Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись

Рано утром 1 апреля в Киевской области неизвестные повредили банкомат и похитили кассеты с деньгами, где было около 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Так, 1 апреля около 5:00 утра в г. Бровары (Киевская область) неизвестные лица проникли в помещение отделения АО "ОТП Банк", где повредили банкомат.

Злоумышленники завладели кассетами с деньгами, в которых было около 1 млн грн и скрылись.

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Напомним, 18 марта в Харьковской области произошло подобное преступление - неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.