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Новости
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Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички

Подходит к концу кампания по декларированию. Свои декларации подали и сотрудники Офиса Президента, в том числе и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Так, у семьи замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко в 2020 году появились новые приобретения: квартира в Киеве стоимостью 2 млн грн и два земельных участка в Подгорцах Обуховского района Киевской области. Эти объекты в 2020 году приобрела его жена Алена Тимошенко.

Примечательно, что один участок площадью 555 квадратных метра в Подгорцах ей удалось купить за 72,7 тысяч грн, а второй в 58 кв. м – за 7946 грн.

У самого Кирилла Тимошенко квартира в Киеве 181 кв. м, три машиноместа в Киеве, садовый дом в Днепропетровской области и земельный участок там же площадью 881 кв. м. Кроме того, у него есть квартира в Днепре.

Также в собственности семьи три автомобиля: Porsche Macan 2017 г. в., BMW Х5 2019 г. в., Volkswagen Caravelle 2014 г. в.

Помощь от государства

Примечательно, что Кирилл Тимошенко задекларировал получение дохода в виде государственной и социальной материальной помощи от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат. 3440 грн – сумма небольшая (хотя больше, чем средняя пенсия). В прошлом году он получил такую помощь в сумме 10 320 грн.

Что касается наличных средств, которые в рамках "налоговой амнистии" Президент Владимир Зеленский рекомендует положить в банк, то у Кирилла Тимошенко согласно поданной декларации имеется 675 тысяч долларов США, 110 тысяч евро, 3,4 миллиона грн. У жены наличными есть еще 170 тысяч долларов США, а также 3,25 миллиона грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона

Также он показал зарплату от Государственного управления делами по основному месту работы в сумме 418 949 грн, то есть приблизительно 35 тыс. грн в месяц, доход от "ГУД медиа" (16,9 тыс. грн), страховые выплаты (79,9 тыс. грн).

6 279 546 – от концертной деятельности?

Супруге удалось заработать значительно больше. Так, помимо зарплаты по основному месту работы (ООО ИА "Медіа ресурси менеджмент") в сумме 106,4 тыс. грн и ООО "Украинская киношкола", где она получила 21 тыс. грн, ее доход от предпринимательской деятельности составил 6 279 546 грн (то есть, приблизительно 523 тыс. грн в месяц).

Если верить единому реестру юрлиц и ФЛП, то она занимается концертной и театральной деятельностью как физлицо-предприниматель. А, как известно, 2020 год не был щедрым на концерты и театральные представления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай. ДОКУМЕНТ

Напомним, что ранее Кирилл Тимошенко заявил, что на "Большую реставрацию" из бюджета пойдет беспрецедентная сумма – около 2 млрд.

декларация (1359) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+39
Ну что секта зеленых дегенератов, нравиться? Это ваши божки покупают каждый год по квартире, но при этом не стесняются получать еще и помощь от государства . До такой низости не опускались даже последние гопники из партии Регионов
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01.04.2021 08:12
+34
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 08:07
+34
и его избирателей!

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3279
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01.04.2021 08:18
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Правила форума Совет форумчан
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 08:07 Ответить
и его избирателей!

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3279
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01.04.2021 08:18 Ответить
Это его профессиональный праздник... Лохи это его лехторат
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 2305
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01.04.2021 08:20 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки - Цензор.НЕТ 3468
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01.04.2021 09:32 Ответить
Дураки это те кто за него голосовал, а Шмаркля просто ловкий приспособленец, который воспользовался дуростью населения этой страны.
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01.04.2021 11:35 Ответить
Учитесь жить иначе жизнь в этой стране будет учить вас!
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01.04.2021 08:10 Ответить
Ну что секта зеленых дегенератов, нравиться? Это ваши божки покупают каждый год по квартире, но при этом не стесняются получать еще и помощь от государства . До такой низости не опускались даже последние гопники из партии Регионов
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01.04.2021 08:12 Ответить
а в чем была разница 7 лет назад? аж интересно
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01.04.2021 08:28 Ответить
7 или 2?
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01.04.2021 08:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/485243, а тепер за логікою:
якщо різниці між ними нема, то що вам подобається в теперішніх й не подобалось в колишніх?
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01.04.2021 09:09 Ответить
Опускались. Рыги - самые низкие уроды.
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01.04.2021 09:21 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3928
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01.04.2021 08:19 Ответить
Оце я розумію "кіннць епохи жадібності": у чувака мільйони кеша, а він пенсію просить в держпви.
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01.04.2021 08:21 Ответить
Одним словом - твари. Народ нищает а зеленые твари грабят страну.
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01.04.2021 08:24 Ответить
А что, избиратели этого дерьма должны богатеть? Поделом!
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01.04.2021 09:23 Ответить
*********** и его 73% избирателей с профессиональным праздником.Борщ ,в честь праздника,жриТе тремя ложками.
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01.04.2021 08:25 Ответить
піввареника їм тепер тільки сняться.
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01.04.2021 08:27 Ответить
Наш атвєт маслу Рошен . .

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 2660 .
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01.04.2021 08:25 Ответить
... ты не такой как все, ты работаешь в офисе...[С]
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01.04.2021 08:25 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 8372
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01.04.2021 08:27 Ответить
Выбора нет.. Опять за Олександровича будем голосовать.. Разве что Володимирівна прийде і порядок наведе
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01.04.2021 08:30 Ответить
чахлиця невмируща вже ніколи не прийде
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01.04.2021 08:44 Ответить
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Закон о нулевой декларации не обязывает декларироваться тех кто УЖЕ ЗАДЕКЛАРИЛОВАЛСЯ, чиновников, власть, соответственно свой налик они в банк класть не должны и платить из него 5%.

Закон о нулевой декларации для обычного населения, которое будут грабить и об этом не говорит НИКТО.

ПОЧЕМУ ОНИ САМИХ СЕБЯ НЕ ОБЯЗАЛИ КЛАСТЬ ДЕНЬГИ В БАНК, ВЕДЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НАДЁЖНА КАК НИКОГДА?
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01.04.2021 08:37 Ответить
Нехіло так куратор великого будівництва запакувався. Цьому вже і внукам хватить. Гандони зелені
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01.04.2021 08:39 Ответить
Це тільки те, що воно задекларувало... Тут тільки цифри, а де аналітика - звідки таке "щастя" впало на голову цього пройдисвіта?
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01.04.2021 08:45 Ответить
Выше пишу, что для народа, предпринимателей бизнеса, которые заработали и создали раб места амнистия капиталов и 5% налог и нужно класть в банк, который не надёжен, если судить по их налику, а эти освобождаются даже от амнистии и, никто не проверяет их декларации....

Грабить они могут только людей, свое класть в банк не будут и если кто-то думает, что закон об амнистии для них, нет это чтобы ограбить население.
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01.04.2021 08:55 Ответить
Мдааа, чимось не тим я в житті займаюся. Більше тридцятника вже, все життя працюю, а стільки нала немає... Абідна.
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01.04.2021 08:41 Ответить
Зеленский и его говна
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01.04.2021 08:45 Ответить
если бы не помощь от государства то как бы этот нищеброд смог свести концы с концами . одной коммуналки сколько выходит
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01.04.2021 08:45 Ответить
Так у Разумкова вчера новость была, задекларировано также дома наличкой 28 млн грн,(1 миллион баксов)
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01.04.2021 08:45 Ответить
Ну що, Наколядували? Тепер валіть із етой сртани нада...
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01.04.2021 08:48 Ответить
быдлота... вонючая паскудная быдлота...
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01.04.2021 08:49 Ответить
Скрєпний віруючий гундяївського патріархату Кіріл Тимошенко доїть малоросів, а вони і раденькі ...
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01.04.2021 08:59 Ответить
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg
https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg

Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!)
(1,7 мільйона !) через офшор (!) у Белізі (!) ...
і жодна https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота , яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://pbs.twimg.com/media/Ex0xgX3WUA0rYW7?format=jpg&name=medium
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01.04.2021 09:08 Ответить
гандоны. люди которые действительно нуждаются в соцпомощи не могут ее добиться..
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01.04.2021 09:23 Ответить
і наче міністерство постійно погрожує, що буде перевіряти отримувачів... і на тобі!
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01.04.2021 09:34 Ответить
Соціальна допомога міліонеру?
ГНИДА, щоб він вдавився тією соціальною допомогою
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01.04.2021 09:37 Ответить
Може то на поховання? Авансом... Вони (челядь) і так вміють! ))
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01.04.2021 09:48 Ответить
Ну, іх цією падаллю зрозуміло, цікаво, хто розпорядився надавати цю соціальну допомогу?
Треба б вивести на чисту воду і цих фігурантів.
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01.04.2021 09:58 Ответить
Обычно ходатайство на соцпомощь подписывает начальник несчастного просителя. А кто начальник у этой твари????
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01.04.2021 11:43 Ответить
3400 соцпомощи получил. Отжал 20% акций ,,Укрбуда",но всё равно решил срубить с государства помощь. Долларовый миллионер. Эти подонки даже не задумываются о том, как это выглядит со стороны и что о них думают люди. На лекарства...
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01.04.2021 10:05 Ответить
Очевидно, в нашей стране чтобы здоровый, трудоспособный мужчина в расцвете сил мог получить социальную помощь, надо много и продуктивно воровать у этого государства.
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01.04.2021 11:39 Ответить
 
 