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Новости Коронавирус и карантин
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Спецпропуска на проезд в транспорт выдадут медикам, полицейским, военным и коммунальщикам, - замглавы КГГА Поворозник

Спецпропуска на проезд в транспорт выдадут медикам, полицейским, военным и коммунальщикам, - замглавы КГГА Поворозник

Порядок выдачи спецпропусков для пользования транспортом Киевская горадминистрация определит завтра. За оставшиеся до локдауна 3 дня пропусками собираются обеспечить всех, кому они положены.

Об этом в эфире ТСН заявил первый заместитель председателя городской государственной администрации Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

Он объяснил, когда и сколько запланировано выдать специальных пропусков на транспорт.

"1 апреля, после заседания городской комиссии, которая утвердит соответствующее решение, будет указан порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы", - рассказал чиновник.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы

При этом он подчеркнул, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

"Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицинская отрасль - в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - отметил заместитель председателя КГГА.

Также на Цензор.НЕТ: О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2984) Киев (25572) транспорт (1758) Поворозник Николай (122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+4
Завтра на OLX можно будет купить
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01.04.2021 00:05
+4
да...харошая у етих пипитарасов работа...еще и бабки им плотят в миллионах..21 век на дворе...а они карантин...как в 17....блин как надоели...и почему ети сссуки болеют ковид в легкой форме????а народ в тяжелой???видно действительно БОГА нет.
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01.04.2021 00:26
+3
Дійсно, щось не чути, щоб десь власть-імущі на апаратах ШВЛ тижнями в реанімаціях лежали та масово від коронавірусу вимирали. Щось тут дійсно не так...
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01.04.2021 00:38
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Завтра на OLX можно будет купить
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01.04.2021 00:05 Ответить
А в лоховозках можно и без пропусков?
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01.04.2021 00:06 Ответить
и коней запускайте..
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01.04.2021 00:12 Ответить
да...харошая у етих пипитарасов работа...еще и бабки им плотят в миллионах..21 век на дворе...а они карантин...как в 17....блин как надоели...и почему ети сссуки болеют ковид в легкой форме????а народ в тяжелой???видно действительно БОГА нет.
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01.04.2021 00:26 Ответить
Дійсно, щось не чути, щоб десь власть-імущі на апаратах ШВЛ тижнями в реанімаціях лежали та масово від коронавірусу вимирали. Щось тут дійсно не так...
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01.04.2021 00:38 Ответить
Бог есть, но для тебя нет...
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01.04.2021 01:04 Ответить
да понимаю я..скотыняка я...Но тогда если так--ЭТО ЗНАЧИТ НЕ БОГ.а химия чавкающих гадюк
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01.04.2021 04:43 Ответить
Больше бюрократии богу бюрократии.
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01.04.2021 00:37 Ответить
Квартальный режим смертельно боится Майдана.
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01.04.2021 00:37 Ответить
Майдан жоден карантин не зупинить !!!)))
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01.04.2021 00:40 Ответить
Очень много крови может быть, к сожалению.
Эти отморозки - не Янук. Эти ради своей власти могут Киев бомбить начать.
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01.04.2021 00:51 Ответить
Засцат,очко не залізне !!!)))
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01.04.2021 00:54 Ответить
Не знаю. Побачимо.
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01.04.2021 01:06 Ответить
Сейчас Майдан не нужен. И дело не в карантине. Сейчас надо определить кто возглавит страну после зебила. А ему уже чуток осталось за узурпацию власти и нарушение Конституции
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01.04.2021 07:57 Ответить
І де в цих діях шось від карантину?
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01.04.2021 01:01 Ответить
Та нема нiчого.
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01.04.2021 01:06 Ответить
А разве объявили локдаун в Киеве? Если да, то до какого числа? Перекрытие транспорта, в том числе метро, это автоматический локдаун для предприятий.
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01.04.2021 01:29 Ответить
вы не знаете.....и шо если перекроют транспорт то народ вылечат от лохдауна и какого то странного ковида...???
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01.04.2021 05:09 Ответить
смотрм на Раду и КМУ как на большое скопление особей в несколько тысяч коллектив . Как на экперемент по последствиям ковида за год. И что, кто то умер или сейчас в больнице лежит под апаротом? Ковидом прикрывают свою недолугисть и мародерство, в этом суть лохдаунов неспроиожнои влады.
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01.04.2021 05:27 Ответить
А работникам торговли? А сотрудникам ДСНС? Амбулаторным больным? А персоналу предприятий критической инфраструктуры?
Зебилы остаются дебилами...
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01.04.2021 07:51 Ответить
Як колись адік жовті маґендовід пришивав ,тепер пєдалік кольорові нашивки з короною буде видавати.
Різниця в тому що адік здриснув, а пєдалік не встигне, бо задовго роздумує!
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01.04.2021 09:06 Ответить
Спасибо за локдаун всем идиотам, котрым в метро и маршрутках было лень нос под маску спрятать.
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01.04.2021 10:25 Ответить
Толку с этих масок. Год их носят без толку. Чехи вон уже по две сразу носят, и какой результат?
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01.04.2021 11:04 Ответить
Посмотри как тайваньцы маски носят. И на результат.
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01.04.2021 12:31 Ответить
Посмотрел. Результат хуже чем в Танзании, которая вообще херит карантинные ограничения и сейчас в зеленой зоне в отличии от тайваня
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01.04.2021 12:38 Ответить
Ага, перестали публиковать статистику и сразу "пабедили" коронавирус. Причем, президент Танзании победил его посмертно.
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01.04.2021 13:03 Ответить
Чел прожил жизнь и умер от болезни сердца ( это на самом деле самая частая причина смерти, а не вирус) в свой 61 годик. Один из моих одноклассников умер от сердечной недостаточности еще 30 лет назад когда ему 20 было. Тоже, наверное, маску не носил...
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01.04.2021 13:17 Ответить
Ну, раз ты веришь, что в Танзании победили ковид паротерапией и молитвами, и после 8 мая там ни одного ***** ковида, то можешь верить и в остальные сказки.
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01.04.2021 13:41 Ответить
В сказки верит как раз тот кто верит во всемогущую маску, спасающюю мир от суперсмертельного ковида
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01.04.2021 18:32 Ответить
 
 