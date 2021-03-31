Отбор на ЧМ-2022: Сборная Украины в Киеве сыграла вничью с Казахстаном
В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у Казахстана - Мужиков (59 минута).
Напоминаем, сборная Украины в двух стартовых турах квалификации ЧМ набрала 2 очка, дважды сыграв вничью 1:1 с Францией и Финляндией.
В другом поединке группы D в Сараево сборная Боснии и Герцеговины проиграла Франции - 0:1.
Турнирное положение: Франция - 7 очков (после 3 игр), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2),
Следующие матчи в квалификации сборная Украины сыграет 1 сентября с командой Казахстана на выезде и 4 сентября на столичном НСК "Олимпийский" против сборной Франции.
Пожалуйста, подождите...
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Так хлопці з дівчатами діла не буде.
"Наши львы им покажут..."
Показали ... нам.
Я за справедливість.Якщо в локдаунах мають сидіти,то тільки всі.Включно зі спортсменами і журналістами.Ну хіба що працівники критичної інфраструктури,ні.А спортсмени і журналісти,до критичної інфраструктури відношення не мають.
Нужно писать - "Я з вами не згоден".
Это так, для тех, кто не на "ко".
а ще "випадали" Шапаренко і Михайліченко..
В таких голосовалках в разі невдачі уболівальники відзначають найгіршого, щоб тому було соромно приз отримувати.
Ну мало...
Что дальше?
Україна не слабша за фінів і босняків..
тому маємо шансина стикові матчі...
хоча,якщо виграємо всі матчі,що залишились-маємо шанс і з першого місця..
ех...Степанова би тренером...
23. Трубин, 21. Караваев ( до 87') , 4. Кривцов, 22. Матвиенко Н., 5. Сидорчук ( до 67') , 8. Малиновский, 14. Михайличенко Б., 17. Зинченко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко ( до 81') , 19. Мораес Ж. ( до 67')
Замены: 11. Марлос (c 67') , 15. Зубков (c 67')
чорним я виділив тих,кого сьогодні ставити було не варто взагалі...
Ты Павло дебил ватный!
Не расстраивайтесь, всё хорошо, наши лучшие, слава ....
Что нужно писать, чтобы не казаться из московии?
Кстати, дружок, зачем ты московию с большой буквы?
По Фрейду?
и наш футбол не исключение
с казахстаном
ничья
трындец
Словаччина виглядає по грі краще Кацапії...