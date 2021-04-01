Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц
Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом Дубинский прокомментировал скандал с депутатом "СН" Анной Колесник, которую поймали на фразе "Надо валить из этой страны" в переписке.
"Знаете, дело ведь не в глупости и неосторожности конкретного депутата, который прямо под объективами камер пишет своему приятелю "надо сваливать из этой страны". Дело в том, что пишет это человек во всех отношениях обеспеченный, социально защищенный, с ксивой народного депутата, зеленой улицей во всех структурах и зарплатой 20 000 долларов в конверте", - написал Дубинский.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж
Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала "слуга народа". Колесник утверждает, что таким образом обсуждала планы отдохнуть за границей на майские праздники.
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может, порошенко?
Экономят на слугах хозяева 😀😀😀
Абсолютно тупі "нарідні слуги", які в Україні знищили все до чого торкнулись, отримують , окрім усього, ще й 20 тисяч баксів від олігархів. "Мудрому"- похрін.
Заміність назву партії на "ЄС", буде за тисячу коментарів.
Реально "пороблено" розжирілими олігархами по телевізору.
- Совість у вас є?...
- Є. Але ми люди обережні, тому її з собою не носимо - втратить боїмося...".
на зарплату только лохи живут
Лерос, скороход и дубина.Сегодня Лерос умничка на Прямом прижал какого-то слугу из комитета по коррупции)) на тему зарплат в конвертах, как это чмо ни выкручивалось, но пришлось согласиться на полиграф на эту тему.
Уверена на 100%, что прислуга не придет,миллион отмазок придумает, но на месте Прямого, я бы каждый день в прямом эфире ему напоминала бы об этом!
НАБУ, НАЗК,САП, Прокуратура, ДБР----вам это не интересно? Это коррупция во власти!
15 тысяч баксов рядовому слуге со снятием зарплаты за неголосование---это парламентаризм, демократия или коррупция и узурпация власти?
Зебилы, до чего страну довели!
Так что ему эти подачки были и не нужны. Он на сдаче в аренду своих квартир получает гораздо больше.
тебе куда? - зась еще лет 80 ...
скока не скули, мышонок черноротый.... - допинделся!
Это явно не один олигарх платит - значит есть у слуг КАССА - ОБЩАК ????
В неё все заказы по лобби - законам собирают.
https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Від 15 до 50 тисяч доларів: виплати нардепам-"слугам" зросли втричі - Гео Лерос:
"Виплати народним депутатам від "Слуги народу" у "конвертах" з боку олігархів та інших зацікавлених осіб роздає заступник фракції "Слуги народу" з початку каденції парламенту. Нині вони зросли втричі" - заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос в в ефірі "Прямого".
"Зараз ці виплати тривають. І на сьогоднішній день вони у три рази більші, ніж на початку каденції. Рядовий депутат на сьогодні отримує 15 тисяч доларів, голова комітету
отримує 25, а заступник фракції отримує 50 тисяч доларів щомісяця. Більше того, керівництво фракції ввело такий батіг: коли депутат не голосує за певний законопроєкт або людину на пост міністра, то ти не отримуєш цю щомісячну зарплату. Це ще одне підтвердження того, чому досить мало людей у фракції "Слуга народу" критикує дії уряду, критикує дії Офісу президента. І майже, що б не робив Офіс президента або Кабмін, представники "Слуги народу" абсолютно відстоюють їх позицію - що все робиться правильно. Це все через гроші, які вони отримують. Це просто-таки вони відпрацьовують", - зазначив Лерос.
https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Як тільки "вивчить питання": "слуга народу" погодився пройти детектор брехні щодо доплат у конвертах Народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький в ефірі "Прямого" погодився пройти поліграф щодо отримання зарплат в "конвертах" серед політиків провладної партії. Далі - діалог між Г.Леросом і О.Жмеренецьким:
Гео Лерос: - "Зараз ми знаходимося в прямому ефірі. У мене є до вас пропозиція: поставити тут поліграф і разом з вами пройти в прямому ефірі поліграф, і задати один одному питання стосовно того, чи отримували конверти, скільки отримували, і скільки заступник фракції вам передає. Якщо ви згодні, це поставить точку. Якщо я не правий, я вибачусь перед вами і скажу, що я був неправий. У прямому ефірі.".
О.Жмеренецький: - "Ти персонально наїжджаєш на мене?"
- Я не наїжджаю. Це пропозиція. Ніякого наїзду нема.
- Поліграфи в прямих ефірах не робляться. Поліграф робиться в тихій ізольованій кімнаті.
- Ви згодні на такий формат спілкування через поліграф?
- Я думаю, що потрібно дослідити цю пропозицію.
- Так чи ні? Це дуже просте питання.
- Мені потрібно знати взагалі, як ця технологія працює… Я не бачу проблеми в цьому. Але не в студії, а так, як це робиться за протоколом.
- Але ви готові пройти цей поліграф?
- Я не бачу в цьому проблеми.
- Це не відповідь. Ви готові чи не готові?
- Якщо все буде зроблено грамотно, то я пройду з радістю. Якщо це не буде шоу, якщо це буде зроблено за нормальними стандартами, то я з радістю пройду.
Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.