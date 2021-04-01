Выборы на Прикарпатье: на 87 округе "минировали" избирательный участок, - "слуга народа" Корниенко.

Политическая партия "Слуга народа" заявляет, что на Прикарпатье неизвестные "заминировали" участок, на котором уверенно лидирует ее кандидат Василий Вирастюк.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"На Ивано-Франковщине, где в минувшее воскресенье проходили довыборы в парламент, продолжаются грязные политические игры - заминирован избирательный участок №260329. Обновленная окружная избирательная комиссия приступила к обязанностям, и это пугает политических шулеров", - цитирует пресс-служба слова Корниенко.

В партии предположили, что сообщение о минировании ее политические конкуренты могут использовать для "махинаций и порчи избирательных бюллетеней".

Также на Цензор.НЕТ: Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв