Спецпропуска на проезд в транспорт выдадут медикам, полицейским, военным и коммунальщикам, - замглавы КГГА Поворозник

Порядок выдачи спецпропусков для пользования транспортом Киевская горадминистрация определит завтра. За оставшиеся до локдауна 3 дня пропусками собираются обеспечить всех, кому они положены.

Об этом в эфире ТСН заявил первый заместитель председателя городской государственной администрации Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

Он объяснил, когда и сколько запланировано выдать специальных пропусков на транспорт.

"1 апреля, после заседания городской комиссии, которая утвердит соответствующее решение, будет указан порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы", - рассказал чиновник.

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При этом он подчеркнул, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

"Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицинская отрасль - в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - отметил заместитель председателя КГГА.

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