РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5216 посетителей онлайн
Новости
10 819 191

Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном

Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном

В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у Казахстана  - Мужиков (59 минута).

Напоминаем, сборная Украины в двух стартовых турах квалификации ЧМ набрала 2 очка, дважды сыграв вничью 1:1 с Францией и Финляндией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

В другом поединке группы D в Сараево сборная Боснии и Герцеговины проиграла Франции - 0:1.

Турнирное положение: Франция - 7 очков (после 3 игр), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2),

Следующие матчи в квалификации сборная Украины сыграет 1 сентября с командой Казахстана на выезде и 4 сентября на столичном НСК "Олимпийский" против сборной Франции.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) футболист (169)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
перед матчем Зеленский поддержал Украину с Казахстаном- человек-катастрофа потверждает свое имя Отбор на ЧМ-22: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном - Цензор.НЕТ 1383
показать весь комментарий
31.03.2021 23:47
+18
Картина маслом : "Знов обісрались"
показать весь комментарий
31.03.2021 23:45
+11
лучше бы молчало чмо зеленое
показать весь комментарий
31.03.2021 23:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С такой игрой нам ничего не светит. Ни с финнами и казахами на их полях. За боснийцев вообще молчу. Но даже в случае чуда, пролетим на стыковых по привычке. Так что Катар все. Будем посмотреть Евро. Хоть туда попали.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:33 Ответить
про стыковые я пока молчу, стыковые еще нужно заслужить... вон россия за стыковые тоже борется со Словакией и Словенией с переменным успехом, хотя я не хочу ее видеть в Катаре, но как бы не случилось наоборот... про результат и жеребьевку стыковых пока не говорим, там навылет пары
показать весь комментарий
01.04.2021 00:47 Ответить
какая будет игра посмотрим, своя игра Украины - реализация! вот что главное
показать весь комментарий
01.04.2021 00:49 Ответить
Как говорила лиса,глядя на виноград,да он зеленый...На хрена нам тот Катар?Там женщины ходят в хеджабах,даже на пляже.6 потерянных очков,какой в сраку Катар?На какой минуте нам забили?Вот до этой минуты команда выполняла установки тренера,а потом что то пошло не так...Им бы в футбол играть,а вся команда во главе с капитаном ходит и интервью раздает.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:29 Ответить
Зинченко класно сыграл, но сегодня тупо мяч не летел в сетку, но всё-равно игра была бомба.
показать весь комментарий
31.03.2021 23:59 Ответить
Да, конечно. То мимо ударит, то мячом не попадет.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:01 Ответить
зубков 100% момент засрав....
показать весь комментарий
01.04.2021 00:04 Ответить
Жовто-сині футболісти? Звісно що нічия
показать весь комментарий
01.04.2021 00:00 Ответить
Треба так : "жовто сині - футболісти? Ні не чув"
показать весь комментарий
01.04.2021 00:04 Ответить
То були жовті вівці за грою.
показать весь комментарий
01.04.2021 01:38 Ответить
Показал Мужиков кто мужик а кто баба...
показать весь комментарий
01.04.2021 00:01 Ответить
Придурки косолапые
показать весь комментарий
01.04.2021 00:02 Ответить
А ДЕ ПІДТРИМКА ЗБІРНОЇ!!!
Так хлопці з дівчатами діла не буде.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:04 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
01.04.2021 00:08 Ответить
Підтримка 11 мільйонерів, які не хочуть "вмирати" на полі за честь країни? Я не бачив в цій грі палаючих очей. А була, натомість, гра до забитого м'яча, а коли пустили, то тільки біганина. Це їм ще повезло, що матчі проходили без глядачів. А то б побачив би яка підтримка була б після гри.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:10 Ответить
Овець підтримують коли стрижуть або ріжуть на шашлик, "Колос" з Ковалівки на два щаблі вищий від тої отари що сьогодні намагалась бігати за Україну.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:25 Ответить
Ребята играли нормально, а такие дебилы ватные как вы, чемодан вокзал Р....
показать весь комментарий
01.04.2021 00:30 Ответить
Рино,ты бы на табло посмотрел,да с кем играли,а так все нормально.Убитых нет,есть 20 раненных в голову.Тренер контужен,но интервью еще промычать может.Как при Королевской...
показать весь комментарий
01.04.2021 07:33 Ответить
и вот так шева становится тупым блохином..
показать весь комментарий
01.04.2021 00:06 Ответить
2 місце наше як не крути
показать весь комментарий
01.04.2021 00:07 Ответить
Боснія хоче у Катар
показать весь комментарий
01.04.2021 00:15 Ответить
Меня раздражает предматчевый пафос: "Шевченко ведёт свою команду к триумфу",
"Наши львы им покажут..."
Показали ... нам.

Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 2079
показать весь комментарий
01.04.2021 00:07 Ответить
Який нафіг футбол може бути при локдаунах? Виходить.що локдауни не для всіх.Одні рубають капусту,а інші мають ставати злиднями.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:08 Ответить
А чем тебе локдаун не нравится, просто отдыхай себе.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:10 Ответить
Та можна і відпочивати,але ж гроші потрібні.Ніхто просто так їх мені не дає.

Я за справедливість.Якщо в локдаунах мають сидіти,то тільки всі.Включно зі спортсменами і журналістами.Ну хіба що працівники критичної інфраструктури,ні.А спортсмени і журналісти,до критичної інфраструктури відношення не мають.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:14 Ответить
Я з вами не згідний.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:16 Ответить
Ну то нехай буде несправедливість.Одні заробляють великі гроші і дулі в кишенях крутять.А інші ковтають пилюку.Бо вже багато хто став злиднотою від цього локдауну.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:19 Ответить
Нет такого слова "згідний"!
Нужно писать - "Я з вами не згоден".
Это так, для тех, кто не на "ко".
показать весь комментарий
01.04.2021 05:08 Ответить
Може треба, щоб в збірній було менше самозакоханих "зірок", а більше "злих" (на світ, тренера та в т.ч. і на самих себе) "трудяг", готових "на жилах" витягнути результат? Врешті-решт за красиву гру очки не нараховують (і преміальні теж не мають платити, бо це не цирк, де зарплатню платять за трюки). Насамперед тренер має вимагати від гравців ставлення до гри як до важкої виснажливої роботи, після якої не має бути сил навіть доповзти до роздягальні (ті, кого це не влаштовує, мають забути про збірну).
показать весь комментарий
01.04.2021 00:09 Ответить
Бред, как такую тупую бредятину можна писать.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:11 Ответить
Бо я бачив матчі (правда це було дуже давно -- в "золоті часи" київського "Динамо", коли гравці, яких міняли не мали змоги навіть дійти до лави запасних, а просто падали на траву зразу за лінією поля і кількадесят хвилин сиділи, щоб віддихатися). Я пам'ятаю не одноразові переломи у Буряка, Яковенка і Михайличенка (які за це могли сподіватися хіба що на ГаЗ-24 "Волга", а не спорткари), пам'ятаю того ж Михайличенка, який на Олімпіаді затягував м'яч в штрафну, де фінтив не для того, щоб когось обіграти, а щоб отримати по ногах, підставившись на рух захисників, і заробити пенальті. Пам'ятаю СІМ накладених швів на ноги Блохіна після матчу з "Ейндховеном" в 1975-му, який він дограв до фінального свистка. На жаль тої гладіаторської самовіддачі давно вже немає.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:24 Ответить
Разберитесь со своей головой, то что вы пишите и как мыслите, это полный бред.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:32 Ответить
зінченко не треба було ставити..
а ще "випадали" Шапаренко і Михайліченко..
показать весь комментарий
01.04.2021 00:16 Ответить
Кстати, Зинченко лучший игрок матча, вы такой эксперт как с "говна пуля".
показать весь комментарий
01.04.2021 00:18 Ответить
Це за яким показником?
показать весь комментарий
01.04.2021 00:25 Ответить
А что ван не понравилось в игре Зинченко?
показать весь комментарий
01.04.2021 00:28 Ответить
Багато браку в передачах, багато гри назад і пригальмовування атак, прийом м'яча спиною до воріт, слабкий відбір, непотрібні перетримки м'яча, надмірна кількість спроб індивідуальної гри (м'яч завжди летить набагато швидше, ніж біжить будь-який гравець з м'ячем). Я взагалі прибічник гри в довгий пас -- так важче помилитися (звичайно якщо гравець, якому ти пасуєш, здатен наздогнати м'яч у вільному коридорі ).
показать весь комментарий
01.04.2021 00:36 Ответить
ні, він кращий сарказм матчу. Причому за цей сарказм самі кроти і проголосували.

В таких голосовалках в разі невдачі уболівальники відзначають найгіршого, щоб тому було соромно приз отримувати.
показать весь комментарий
01.04.2021 02:18 Ответить
Шапаренка треба було ставити на позицію Малиновського чи Зінченка -- ближче до воріт (можливо, взагалі замість когось з них).
показать весь комментарий
01.04.2021 00:28 Ответить
І щоб це змінило?
показать весь комментарий
01.04.2021 00:37 Ответить
Шапаренко більш технічний за них і більш швидкий: він міг би принаймні обігрувати когось один в один і у ворота влучати -- ось що це змінило б.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:53 Ответить
І більш виносливиц
показать весь комментарий
01.04.2021 14:42 Ответить
Знову ж, як і в матчі з фінами, не впевнений, що проведені заміни посилили гру. Техніка в роботі з м'ячем потрібна не стільки, щоб робити на полі якісь дивовижні трюки, а щоб прості дії виконувати з 200-відсотковою точністю і надійністю.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:13 Ответить
Мало бути 5-1
показать весь комментарий
01.04.2021 00:13 Ответить
И что?
Ну мало...
Что дальше?
показать весь комментарий
01.04.2021 00:30 Ответить
нічого..
Україна не слабша за фінів і босняків..
тому маємо шансина стикові матчі...
хоча,якщо виграємо всі матчі,що залишились-маємо шанс і з першого місця..
ех...Степанова би тренером...
показать весь комментарий
01.04.2021 00:14 Ответить
Пора продвигать идею бойкота ЧМ вместе с Норвегией, пока не поздно.. Смех сквозь слезы.(с)
показать весь комментарий
01.04.2021 00:15 Ответить
Норвегия вон играет и борется, хочет в Катар, ві играла в гостях вчера 1:0 у Черногории
показать весь комментарий
01.04.2021 00:18 Ответить
да играют, но это не мешает им продвигать эту идею бойкота..
показать весь комментарий
01.04.2021 00:28 Ответить
за этот матч надеюсь весь нефарт использовали,в сентябре надо кумысников минимум в 5-6 мячей укатывать.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:16 Ответить
и вообще там Германия выдала сенсацию дня,а то и всего отбора
показать весь комментарий
01.04.2021 00:17 Ответить
Там Испания недавно проиграла или ничью сыграла каким то днарям.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:20 Ответить
Вместе с армянами, которые натянули румын!
показать весь комментарий
01.04.2021 00:29 Ответить
армяне вообще там лидеры в группе - 9 очков.. едут у Катар))
показать весь комментарий
01.04.2021 01:14 Ответить
Мене дивує що коментатор весь матч наполегливо вимагав якусь нашу вівцю назвати левом.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:17 Ответить
С Францией поднатужились, с Финляндией пукнули, но а с Казахстаном наконец облегчились...
показать весь комментарий
01.04.2021 00:19 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2021 08:15 Ответить
сб. Украины:
23. Трубин, 21. Караваев ( до 87') , 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 5. Сидорчук ( до 67') , 8. Малиновский, 14. Михайличенко Б., 17. Зинченко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко ( до 81') , 19. Мораес Ж. ( до 67')
Замены: 11. Марлос (c 67') , 15. Зубков (c 67')

чорним я виділив тих,кого сьогодні ставити було не варто взагалі...
показать весь комментарий
01.04.2021 00:21 Ответить
Потому что их фамилии на "ко" кончаются?
Ты Павло дебил ватный!
показать весь комментарий
01.04.2021 00:23 Ответить
Какой же ты тупой...
показать весь комментарий
01.04.2021 00:29 Ответить
Такое чувство, что здесь набегли боты Московии.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:21 Ответить
А что нужно писать в этих случаях?
Не расстраивайтесь, всё хорошо, наши лучшие, слава ....
Что нужно писать, чтобы не казаться из московии?
Кстати, дружок, зачем ты московию с большой буквы?
По Фрейду?
показать весь комментарий
01.04.2021 00:28 Ответить
Один ты у нас на "ко".
показать весь комментарий
01.04.2021 00:40 Ответить
Очевидно в Катар мы уже не едем... 3 очка за 3 матча, при чем 2 из них домашние. Но у нас еще есть шанс побороться с Казахстаном за 4 строчку в группе. Кто бы мог подумать,что после игры с Францией нас ждет такое позорище ? Стыдно....
показать весь комментарий
01.04.2021 00:32 Ответить
президент на инаугурации сказал - во всем стремимся стать, как исландская сборная аматоров футбола...
и наш футбол не исключение
показать весь комментарий
01.04.2021 00:43 Ответить
ничья со 122-й командой в рейтинге и плюс играли дома .. это внатуре успех ..
показать весь комментарий
01.04.2021 00:51 Ответить
Вірменія чемпіонВідбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 1373
показать весь комментарий
01.04.2021 00:41 Ответить
як можна, вона в оон проти україни голосує
показать весь комментарий
01.04.2021 00:45 Ответить
кстати, Армения пойдет на стыковые матчи, кому-то повезет...))
показать весь комментарий
01.04.2021 01:17 Ответить
Тренер сборной налаживает тактику и связи между игроками. Сборная Украины в этом плане выглядела хорошо, особенно в первом тайме.
показать весь комментарий
01.04.2021 01:21 Ответить
Поки сонце зійде роса очі виїсть, такі команди треба перемагати, або знятись з відбору на ЧС.
показать весь комментарий
01.04.2021 01:33 Ответить
Да пусть бы она выглядела хуже всех, но выигрывала.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:17 Ответить
Лучше бы проиграли Франции но забрали свои 6 очков, позор
показать весь комментарий
01.04.2021 02:43 Ответить
Я вообще не заметил, в какие моменты Шева руководил сборной? Стоял и орал у кромки? Когда нада замена, итальянец звал игрока и на планшете рассказывал где и как ему играть. Я думаю, Шева там для мебели, а итальянская команда ведет всю работу.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:17 Ответить
первый раз всадник апокалипсиса пожелал сборной удачи на игре

Відбір на ЧС-2022: Збірна України в Києві зіграла внічию з Казахстаном - Цензор.НЕТ 2908

с казахстаном
ничья
трындец
показать весь комментарий
01.04.2021 07:19 Ответить
это не стрельба из лука была ? новость не читал, просто подумалось
показать весь комментарий
01.04.2021 07:43 Ответить
Головне, щоб "найвеличніший" не взяв участь нашої команди в цьому турнірі під особистий контроль і не "врочив" поздоровленнями.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:43 Ответить
ото гівно зелене - сиділо, мовчало, мовчало....ні слова з нього не витиснеш, коли наших бійців розстріляли кацапські посіпаки.....а то воно вирішило щось ляпнути, привітати і побажати, ***** апокаліпсу
показать весь комментарий
01.04.2021 07:44 Ответить
Я ще після матчу з фінами сказав, що наші можуть програти і казахам. Не програли, але й не виграли. Хто сильніше і вище б'є -той краще грає вже не проходить, навіть команди 1 ліги краще грають. В казахів половина гравців грають в 2 девізіоні кацапської ліги. Такі наші футболісти могутні.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:20 Ответить
достатньо вибрати гівнотактику на гру.. а ще кілька гравців не на свої місця..І можна добитись звільнення з поста тренера,щоб переїхати в Мілан...
показать весь комментарий
01.04.2021 11:52 Ответить
Россия облажалась со Словакией. Так что все не так плохо.
показать весь комментарий
01.04.2021 10:00 Ответить
Ні.
Словаччина виглядає по грі краще Кацапії...
показать весь комментарий
01.04.2021 11:49 Ответить
Треба при прийнятті у збірну гравцям змінювати призвища. На Поліно, Сук, Дрова, Палка, Дрюк. І буде тоді коментування прикольним і правдивим. Сук навішує на Поліно, Поліно гостру передачу на Дрюка. Дрююююкккк, промазує з відстані 7 метрів.
показать весь комментарий
01.04.2021 10:08 Ответить
С Францией был фарт, а тут обратка. По ударам 29-5, по голам 1-1. Это постоянный бич украинской сборной - отбирать очки у именитых и терять с более слабыми.
показать весь комментарий
01.04.2021 12:18 Ответить
Та нах вообще это унылое г..о смотреть
показать весь комментарий
01.04.2021 17:57 Ответить
Каждая игра это сплошное разочарование, уже матчи практически не смотрю, больше читаю последние новости мира и России https://cn-news.ru/ на сайте всегда можно узнать последние новости не только из мира спорта, но и политики, шоу-бизнеса и других сфер.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 