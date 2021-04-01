Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц

Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Дубинский прокомментировал скандал с депутатом "СН" Анной Колесник, которую поймали на фразе "Надо валить из этой страны" в переписке.

"Знаете, дело ведь не в глупости и неосторожности конкретного депутата, который прямо под объективами камер пишет своему приятелю "надо сваливать из этой страны". Дело в том, что пишет это человек во всех отношениях обеспеченный, социально защищенный, с ксивой народного депутата, зеленой улицей во всех структурах и зарплатой 20 000 долларов в конверте", - написал Дубинский.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала "слуга народа". Колесник утверждает, что таким образом обсуждала планы отдохнуть за границей на майские праздники.