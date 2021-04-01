Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись
Рано утром 1 апреля в Киевской области неизвестные повредили банкомат и похитили кассеты с деньгами, где было около 1 миллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
Так, 1 апреля около 5:00 утра в г. Бровары (Киевская область) неизвестные лица проникли в помещение отделения АО "ОТП Банк", где повредили банкомат.
Злоумышленники завладели кассетами с деньгами, в которых было около 1 млн грн и скрылись.
Напомним, 18 марта в Харьковской области произошло подобное преступление - неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.
Топ комментарии
+2 Vyacheslav Nesterov
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+2 Василь Худотеплий
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+1 Колючий Йожик
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По итогу должно получиться
смысл красть банкомат ? или они у вас старых образцов ?
умельцы вскрывают так что краска не распыляется
кроме того, даже в новых краска видима только в ультрафиолете. а детекторы стоят в банках и дорогих магазинах.
ну это так статьи разные, но выручка будет больше.
И краска в стране закончилась.
Источник:https://censor.net/ru/n3256897
Ззза-т-о нашу "Дію" все хакеры мира не смогли открыть (взломать)
тема: "Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров"
https://censor.net/ru/news/3256606/ukraina_stala_pervym_gosudarstvom_v_mire_gde_tsifrovoyi_pasport_priravnen_k_obychnomu_fedorov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75965307
Коменты на 1-й странице : вот :
https://censor.net/ru/user/83072
в мае 2020 года пользователи обнаружили что запрос на сервера госреестров Украины (откуда берет данные "дия") проходят с серверов Амазона.
т.е. программа агрегатор генерирующая запросы к реестрам из приложения стояла на серверах амазон
в том же мае произошла первая утечка через телеграмм данных по водительским удостоверениям. со всеми данными по водителям отраженными в правах.
в начале этого года обнаружили что в нескольких областях (если не ошибаюсь Харьковская и Николаевская) аналогичная ситуация потворилась только сервера были в кацапстане
https://censor.net/ru/comments/locate/3256606/01921468-a13d-7216-bba2-9990da133eb9Ответить
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