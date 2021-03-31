Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода и уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора

За 2020 год Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн дохода. 214 млн из них составили дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилось. Приобретение фондом "Прайм ессетс кэпитал" телеканала "Прямой" произошло уже 2021 году и отобразится при подаче следующей летней электронной декларации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Расходы Порошенко в прошлом году составили 79 млн грн, более 30 млн из этой суммы он потратил на адвокатов, защищающих его в более чем 50 уголовных делах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год: доход семьи 22,7 млн грн, уплачено 1,8 млн грн налогов

В пресс-службе "ЕС" отметили, что Порошенко потратил около 150 млн грн на благотворительность, направив их на борьбу с эпидемией коронавируса. В декларации эти траты не отражены - этого не предусматривает закон.

"Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 млн гривен, которые ранее были размещены на депозитах и ​​работали на кредитование украинской экономики. Однако, в результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко, он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", - отметили в "Европейской Солидарности".

Также на Цензор.НЕТ: Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона