Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине

31 марта, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

Руководители обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о текущей ситуации с безопасностью в Украине и на вокруг ее границ.

В ходе телефонного разговора Хомчак поблагодарил Милли за всестороннюю и многолетнюю поддержку США Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны РФ.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью четырех украинских воинов под Шумами и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в международно признанных границах в условиях продолжающейся агрессии.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.