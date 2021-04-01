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Скопление войск РФ на границе Украины - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Скопление войск РФ на границе Украины - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Нахождение российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию. Возможно, таким образом она пытается создать неопределенность и дестабилизировать Украину.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

Ходжес назвал пребывание войск РФ на границе частью "типичных действий Кремля по созданию угрожающих сценариев". Он отметил, что гибель украинских военных на Донбассе с момента перемирия предопределяет его недоверие к словам и действиям России.

"Тот факт, что на границе с Украиной находятся российские войска, и они не ушли оттуда после объявления, что они уйдут, не означает автоматически, что будет новая операция. Но это план, чтобы создать неопределенность, дестабилизировать Украину и применить рычаги влияния. И конечно, я бы сказал, что действия России являются испытанием для администрации Байдена, это испытание для нового президента США", - отметил Ходжес.

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Он считает, что администрация Байдена должна предпринять ряд шагов для безопасности Украины.

"Три вещи, которые администрация должна сделать: мы обязаны убедиться, что у нас есть стратегия и люди на месте - послы, в Министерстве обороны, которые смогут смотреть на весь Черноморский регион. Второе - нам нужно теснее работать с Берлином и Парижем, потому что это две столицы, которые должны привлечь Кремль к ответственности. И пока, по моему мнению, они не сделали ничего для весомого давления на Кремль. И третья вещь, которую нужно сделать - мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес.

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Автор: 

Байден Джо (2790) россия (95652) США (26827) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+51
мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3256889

и что тут ещё добавить.
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01.04.2021 00:48
+28
В той же час в ОП.

Скопление войск РФ на границе Украины - тест для Байдена, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5953
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01.04.2021 00:44
+20
Як повідомляє DeepState з посиланням на The New York Times, Європейське командування збройних сил США максимально підвищило рівень боєготовності. На європейських базах статус готовності американських сил був переведений з категорії «можлива криза» в категорію «потенційна неминуча криза».
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01.04.2021 00:43
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Страница 3 из 3
Якщо для Байдена це тест, то для Зеленського -момент істини
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01.04.2021 16:57 Ответить
"Nuke the filthy russian pigs till they glow, then shoot them in the dark!"
God Bless America !!!
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01.04.2021 23:33 Ответить
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