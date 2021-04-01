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Выборы на Прикарпатье: на 87 округе "минировали" избирательный участок, - "слуга народа" Корниенко.

Выборы на Прикарпатье: на 87 округе

Политическая партия "Слуга народа" заявляет, что на Прикарпатье неизвестные "заминировали" участок, на котором уверенно лидирует ее кандидат Василий Вирастюк.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"На Ивано-Франковщине, где в минувшее воскресенье проходили довыборы в парламент, продолжаются грязные политические игры - заминирован избирательный участок №260329. Обновленная окружная избирательная комиссия приступила к обязанностям, и это пугает политических шулеров", - цитирует пресс-служба слова Корниенко.

В партии предположили, что сообщение о минировании ее политические конкуренты могут использовать для "махинаций и порчи избирательных бюллетеней".

Также на Цензор.НЕТ: Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24733) минирование (1446) Ивано-Франковская область (923) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658)


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выход из ситуации - дуэль.. или трюэль..
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01.04.2021 00:27 Ответить
Борьба левого Бениного кармана с правым его-же карманом. А шоу какое !
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01.04.2021 00:30 Ответить
Циркова вистава триває !!!))
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01.04.2021 00:37 Ответить
Пусть считают поляки мали словаки, пригласите! Мали под камерами только не плюсов!
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01.04.2021 06:55 Ответить
Це мабуть Кіля Бімба, він колись метро мінував. Всі "слугам" заважають ліпувати.
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01.04.2021 08:08 Ответить
Корниенко сам или с корабельной сосной развлекается ?
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01.04.2021 08:42 Ответить
 
 