Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички

Подходит к концу кампания по декларированию. Свои декларации подали и сотрудники Офиса Президента, в том числе и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Так, у семьи замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко в 2020 году появились новые приобретения: квартира в Киеве стоимостью 2 млн грн и два земельных участка в Подгорцах Обуховского района Киевской области. Эти объекты в 2020 году приобрела его жена Алена Тимошенко.

Примечательно, что один участок площадью 555 квадратных метра в Подгорцах ей удалось купить за 72,7 тысяч грн, а второй в 58 кв. м – за 7946 грн.

У самого Кирилла Тимошенко квартира в Киеве 181 кв. м, три машиноместа в Киеве, садовый дом в Днепропетровской области и земельный участок там же площадью 881 кв. м. Кроме того, у него есть квартира в Днепре.

Также в собственности семьи три автомобиля: Porsche Macan 2017 г. в., BMW Х5 2019 г. в., Volkswagen Caravelle 2014 г. в.

Помощь от государства

Примечательно, что Кирилл Тимошенко задекларировал получение дохода в виде государственной и социальной материальной помощи от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат. 3440 грн – сумма небольшая (хотя больше, чем средняя пенсия). В прошлом году он получил такую помощь в сумме 10 320 грн.

Что касается наличных средств, которые в рамках "налоговой амнистии" Президент Владимир Зеленский рекомендует положить в банк, то у Кирилла Тимошенко согласно поданной декларации имеется 675 тысяч долларов США, 110 тысяч евро, 3,4 миллиона грн. У жены наличными есть еще 170 тысяч долларов США, а также 3,25 миллиона грн.

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Также он показал зарплату от Государственного управления делами по основному месту работы в сумме 418 949 грн, то есть приблизительно 35 тыс. грн в месяц, доход от "ГУД медиа" (16,9 тыс. грн), страховые выплаты (79,9 тыс. грн).

6 279 546 – от концертной деятельности?

Супруге удалось заработать значительно больше. Так, помимо зарплаты по основному месту работы (ООО ИА "Медіа ресурси менеджмент") в сумме 106,4 тыс. грн и ООО "Украинская киношкола", где она получила 21 тыс. грн, ее доход от предпринимательской деятельности составил 6 279 546 грн (то есть, приблизительно 523 тыс. грн в месяц).

Если верить единому реестру юрлиц и ФЛП, то она занимается концертной и театральной деятельностью как физлицо-предприниматель. А, как известно, 2020 год не был щедрым на концерты и театральные представления.

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Напомним, что ранее Кирилл Тимошенко заявил, что на "Большую реставрацию" из бюджета пойдет беспрецедентная сумма – около 2 млрд.