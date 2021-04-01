Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдеп.

"Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских военнослужащих", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что госсекретарь подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Блинкен также подчеркнул важность продвижения верховенства права и экономических реформ "для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей ее евроатлантической интеграции".

Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижению общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата, говорится в сообщении.

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