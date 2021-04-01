Арестович: Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате
Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.
Об этом спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, потому что накануне Франция и Германия подтвердили, что при любых условиях консультации политических советников сохраняются", - сказал он.
По словам Арестовича, Россия в среду отвергла сразу два предложения - от Украины и от ОБСЕ.
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"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. – Ред.), что стороны понимают необходимость возвращения режима прекращения огня, приветствуют его и берут на себя обязательства использовать дополнительные мероприятия для прекращения огня. Российская делегация наотрез отказалась. То есть они сказали, что существующих уже договоренностей достаточно и те не требуют никаких решений. Я думаю, что "открыть" этот тупик мы сможем на уровне политических советников в ближайшее время", - сказал Арестович.
По словам спикера ТКГ, "Россия была готова продекларировать возвращение к соблюдению режима прекращения огня, но резко изменила свою позицию".
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"На предыдущих консультациях политических советников Нормандской четвёрки Дмитрий Козак сказал, что не видит препятствий для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе и именно так и нужно сделать. И вот спустя сутки он меняет позицию. Что-то происходит внутри российского военно-политического руководства, потому что на протяжении суток они выдают две разные точки зрения, два разных нарратива и две разных команды для исполнения", - добавил Арестович.
Он связал такую реакцию российской стороны с тем, что "Россия, способствуя обострению на фронте и гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта, привязывает это к заседаниям ТКГ или СНБО".
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"То есть россияне придерживаются политики, которая заключается в том, чтобы заставить нас вести переговоры с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" напрямую. С 2014 года она не меняется. И силовой компонент, пролитие крови они используют, как попытку повлиять на украинское общество и руководство страны, которые очень чувствительны к потерям на фронте, для того, чтобы заставить Украину отойти со своих позиций или сдаться. Этого однозначно не будет", - подытожил спикер ТКГ.
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Ну и арестович, который гибель украинцев называет "провокацией"... против кого? против расейских войск, в понимании этой люси...
Да не было тишины ни одного дня на фронте за все это время!!!!
офіційній посаді перебуває? Або за нікчемне говоріння ні про що ця людина нніяк не відповідає за Кримінальним кодексом? Це все пусті балачки. А то що Україна з суб'єкта політики перетворилась в об'єкт - це факт
нарушение режима ничем не наказуемо, а сам режим тишины ни к чему не обязывет
на порядок більш досвідченому п'ятому, справжньому, Президенту !!
Ну нє вміє воно керувати і не хотіло ніколи, просто бреше і обдаровує всіх своїх бобиків божою росою і міфічним перемир'ям !
За кожну смерть наших воїнів прийдеться відповідати і це не жарт !
Прям клон Меркель и Макрона в одном флаконе.
Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате
Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.
"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, ...
"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. - Ред.), ...
Бла-бла-бла ...
Плазування ... Запобігання ... Вистрибування на задніх лапках ...
Страх ... Неприхований !
Гниди !
То що там тля =насовєщалась= з =лідерами= ? Ви ж брехали, що воно консультації проводить.
Ми побачили. Консультації були без України.
І =животворящий=, бляха муха (с) мовчить.
когда ты, тварь неумная, с кравчучком шо то хочешь сделать?
всегда хочется отстреливаться от вас?
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History Ukraine
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 1.4.1995 - в присутності міністра оборони США Вільяма Перрі, в Україні почато демонтаж і знищення ядерного озброєння України
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.html Чтобы Байден позвонил, Зеленский должен показать «правильные действия» - Госдеп США
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.).
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%87.html Зеленский пытается убедить Байдена, что готов завершить «эпоху олигархов» - The Washington Post
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5.html Зеленский смачно харкнул в лицо Байдену - политолог
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 32 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Если б вы только это знали...
Ну неужели вы думаете, что можно брехать - причем нагло - в глаза 7 лет и вам будут продолжать верить?
Серьезно?
Любого типа начинаниях - в экономике, в обороне, в дипломатии, в вакцинации...
Это уникальный случай в мировой практике.
Обычно у власти что-то получается, что-то не получается, очень часто - хотели одного, а получили другое (но тоже неплохо).
И только зебобы превзошли всех - они проваливают ВСЁ.
Просто - ПРОВАЛИВАЮТ ВСЁ, все переговоры, все попытки что-то сдвинуть в экономике, все планы, все прожекты - абсолютно все заканчивается крахом.
За 2 года - ни единой удачи, хоть небольшой.
Люся, и после этого всего - как ты думаешь, люди воспринимают твои слова?