кеша від нала. І ти мені щось там "вказуєш"? Мізки спершу в голову встав, бо поки що ти жопою "думаєш", "указувальщик"
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01.04.2021 00:48 Ответить
"АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ УСЛЫШАЛ" Серйозно? То в тебе проблеми з очиськами? Окуляри собі купи, бо вище я тобі цілі ПРОСТИНІ давав з виконаною програмою Пороха. Ти її не бачив? Бігом до лікаря. Як будеш у окуліста, обов"язково зайди до психіатра. Я думаю, діагноз він тобі посавить такий: "Психічних розладів не виявлено...ПРОСТО ДУРЕНЬ"
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01.04.2021 01:03 Ответить
"Порошенко заважав імпортерам іноземної техніки та спорядження - його команда розбудовувала виробництво в Україні!!" - об этом поподробнее можно?
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01.04.2021 11:42 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 4525
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31.03.2021 23:53 Ответить
и опять купил себе рошен..
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31.03.2021 23:49 Ответить
то в чому проблема, ЗЕбіл? Ваша кодла вже ДВА роки риє тупим рилом землю, але ЖОДНОГО ПОРУШЕННЯ Порохом законів - НЕ ЗНАЙШЛА! Обтікай, дбл
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31.03.2021 23:51 Ответить
не суди всіх по собі, ЗЕбіл
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31.03.2021 23:52 Ответить
Трошки нашкребли на новину 00-зеботів одноденок. Але відчувається низька якість залучених кадрів.

А в тих, хто колись мав "друзів"-зеботів - одні втрати. Деякі вже роками тут не з'являються... Мабуть ковід забрав чи покращень не витримали?
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31.03.2021 23:52 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 5511
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31.03.2021 23:52 Ответить
Це повідомлення (стаття) і є вироком. Ви в курсі скільки податків сплачує до бюджету пересічна компанія?
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01.04.2021 00:07 Ответить
То чого ти тут? Бігом в ГенПрокуратуру, а то вони не знають про "злочини" Пороха. Відкрий їм там очі
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01.04.2021 00:09 Ответить
Начнем с нематериального. Порошенко остановил путина и восстановил армию. Так?
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01.04.2021 00:07 Ответить
Конечно, из Канады виднее...
Тогда вопрос - какой город Донбаса был отвоёван без участия добровольцев? Назовите хоть один...
Второй вопрос - почему юридический статус "военное положение" при принятии Томоса ввести можно, а при прямом использовании российской армии под Илловайском, нет?
Как, лично Порошенко, останавливал Путина? Назначив переговорщиком медведчука?
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01.04.2021 00:20 Ответить
ну и каша в твоей башке . Иловайск был в каком году? В 2014. А Томос в каком был получен? Через ЧЕТЫРЕ ГОДА? Вау, и при чём же здесь "Томос при прямом использовании российской армии под Илловайском" ???Мля, ну и дбл
По Мертвечуку - не ври снова, бо Мертвечука протолкнула МЕРКЕЛЬ, а не Порох.
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01.04.2021 00:27 Ответить
Так и я о том же. Ваш ответ мне и есть ответ на вопрос "что украл Порошенко?".
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01.04.2021 01:07 Ответить
і що ж його ваша банда баранів до сих пір за це не посадила?
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01.04.2021 01:10 Ответить
Я же вам понятно ответил, Петр Алексеичь разрушает Украину исключительно в политическо- правовом поле.
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01.04.2021 01:16 Ответить
якщо ти тільки прокинулося, то Порох ВЖЕ ДВА РОКИ НЕ ПРИ ВЛАДІ, ЗЕбіл. А ти, ЗЕбіл, знову насрав сам собі в штани. Де ж ваш ТУРБОРЕЖИМ, цуки??? У вашого ЗЕлупи - такі повноваження, яких не бьуло у ЖОДНОГО Президента! Монозброд у ВР- свій, не коаліційний, з союзниками домовлятися НЕ ТРЕБА, можна БУДЬ_ЯКИЙ Закон пррийняти силами "слуг урода". Уряд - СВІЙ. СБУ - своє. ГенПрокурор - 146% його людина. ЩО ВАМ, МЛЯДІ, треба, щоб прийняти усі необхідні ВАМ закони? Бошку йди лікуй
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01.04.2021 01:22 Ответить
Дебил, во-первых, для того чтобы разрушать страну не обязательно быть при власти, достаточна роль самопровозглашенной безальтернативной оппозиции. Во-вторых, то что твой бох натворил при президентстве, Украина еще десятилетия отрыгивать будет. Достаточно "Минска", судебной реформы, 10% идиотов вроде тебя, люто ненавидящих все что не объявлено личной заслугой Порошенко.
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01.04.2021 01:31 Ответить
Да вот ты - ублюдок и есть пример, как разваливает.
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01.04.2021 01:36 Ответить
Вот это и всё, что ты смогло высрать в качестве "аргумента"?? МОЩНО! ПОТУЖНО! Твой слив засчитан, гуляй, слаб ты в коленках, кац
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01.04.2021 01:39 Ответить
какие законы были отменены силами фракции Порошенко в ВР? (Напомниаю, что во фракции ЕС, 27 депутатов, а во фракции "слуг урода" - 244. Так я жду!
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01.04.2021 01:44 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 4534
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01.04.2021 02:08 Ответить
ЕС за невыполнение "Минска" продлевает те санкции что наложил за захват Крыма. С февраля 2015 никаких новых санкций добавлено не было. И заморозил эту ситуацию твой шоколадный бох. Ты , ублюдок, это прекрасно знаешь, но все равно лепишь дурку, покрывая своего божка.
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01.04.2021 02:39 Ответить
Вот ещё, кацапсина: https://lb.ua/news/2020/06/29/460858_evrosoyuz_prodlil_sanktsii_protiv_rf.html
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01.04.2021 01:56 Ответить
И вот: https://hromadske.ua/ru/posts/evrosoyuz-prodlil-ekonomicheskie-sankcii-protiv-rossii-eshe-na-polgoda-ih-vveli-iz-za-agressii-v-ukraine
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01.04.2021 01:57 Ответить
И вот: http://economica.com.ua/vlast/news/77783768.html
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01.04.2021 01:58 Ответить
Благотворительность Петро не указал по одной причине, благотворительность осуществлялась только "Фондом Порошенка", куда переводят свои средства простые украинцы и волонтерские организации...
https://ua.interfax.com.ua/news/general/711989.html Фонд Порошенка і волонтери передали до лікарень 50 кисневих концентраторів
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01.04.2021 00:00 Ответить
И шо ты, лапоть, туда перевел? Пердишь а лужу, свинособака)))
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01.04.2021 01:19 Ответить
222 миллиона и 23 миллиона налогов....
НДС является налогом? Он учтён? Ибо если 222 миллиона только дохода, то Прибавочной стоимости будет гораздо больше... Но допустим прибавочная стоимость - 222 миллиона...
Какая ставка НДС? 20%. Несложно вычислить, что НДС должен превысить 23 миллиона более чем вдвое! Это только НДС.
Теперь налог на прибыль...
Тут есть бухгалтера, способные предоставить аналитику? Ибо у меня складывается впечатление, что Порошенко не платит налогов по Закону! Если бы в стране платилось 10% от прибыли, то в н6ашу офшорную зону завелись бы деньги со всего мира! Олигархи не платят налогов, получается!
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01.04.2021 00:04 Ответить
А-ха-ха))) ЗЕбил, тебе срочно в ГенПрокуратуру - там точно захотят прижать Пороха "неправильніми податками". А-ха-ха
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01.04.2021 00:06 Ответить
Расходы Порошенко в прошлом году составили 79 млн грн, более 30 млн из этой суммы он потратил на адвокатов, защищающих его в более чем 50 уголовных делах. Источник: https://censor.net/ru/n3256880
Продолжение следует...
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01.04.2021 00:12 Ответить
ЗЕбил, тебе срочно в ГенПрокуратуру - там точно захотят прижать Пороха "неправильніми податками". А-ха-ха . Продолжение обсирона тупых ЗЕбилов и ржач адекватных людей над вами - следует...
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01.04.2021 00:13 Ответить
Послышалось промоскальское тыканье. С этого хамства и начинается понимание сущности писаки... И что характерно - полное отсутствие аргументов. Понятно, логически излагать собственную позицию не способен.
Но шоколадку заслужил...
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01.04.2021 00:13 Ответить
хорошо ты про себя сказанул, ЗЕбил. Ведь это именно У ВАШЕЙ БАНДЫ НЕТ НИ ОДНОГО ДОКАЗА "преступлений" Пороха. Гуляй, шбздик
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01.04.2021 00:14 Ответить
Тупорылов, какой ндс? Лапоть кто плательщик ндс? ***, ты в натуре дЭбил! С какой жопы, ты придурь дырявая, вылезло?😀
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01.04.2021 01:06 Ответить
Ты тупой? Какой НДС к ДИВИДЕНДАМ и % по банковским вкладам???
НДС и пр. налоги оплачивают его юрлица. Зебилы, зебилы...
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01.04.2021 01:04 Ответить
А может для начала нужно законы прочитать, а потом на них ссылаться? Про прочитать статью, я уже вообще молчу))) Какой там НДС с дивидендов?))) Это не вы случайно про 4 тыс баксов бубочке рассказывали?))) А то почерк очень знакомый)))
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01.04.2021 02:32 Ответить
не НДС а подоходный налог 18% + военный сбор 1.5% = 19.5% Еще есть налог на недвижимость и авто.
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01.04.2021 11:22 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc.html Витренко получал в «Нафтогазе» среднемесячную зарплату в 41 млн грн 31 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc.html Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 5249 Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 5 квартир, часы за 160 тыс. гривен и 40,66 млн гривен средней ежемесячной зарплаты, полученной в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за 2020 год.https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc.html#more-128734 Читать далее
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01.04.2021 00:17 Ответить
Пор ему менять свое погоняло на Юрий Маск...
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01.04.2021 01:37 Ответить
Zebili сча нисчие
потому, при слове Порох и millioni
они входят в stupor
и течёт sluna
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01.04.2021 00:20 Ответить
Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору - Цензор.НЕТ 7312.
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01.04.2021 00:25 Ответить
Уже приплыли ... до глубокого дна !
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01.04.2021 00:48 Ответить
Нда , зебіли ,, на вашій писцанині тут , можна захистити докторську дисертацію з психіатрії . .
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01.04.2021 00:55 Ответить
"Мусорный" троллинг однако, "выхлопом" от которого у обывателя должна сформироваться мыслишка о том, что "Это ж-ж-ж не спроста". Вот и жужжат...
Причем, что забавно, в любой теме с Порохом всплывает масса "левых" аккаунтов.
При это одни из них начинают поносить Пороха, а другие яростно защищать.
По стилю изложения возникает иллюзия, что с тезисами "за" и "против" выступает собственно один и тот же тролль. А когда в это ж-ж-ж удается вовлечь постороннего, то для тролля это вообще праздник. Деньги не пахнут? Как по мне от всего этого воняет ху*лом...
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01.04.2021 17:55 Ответить
А обывателей у нас оказалось чуть ли не 73%!
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01.04.2021 18:32 Ответить
Антикоррупционеры, вы где?
Оказывается, и через 2 года президентства Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями:Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.
Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на все мзарабаотать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
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01.04.2021 01:05 Ответить
Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!) через офшор (!) у Белізі (!) ... і жодна #медіавульвота, яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого предидента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!
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01.04.2021 01:29 Ответить
Якщо в країні податок з дивідендів і процентів по депозитах трішки більше ніж 10% (судячи з статті), то "труба" країні.
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01.04.2021 02:26 Ответить
Просто сирота казанська, - сльози заважають говорити
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01.04.2021 02:56 Ответить
........
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01.04.2021 21:46 Ответить
все добре. тільки і порох і діючий паяц виплачуюь податки близько 10% а я чогось 18.5%
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01.04.2021 08:14 Ответить
Интересно, а кто вообще эту статейку набросал. Блин, сплошная петросянщина
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01.04.2021 09:43 Ответить
Я все время думала, почему наши олигархи такие жадные? Когда может наступить предел их хапужества?
А все просто: они творят свои делишки, а чтоб их не посадили, нанимают кучу адвокатов и подкупают чиновников. А на это нужно очень много денег: Порошенко на адвокатов потратил 30млн.
Так и идёт этот круг: украл - откупился. Хорошо живут чиновники у власти, олигархи, судьи и адвокаты.
А все остальные украинцы на них работают.
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01.04.2021 09:43 Ответить
Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 млн гривен, которые ранее были размещены на депозитах и ​​работали на кредитование украинской экономики
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01.04.2021 14:36 Ответить
вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 млн гривен
цэ политычни рэпрэсии!
510 кг баксов купюрами по 100.
и ещё 4 тонны! гривень купюрами по 100.
это 37-год, ГУЛАГ!
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01.04.2021 15:43 Ответить
Шоколад вкусный,благодетель,плательщик налогов,спаситель нации. Не напоминает ничего? Рашинское гавно тоже обожествляет "величайшего"( благодетеля,"стабилизатора",присоединителя). Как мерзко ! Герои нашей страны НЕ ПеПо. Например Ганди был нищ материально и божественен духом. Известие о том что он голодает остановило резню между индусами и мусульманами. Он не производил шоколада,не имел миллиардов. А ПеПо обычный рвач. И если бы была возможность влезть политику не через Майдан ,а по другому он бы влез. Для него главное не флаг а ВЛАСТЬ и БАБЛО.ВСЕ. Обожествлять это ничтожество не стоит. Послушайте Хмару. Он знает цену и словам и делам и он про это ничтожество все сказал. ПеПо ничтожество,которое привело шоумена к власти ибо его просто ненавидели. Поражает это раболепие пеповских жополизов. ЭТО НАША СТРАНА. Такие как ПеПо ОБЯЗАНЫ платить налоги( а не прятать миллиарды в офшорах,а подачками копеек замазывать глаза идиотам). Как бизнесмен он заплатил какие- то налоги( основные налоги НЕ платятся,они платятся в офшоре,в Украине платятся ГРОШИ). Но как ФИЗЛИЦО он заплатил? Хоть одна уродина миллиардная КАК ФИЗЛИЦО сколько заплатила? Вы удивитесь. Они платят МЕНЬШЕ чем рядовой украинец. Наоборот. Их дворцы , отапливаются бесплатным электричеством и газом( они и есть самые большие должники за коммуналку,но кто же их отключет?) А льстецы воспевают уродов за подачку.Тьху,противно.
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01.04.2021 16:00 Ответить
Вот как ободрать собственный Народ так уже 222 миллиона скомуниздил. А я бы вывалил на него все 222 и пускай попробует выбраться. Он же "заработал их своими загребущими"
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01.04.2021 17:22 Ответить
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