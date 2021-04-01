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Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц

Дубинский обвинил

Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Дубинский прокомментировал скандал с депутатом "СН" Анной Колесник, которую поймали на фразе "Надо валить из этой страны" в переписке.

"Знаете, дело ведь не в глупости и неосторожности конкретного депутата, который прямо под объективами камер пишет своему приятелю "надо сваливать из этой страны". Дело в том, что пишет это человек во всех отношениях обеспеченный, социально защищенный, с ксивой народного депутата, зеленой улицей во всех структурах и зарплатой 20 000 долларов в конверте", - написал Дубинский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала "слуга народа". Колесник утверждает, что таким образом обсуждала планы отдохнуть за границей на майские праздники.

Дубинский обвинил слугу народа в получении черной зарплаты в $20 тысяч в месяц 01

Автор: 

Слуга народа (2631) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+26
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 6079
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01.04.2021 01:14
+18
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 1221
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 6216
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01.04.2021 02:12
+17
зависть - тяжелое чувсто. зеленая жаба и не таких дубинских давила.
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01.04.2021 01:08
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зависть - тяжелое чувсто. зеленая жаба и не таких дубинских давила.
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01.04.2021 01:08 Ответить
ну, кто-то же платит...
может, порошенко?
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01.04.2021 01:35 Ответить
Платит Беня , Ахметка , Пинчук и прочая жирная шушера , но не Порох !
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01.04.2021 02:06 Ответить
Платять усі кому треба щось протягнути у ВР... Це не новина. У них "общак". Погано що люди на це все дивляться і нічого не роблять.
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01.04.2021 08:56 Ответить
Звізданув Дубінеску. Ніхто не буде платити по 5 мільонів баксів щомісяця цим трускавецьким академікам. Це дуже дорого навіть для рижого татарина.
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01.04.2021 03:52 Ответить
Потому олигархи и протягивают вариант сокращения с 450 до 300 депутатов
Экономят на слугах хозяева 😀😀😀
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01.04.2021 06:48 Ответить
это не аргумент. Просто розничная цена депутата будет больше. Сейчас это чистой воды поппулизм. Мол сократим депутатов - меньше расходов из бюджета.
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01.04.2021 08:07 Ответить
НЕХАЙ САМІ КОЗЛИ ЗЕЛЕНІ ВІШАЮТЬСЯ.
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01.04.2021 08:11 Ответить
Суть не в заздрощах, а в тому, що, судячи по кількості коментів, наріду "пороблено".
Абсолютно тупі "нарідні слуги", які в Україні знищили все до чого торкнулись, отримують , окрім усього, ще й 20 тисяч баксів від олігархів. "Мудрому"- похрін.
Заміність назву партії на "ЄС", буде за тисячу коментарів.
Реально "пороблено" розжирілими олігархами по телевізору.
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01.04.2021 10:21 Ответить
Настала "ДОБА ZE" і ВСІХ його слуг, прихильників, шанувальників та симпатиків... "вітаємо" з їхнім інтелектуальним "святом"...
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01.04.2021 12:22 Ответить
есть еще 1 вопрос: если рядовая зеленая плесень стоит нам так дорого, то сколько ж заносят/завозят "найвелiчнейшему", шо оно даже "не берет" ?
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01.04.2021 13:53 Ответить
типо мало??
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01.04.2021 01:10 Ответить
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 6079
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01.04.2021 01:14 Ответить
Ну обвинить можно в чем угодно. Важно при этом еще доказательства иметь. А так прикольно наблюдать как у всяких экс- сразу совесть грызть начинает. До того как изгнали все устраивало и совесть молчала.
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01.04.2021 01:15 Ответить
Якщо дубінеску зустріне свою совість - буде анігіляційний вибух). Це речі несумісні.
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01.04.2021 04:03 Ответить
"Виборець депутату:
- Совість у вас є?...
- Є. Але ми люди обережні, тому її з собою не носимо - втратить боїмося...".
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01.04.2021 07:46 Ответить
а что они должны жить на одну зарплату?
на зарплату только лохи живут
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01.04.2021 01:17 Ответить
Всі ви Зебіли , абсолютно однакові і отримуєте мзду від своіх паханів , приймаючи ті чи інші рішення на їх користь !
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01.04.2021 01:18 Ответить
там че платят по конкурсу по 20000 , видать дубинский не прошел.... есть факты, доказательства, иди в прокуратуру, пусть садят..
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01.04.2021 01:19 Ответить
А прокуратура чия , можна двзнатися )
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01.04.2021 01:21 Ответить
Хто ж у ручній прокуратурі посадить ? Помста буде вже за нової влади, коли цю будуть судити
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01.04.2021 01:33 Ответить
ну хоть ЕРД зарегистрируют ... а там при новой власти будут разматывать.. шансов мало, но зато бежать в США или ЕС не смогут.. в рашку только разве что)))
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01.04.2021 10:18 Ответить
Молодєц Саша , хароший мальчік .. Мочи тепер зелену сволоту - в сортірє . .
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01.04.2021 01:22 Ответить
Класс! Это уже ТРЕТИЙ б. слуга, который назвал цифру в конверте у прислуги!
Лерос, скороход и дубина.Сегодня Лерос умничка на Прямом прижал какого-то слугу из комитета по коррупции)) на тему зарплат в конвертах, как это чмо ни выкручивалось, но пришлось согласиться на полиграф на эту тему.

Уверена на 100%, что прислуга не придет,миллион отмазок придумает, но на месте Прямого, я бы каждый день в прямом эфире ему напоминала бы об этом!

НАБУ, НАЗК,САП, Прокуратура, ДБР----вам это не интересно? Это коррупция во власти!
15 тысяч баксов рядовому слуге со снятием зарплаты за неголосование---это парламентаризм, демократия или коррупция и узурпация власти?
Зебилы, до чего страну довели!
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01.04.2021 01:32 Ответить
Так им тоже самое приносят, никто не будет реагировать.
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01.04.2021 07:20 Ответить
Дубинский медиакиллерством, когда делал за деньги заказные материалы, заработал на целый автопарк и несколько десятков киевских квартир.
Так что ему эти подачки были и не нужны. Он на сдаче в аренду своих квартир получает гораздо больше.
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01.04.2021 01:51 Ответить
вроде исправяется пацан, а шо с мамулей? - уже не очень скорость любит?
тебе куда? - зась еще лет 80 ...
скока не скули, мышонок черноротый.... - допинделся!
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01.04.2021 01:48 Ответить
а давайте дубина следующий през? - не удивлюсь ни разу...
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01.04.2021 01:57 Ответить
если да, родные - вы таки сделаете мне инфаркт с инсультом по ковиду...
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01.04.2021 02:01 Ответить
Сабачий рот - дубинеску знает, что "брешет"...
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01.04.2021 02:02 Ответить
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 1221
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 6216
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01.04.2021 02:12 Ответить
Мальдивы - дорогой отдых . 😀😀😀

Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 7096
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01.04.2021 06:44 Ответить
саша уже простой гражданин или еще нет?
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01.04.2021 02:19 Ответить
20 це мабуть крім премій
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01.04.2021 02:44 Ответить
Лерос,на //прямом// только что сказал,что Лещенко заплатил за должность в наблюдательном совете ЖД 350 тисяч$
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01.04.2021 02:49 Ответить
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 3501
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01.04.2021 06:05 Ответить
20тыс x 200 слуг = 4 лимона
Это явно не один олигарх платит - значит есть у слуг КАССА - ОБЩАК ????
В неё все заказы по лобби - законам собирают.
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01.04.2021 06:42 Ответить
А если его сильнее прижать.....то он еще больше расскажет......
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01.04.2021 07:18 Ответить
Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц - Цензор.НЕТ 3771
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01.04.2021 07:55 Ответить
Диагноз у Колесник- дура набитая. Тупейшая из тупых. Ее следует наказать путел изъятия у нее из конверта ежемесячно 20 тыс.долларов. Пусть идёт зарабатывает на панель (хотя она уже там и есть)
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01.04.2021 08:00 Ответить
и каким боком, до какой сраки та колесник? то другая статья и другая тема. на адекватность проверялся?
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01.04.2021 08:20 Ответить
румын заговорил
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01.04.2021 08:19 Ответить
"Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц." - врагам народа за добросовестное и безупречное служение олигархам повысили зарплату в конвертах. Было $5 тыс. - $15 тыс., стало $20 тыс.. - https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
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01.04.2021 08:27 Ответить
А сам не брал, просто сосал, да?
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01.04.2021 09:13 Ответить
зато за розмальований офіс до 7 років, а тут.....
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01.04.2021 09:19 Ответить
Дубинский лично признался о не оплате им налогов из суммы почти 13 000 000 гривен.
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01.04.2021 09:41 Ответить
а вчора урод Жмеренецький заперечував такі конверти... Читайте:

https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Від 15 до 50 тисяч доларів: виплати нардепам-"слугам" зросли втричі - Гео Лерос:
"Виплати народним депутатам від "Слуги народу" у "конвертах" з боку олігархів та інших зацікавлених осіб роздає заступник фракції "Слуги народу" з початку каденції парламенту. Нині вони зросли втричі" - заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос в в ефірі "Прямого".
"Зараз ці виплати тривають. І на сьогоднішній день вони у три рази більші, ніж на початку каденції. Рядовий депутат на сьогодні отримує 15 тисяч доларів, голова комітету
отримує 25, а заступник фракції отримує 50 тисяч доларів щомісяця. Більше того, керівництво фракції ввело такий батіг: коли депутат не голосує за певний законопроєкт або людину на пост міністра, то ти не отримуєш цю щомісячну зарплату. Це ще одне підтвердження того, чому досить мало людей у фракції "Слуга народу" критикує дії уряду, критикує дії Офісу президента. І майже, що б не робив Офіс президента або Кабмін, представники "Слуги народу" абсолютно відстоюють їх позицію - що все робиться правильно. Це все через гроші, які вони отримують. Це просто-таки вони відпрацьовують", - зазначив Лерос.

https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Як тільки "вивчить питання": "слуга народу" погодився пройти детектор брехні щодо доплат у конвертах Народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький в ефірі "Прямого" погодився пройти поліграф щодо отримання зарплат в "конвертах" серед політиків провладної партії. Далі - діалог між Г.Леросом і О.Жмеренецьким:

Гео Лерос: - "Зараз ми знаходимося в прямому ефірі. У мене є до вас пропозиція: поставити тут поліграф і разом з вами пройти в прямому ефірі поліграф, і задати один одному питання стосовно того, чи отримували конверти, скільки отримували, і скільки заступник фракції вам передає. Якщо ви згодні, це поставить точку. Якщо я не правий, я вибачусь перед вами і скажу, що я був неправий. У прямому ефірі.".
О.Жмеренецький: - "Ти персонально наїжджаєш на мене?"
- Я не наїжджаю. Це пропозиція. Ніякого наїзду нема.
- Поліграфи в прямих ефірах не робляться. Поліграф робиться в тихій ізольованій кімнаті.
- Ви згодні на такий формат спілкування через поліграф?
- Я думаю, що потрібно дослідити цю пропозицію.
- Так чи ні? Це дуже просте питання.
- Мені потрібно знати взагалі, як ця технологія працює… Я не бачу проблеми в цьому. Але не в студії, а так, як це робиться за протоколом.
- Але ви готові пройти цей поліграф?
- Я не бачу в цьому проблеми.
- Це не відповідь. Ви готові чи не готові?
- Якщо все буде зроблено грамотно, то я пройду з радістю. Якщо це не буде шоу, якщо це буде зроблено за нормальними стандартами, то я з радістю пройду.
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01.04.2021 12:31 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html "Кінець епохи брехні" у виконанні ЗЕленого ОФФШОРНОГО бариги-ублюдка, виглядає ТАК: Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ... І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
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01.04.2021 14:01 Ответить
Дубинский знает - сам же от Зели бабло в конвертах получал.
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01.04.2021 14:25 Ответить
А скільки ж вони віддають до кримінального "общака"???- ото СЛУГИ!!! - ГАНЬБА!!!
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01.04.2021 20:40 Ответить
 
 