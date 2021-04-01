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Новости Агрессия России против Украины Война
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Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате

Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления

Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.

Об этом спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, потому что накануне Франция и Германия подтвердили, что при любых условиях консультации политических советников сохраняются", - сказал он.

По словам Арестовича, Россия в среду отвергла сразу два предложения - от Украины и от ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия в ТКГ отказалась поддержать приверженность режиму прекращения огня, - Гармаш

"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. – Ред.), что стороны понимают необходимость возвращения режима прекращения огня, приветствуют его и берут на себя обязательства использовать дополнительные мероприятия для прекращения огня. Российская делегация наотрез отказалась. То есть они сказали, что существующих уже договоренностей достаточно и те не требуют никаких решений. Я думаю, что "открыть" этот тупик мы сможем на уровне политических советников в ближайшее время", - сказал Арестович.

По словам спикера ТКГ, "Россия была готова продекларировать возвращение к соблюдению режима прекращения огня, но резко изменила свою позицию".

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"На предыдущих консультациях политических советников Нормандской четвёрки Дмитрий Козак сказал, что не видит препятствий для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе и именно так и нужно сделать. И вот спустя сутки он меняет позицию. Что-то происходит внутри российского военно-политического руководства, потому что на протяжении суток они выдают две разные точки зрения, два разных нарратива и две разных команды для исполнения", - добавил Арестович.

Он связал такую реакцию российской стороны с тем, что "Россия, способствуя обострению на фронте и гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта, привязывает это к заседаниям ТКГ или СНБО".

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"То есть россияне придерживаются политики, которая заключается в том, чтобы заставить нас вести переговоры с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" напрямую. С 2014 года она не меняется. И силовой компонент, пролитие крови они используют, как попытку повлиять на украинское общество и руководство страны, которые очень чувствительны к потерям на фронте, для того, чтобы заставить Украину отойти со своих позиций или сдаться. Этого однозначно не будет", - подытожил спикер ТКГ.

Автор: 

россия (95652) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+19
Суки упоротые...

Да не было тишины ни одного дня на фронте за все это время!!!!
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01.04.2021 02:10
+18
Люся, просто глохни.....
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01.04.2021 02:09
+18
Марення імпотентів.

Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате

Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.

думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, ...

"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. - Ред.), ...

Бла-бла-бла ...
Плазування ... Запобігання ... Вистрибування на задніх лапках ...
Страх ... Неприхований !

Гниди !
То що там тля =насовєщалась= з =лідерами= ? Ви ж брехали, що воно консультації проводить.
Ми побачили. Консультації були без України.
І =животворящий=, бляха муха (с) мовчить.
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01.04.2021 02:34
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Люся, просто глохни.....
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01.04.2021 02:09 Ответить
"режим тишины" от зеленского - это когда безнаказанно обстреливают Украину, гибнетза 3 месяца в ДВА раза больше защитников Украины (чем в 2018..2019 гг), а клоун запретил открывать огонь в ответ под страхом уголовного наказания... бо оно всё пытается разглядеть "мир в очке" фуйла...
Ну и арестович, который гибель украинцев называет "провокацией"... против кого? против расейских войск, в понимании этой люси...
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01.04.2021 03:02 Ответить
ты бы знал как ето все зельньё противно - до рыгачки с жечью...
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01.04.2021 03:08 Ответить
в моем доме...попрошу не выражаца!
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01.04.2021 06:57 Ответить
Суки упоротые...

Да не было тишины ни одного дня на фронте за все это время!!!!
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01.04.2021 02:10 Ответить
Якщо заявити про ЗРИВ тиші, то проти кацапів введуть санкції. А як же ВАЗеленський, після цього, фуйлу в очі гляне?
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01.04.2021 10:41 Ответить
А неповажний пане не бажає назвати коли і скільки був так званий "режим тиші", до якого, наплював на Конституцію, пропонувала "повернутись" людина, яка за своєї президентської каденції знищила економіку однієї з найбагатшої республіки, збройні сили, повністю причетна до повного знищення ядерного зброї, відома появою "найнеобхіднішої" речі для багатьох українців - "кравчучки"? І хто ця людина юридично? На якій
офіційній посаді перебуває? Або за нікчемне говоріння ні про що ця людина нніяк не відповідає за Кримінальним кодексом? Це все пусті балачки. А то що Україна з суб'єкта політики перетворилась в об'єкт - це факт
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01.04.2021 02:16 Ответить
Лошари задрочені! Не дороги треба було класти коли війна, а на оборону дать грошей. Собаки продажні!
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01.04.2021 02:18 Ответить
"Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины"...



нарушение режима ничем не наказуемо, а сам режим тишины ни к чему не обязывет
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01.04.2021 02:18 Ответить
Адресович , передай найвеличнішому гавнокомандуючому , що треба трошки посунутися і поступитися посадою,
на порядок більш досвідченому п'ятому, справжньому, Президенту !!
Ну нє вміє воно керувати і не хотіло ніколи, просто бреше і обдаровує всіх своїх бобиків божою росою і міфічним перемир'ям !
За кожну смерть наших воїнів прийдеться відповідати і це не жарт !
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01.04.2021 02:19 Ответить
Aрестович высказал озабоченность.
Прям клон Меркель и Макрона в одном флаконе.
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01.04.2021 02:20 Ответить
нет ничего неприятнее тебя и твоей скво - подшкончники...
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01.04.2021 02:27 Ответить
Та замовкни вже.
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01.04.2021 02:29 Ответить
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01.04.2021 02:30 Ответить
Марення імпотентів.

Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате

Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.

думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, ...

"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. - Ред.), ...

Бла-бла-бла ...
Плазування ... Запобігання ... Вистрибування на задніх лапках ...
Страх ... Неприхований !

Гниди !
То що там тля =насовєщалась= з =лідерами= ? Ви ж брехали, що воно консультації проводить.
Ми побачили. Консультації були без України.
І =животворящий=, бляха муха (с) мовчить.
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01.04.2021 02:34 Ответить
мои пардоны - выдаляюсь....
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01.04.2021 03:41 Ответить
Ага, з таким переговорщиком і таким ************ вони можуть тільки "попытаться".
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01.04.2021 02:42 Ответить
Страшно представить, что было бы с Украиной в 2014, если бы эти клоуны были бы тогда у власти.
Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2053
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01.04.2021 02:46 Ответить
де люся - де Украина?
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01.04.2021 02:48 Ответить
Войска стягивают со всех сторон,наши гибнут ,война может начаться,а у него режим тишины,а лицо,такое доброе,спокойное,доброжелательное,может оно употребляет?
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01.04.2021 02:50 Ответить
З днем українського виборця усіх! (c) https://twitter.com/polamav iBrokeit https://twitter.com/polamav @polamav

Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8999
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01.04.2021 02:55 Ответить
с ******** ожидать адекватных решений? - не смешите мне здесь....
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01.04.2021 02:57 Ответить
Збіговисько мерзотників
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01.04.2021 03:09 Ответить
ну почему...
когда ты, тварь неумная, с кравчучком шо то хочешь сделать?
всегда хочется отстреливаться от вас?
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01.04.2021 03:21 Ответить
а не идиота ли вы выбрали со всей его идиотской кодлой? - мудрый нарид?
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01.04.2021 03:32 Ответить
Пользуясь моментом, поздравляю всех с наступившим днём Зеленского
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01.04.2021 03:36 Ответить
Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5169
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01.04.2021 04:14 Ответить
Ну просто издевается над нами этот моральный урод,ну кто-же ему поможет свалить из этой страны?..
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01.04.2021 05:13 Ответить
Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8253
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01.04.2021 05:43 Ответить
спикер АРЕСТОВИЧ...........................
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01.04.2021 06:07 Ответить
https://twitter.com/History_Ukraine
https://twitter.com/History_Ukraine

Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8162 History Ukraine

@History_Ukraine

·https://twitter.com/History_Ukraine/status/1377370377081348097 6 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 1.4.1995 - в присутності міністра оборони США Вільяма Перрі, в Україні почато демонтаж і знищення ядерного озброєння України

Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6631
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01.04.2021 06:35 Ответить
Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post 1 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be.html#comments Комментарии: 1

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.html Чтобы Байден позвонил, Зеленский должен показать «правильные действия» - Госдеп США
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.).
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%87.html Зеленский пытается убедить Байдена, что готов завершить «эпоху олигархов» - The Washington Post
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5.html Зеленский смачно харкнул в лицо Байдену - политолог
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 32 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
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01.04.2021 08:16 Ответить
не нашел этой статьи на The Washington Post - скорее всего это фейк
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01.04.2021 08:30 Ответить
Как и все от зебилов.
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01.04.2021 08:47 Ответить
пахари Подоляка! - хоспидя, если б вы знали, как всех ****** ваш примитивный пестешь...
Если б вы только это знали...

Ну неужели вы думаете, что можно брехать - причем нагло - в глаза 7 лет и вам будут продолжать верить?
Серьезно?
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01.04.2021 08:47 Ответить
А этого идиота ещё кто-то слушает?
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01.04.2021 08:27 Ответить
Люся, до сих пор вы обосрались в абсолютно всех своих начинаниях.
Любого типа начинаниях - в экономике, в обороне, в дипломатии, в вакцинации...

Это уникальный случай в мировой практике.
Обычно у власти что-то получается, что-то не получается, очень часто - хотели одного, а получили другое (но тоже неплохо).
И только зебобы превзошли всех - они проваливают ВСЁ.
Просто - ПРОВАЛИВАЮТ ВСЁ, все переговоры, все попытки что-то сдвинуть в экономике, все планы, все прожекты - абсолютно все заканчивается крахом.
За 2 года - ни единой удачи, хоть небольшой.

Люся, и после этого всего - как ты думаешь, люди воспринимают твои слова?
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01.04.2021 08:44 Ответить
На каких кастингах зеленые таких уродов отбирают? Слуги кремлевского народа...
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01.04.2021 08:45 Ответить
Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 8873
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01.04.2021 08:49 Ответить
Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 1233
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01.04.2021 08:51 Ответить
Ботан вмовляє гопника не бити його. Наслідок вмовлянь відомий всім.
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01.04.2021 10:57 Ответить
да пошел ты...
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01.04.2021 19:22 Ответить
 
 