РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5453 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 131 43

Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США

Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдеп.

"Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских военнослужащих", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что госсекретарь подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Блинкен также подчеркнул важность продвижения верховенства права и экономических реформ "для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей ее евроатлантической интеграции".

Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия по противодействию пандемии COVID-19 и продвижению общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном обострение ситуации на Донбассе

Госдепартамент США (1842) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
До речі, зі святом День Українського Виборця!
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6501
показать весь комментарий
01.04.2021 07:07
+5
Так, Трамп прямо заявляв що *****- ;хороший хлопець;.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:13
+3
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5639
показать весь комментарий
01.04.2021 07:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі, зі святом День Українського Виборця!
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6501
показать весь комментарий
01.04.2021 07:07 Ответить
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5639
показать весь комментарий
01.04.2021 07:16 Ответить
Так, Трамп прямо заявляв що *****- ;хороший хлопець;.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:13 Ответить
бл вот ты альтернативный. в штатах нет царя. президент не останавливает потоки, не продлевает договора. он пишущая ручка госдепа и сената. что решит капитолий - то и будет. именно так в демократических странах. президент НИЧЕГО сам не решает
показать весь комментарий
01.04.2021 08:00 Ответить
как бы тебе сказать чтобы ты понял. на примере простом

парламент может заставить президента выполнить свою волю. а президент заставить парламент не может
разница тогда и сейчас в том что раньшще парламент заставлял трампа, а теперь - нет

что касается "эмбарго". после 2014 года эмбарго небыло. дело в том что эмбарго (запрет) оформляется опять же решением парламента с указанием причин и сроков. а этого небыло. просто обама побоялся инициировать такое решение - слишком ему хотелось закончить каденцию миротворцем. вот и все.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:13 Ответить
правильно. о чем я и сказал. но решение то было сената о предоставлении помощи. а вето это не решение про эмбарго. разные вещи.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:29 Ответить
я даже обьяснил почему он это сделал в 2015 году - у него выборы были и ему не хотелось вмазываться в войну. никак и ничем
показать весь комментарий
01.04.2021 08:31 Ответить
Про Будапештский меморандум он случайно не упоминал?
показать весь комментарий
01.04.2021 07:13 Ответить
а что "будапештский меморандум"?
ну был такой. ни о чем.
показать весь комментарий
01.04.2021 07:17 Ответить
Тепер цією "обеспокоенностю" можна буде підбити 120 танків . Меркель з Макроном ще "допоможуть" і хана кацапам .
показать весь комментарий
01.04.2021 07:23 Ответить
Ну так зараз вони так допомагають що фінансують північний потік і розмовляють з пу за спиною у зе.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:25 Ответить
Виявляється і через 2 роки президентства Володимир Зеленський володіє 4 офшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє? Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен. Чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZVD78w3x-7F_7vqIoPP0F1SziLK78pQJavQBiyMO4uJyiKcAJANmFwgZAbDZufGGU8BgfpTspYWh_Blq1UgNpCptD8dJtYpvBp5IE8tn9T3K608X_HuqWv4-NWWA40LcommD_HUsCeKjUCxQMUdwfrosBQlfz2J4JhyVGptT68xNR8m4oXEmVURyd9y8Manf1aTbJbwjewRTeB9E2kzDGL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Віктор Уколов
показать весь комментарий
01.04.2021 07:31 Ответить
какое мясо? давай, завывай про апшоры и барыг чо не воешь? вовас нормас? дешевки зеленожопые
показать весь комментарий
01.04.2021 07:39 Ответить
читал. и что? я буду писать то что считаю нужным
не нравится? а как вы зрадопеды пихали везде свои сопли про "апшоры" пороха? нормально было? вот поэтому жри! те!
показать весь комментарий
01.04.2021 07:56 Ответить
пока вашингтон выражает обеспокоенность за ситуацию на востоке Украины, твоего зеленого недомерка не видно и не слышно. зато у него в семье 6 ДОКАЗАННЫХ офшоров в которых не номинальная 1000 долларов лежит...
показать весь комментарий
01.04.2021 07:57 Ответить
как что? по быстрому три пункта накидаю - кофе поспевает

1. порох подписал минск и по этому соглашению имели кацапов, а вазелин решил с какого то перепуга его выполнить через штайнмайера и в результате егол посадили на кукан
2. при порохе все встречи посвященные Украине были только с участием Украины. если были встречи в другом формате (G20) то перед ними и макрон и меркель общались с порохом и вырабатывали общую позицию устраивающую Украину. на бедосю тупо кладут хер ВСЕ
3. при порохе экономика росла несмотря на войну, бедосик сократил расходы на армию, увеличил на внутренних полицаев, заморозил военные программы (ракетное вооружение и катера ВМФ) и при этом экономика в жопе с декабря 2019 года еще до пандемии
4. главное что изменилось - исчезли все борцуны за слабодуслова, ктозамовелы, свидетели "бизнеса на крови" и протестуны с розовыми членами. теперь вы молча сосете писю бени, ахмета, пинчука и самого зеленскогог. еще и чмокаете

это так, тезисно..
показать весь комментарий
01.04.2021 08:27 Ответить
ну если ты за 6 лет не допетрил для чего, как и когда был подписан минск, как его использовали раньше и как с его помощью вазелина нагибают сейчас - я бессилен
показать весь комментарий
01.04.2021 08:39 Ответить
вот я об этом и говорю - вы клинически тупые. это диагноз.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:22 Ответить
а вы белые и пушистые))
показать весь комментарий
01.04.2021 08:24 Ответить
нет конечно. главное - мы не тупые
показать весь комментарий
01.04.2021 08:28 Ответить
Мы по 5 лет терпим каждого нового урода.. от Кравчука до Порошенко... А этот чем отличается?
показать весь комментарий
01.04.2021 08:23 Ответить
урод - в твоём зеркала, ЗЕлупень
показать весь комментарий
01.04.2021 12:01 Ответить
Про що з Кулебою можна говорити? Він крайнє обмежений в розвитку і геть нічого не вирішує. Блінкен "напхав" Єрмаку повні штани про "верховенство права, реформ і боротьби з корупцією" в Україні. Ця ж умова поставлена Зеленському... А як може боротися з корупцією продажна, злодюжна брехлива компанія?
показать весь комментарий
01.04.2021 08:41 Ответить
 
 