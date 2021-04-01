Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине
31 марта, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.
Руководители обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.
В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине и на вокруг ее границ.
В ходе телефонного разговора Хомчак поблагодарил Милли за всестороннюю и многолетнюю поддержку США Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны РФ.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью четырех украинских воинов под Шумами и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в международно признанных границах в условиях продолжающейся агрессии.
"Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
нет заказа и оплаты от государства
но то, что такие разговоры имеют место - очень хорошо и полезно