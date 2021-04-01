Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате

Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.

Об этом спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, потому что накануне Франция и Германия подтвердили, что при любых условиях консультации политических советников сохраняются", - сказал он.

По словам Арестовича, Россия в среду отвергла сразу два предложения - от Украины и от ОБСЕ.

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"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. – Ред.), что стороны понимают необходимость возвращения режима прекращения огня, приветствуют его и берут на себя обязательства использовать дополнительные мероприятия для прекращения огня. Российская делегация наотрез отказалась. То есть они сказали, что существующих уже договоренностей достаточно и те не требуют никаких решений. Я думаю, что "открыть" этот тупик мы сможем на уровне политических советников в ближайшее время", - сказал Арестович.

По словам спикера ТКГ, "Россия была готова продекларировать возвращение к соблюдению режима прекращения огня, но резко изменила свою позицию".

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"На предыдущих консультациях политических советников Нормандской четвёрки Дмитрий Козак сказал, что не видит препятствий для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе и именно так и нужно сделать. И вот спустя сутки он меняет позицию. Что-то происходит внутри российского военно-политического руководства, потому что на протяжении суток они выдают две разные точки зрения, два разных нарратива и две разных команды для исполнения", - добавил Арестович.

Он связал такую реакцию российской стороны с тем, что "Россия, способствуя обострению на фронте и гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта, привязывает это к заседаниям ТКГ или СНБО".

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"То есть россияне придерживаются политики, которая заключается в том, чтобы заставить нас вести переговоры с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" напрямую. С 2014 года она не меняется. И силовой компонент, пролитие крови они используют, как попытку повлиять на украинское общество и руководство страны, которые очень чувствительны к потерям на фронте, для того, чтобы заставить Украину отойти со своих позиций или сдаться. Этого однозначно не будет", - подытожил спикер ТКГ.