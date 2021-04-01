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Новости Агрессия России против Украины
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Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине

31 марта, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

Руководители обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине и на вокруг ее границ.

В ходе телефонного разговора Хомчак поблагодарил Милли за всестороннюю и многолетнюю поддержку США Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны РФ.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью четырех украинских воинов под Шумами и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в международно признанных границах в условиях продолжающейся агрессии.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия под видом учений заводит свои войска на территорию Беларуси, - Хомчак

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине 01

потери (4398) ВСУ (6614) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+5
Сьогодні День ЛОХА. Вітаю зебілів! Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 08:01
+3
Кацапамвже донбас непотрібен, їм потрібна вода з Дніпра, ось і вгадайте, де буде ескалація конфлікту.
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01.04.2021 07:55
+3
Пока все за что брались эти зеленые оборачивалось фарсом и провалами.
Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
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01.04.2021 08:02
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Кацапамвже донбас непотрібен, їм потрібна вода з Дніпра, ось і вгадайте, де буде ескалація конфлікту.
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01.04.2021 07:55 Ответить
Сьогодні День ЛОХА. Вітаю зебілів! Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 08:01 Ответить
Печельно. Но немного не так. Зеля зробив лохов. А уж остальных украинцев они зробили разом
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01.04.2021 08:04 Ответить
Пока все за что брались эти зеленые оборачивалось фарсом и провалами.
Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
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01.04.2021 08:02 Ответить
строительство катеров на "кузне" остановлено
нет заказа и оплаты от государства
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01.04.2021 08:03 Ответить
Тут же верещали що ці корита не потрібні. Ось і зупинили будівництво.
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01.04.2021 08:08 Ответить
Давно уже надо НАТО поддержать Украину военным присутствием, ***** двинет ихтамнетов за водой, тут их как вагнеровцев в Сирии и накроют.
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01.04.2021 08:24 Ответить
Тема новини Тел. переговори Хомчака з Міллі , от ти мені скажи навіщо сюди пхати того Порошенка ??Ви вже курва не знаете де його пхати , якщо буде тема про монгольский балет то впевнений що й туди запхаете !
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01.04.2021 08:24 Ответить
з ким спілкуєшся? сам з собою? ну ок, залишу тебе, не буду заважати
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01.04.2021 08:38 Ответить
амеры и так все хорошо это видят и знают
но то, что такие разговоры имеют место - очень хорошо и полезно
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01.04.2021 08:33 Ответить
Жахає думка про те що Армією,нині,"керує" мерзотник що прямо причетний до "Іловайська"!
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01.04.2021 18:51 Ответить
 
 