Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички
Подходит к концу кампания по декларированию. Свои декларации подали и сотрудники Офиса Президента, в том числе и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Так, у семьи замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко в 2020 году появились новые приобретения: квартира в Киеве стоимостью 2 млн грн и два земельных участка в Подгорцах Обуховского района Киевской области. Эти объекты в 2020 году приобрела его жена Алена Тимошенко.
Примечательно, что один участок площадью 555 квадратных метра в Подгорцах ей удалось купить за 72,7 тысяч грн, а второй в 58 кв. м – за 7946 грн.
У самого Кирилла Тимошенко квартира в Киеве 181 кв. м, три машиноместа в Киеве, садовый дом в Днепропетровской области и земельный участок там же площадью 881 кв. м. Кроме того, у него есть квартира в Днепре.
Также в собственности семьи три автомобиля: Porsche Macan 2017 г. в., BMW Х5 2019 г. в., Volkswagen Caravelle 2014 г. в.
Помощь от государства
Примечательно, что Кирилл Тимошенко задекларировал получение дохода в виде государственной и социальной материальной помощи от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат. 3440 грн – сумма небольшая (хотя больше, чем средняя пенсия). В прошлом году он получил такую помощь в сумме 10 320 грн.
Что касается наличных средств, которые в рамках "налоговой амнистии" Президент Владимир Зеленский рекомендует положить в банк, то у Кирилла Тимошенко согласно поданной декларации имеется 675 тысяч долларов США, 110 тысяч евро, 3,4 миллиона грн. У жены наличными есть еще 170 тысяч долларов США, а также 3,25 миллиона грн.
Также он показал зарплату от Государственного управления делами по основному месту работы в сумме 418 949 грн, то есть приблизительно 35 тыс. грн в месяц, доход от "ГУД медиа" (16,9 тыс. грн), страховые выплаты (79,9 тыс. грн).
6 279 546 – от концертной деятельности?
Супруге удалось заработать значительно больше. Так, помимо зарплаты по основному месту работы (ООО ИА "Медіа ресурси менеджмент") в сумме 106,4 тыс. грн и ООО "Украинская киношкола", где она получила 21 тыс. грн, ее доход от предпринимательской деятельности составил 6 279 546 грн (то есть, приблизительно 523 тыс. грн в месяц).
Если верить единому реестру юрлиц и ФЛП, то она занимается концертной и театральной деятельностью как физлицо-предприниматель. А, как известно, 2020 год не был щедрым на концерты и театральные представления.
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Напомним, что ранее Кирилл Тимошенко заявил, что на "Большую реставрацию" из бюджета пойдет беспрецедентная сумма – около 2 млрд.
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- с Днём дурака!
якщо різниці між ними нема, то що вам подобається в теперішніх й не подобалось в колишніх?
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Закон о нулевой декларации не обязывает декларироваться тех кто УЖЕ ЗАДЕКЛАРИЛОВАЛСЯ, чиновников, власть, соответственно свой налик они в банк класть не должны и платить из него 5%.
Закон о нулевой декларации для обычного населения, которое будут грабить и об этом не говорит НИКТО.
ПОЧЕМУ ОНИ САМИХ СЕБЯ НЕ ОБЯЗАЛИ КЛАСТЬ ДЕНЬГИ В БАНК, ВЕДЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НАДЁЖНА КАК НИКОГДА?
Грабить они могут только людей, свое класть в банк не будут и если кто-то думает, что закон об амнистии для них, нет это чтобы ограбить население.
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Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!)
(1,7 мільйона !) через офшор (!) у Белізі (!) ...
і жодна https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота , яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!
https://pbs.twimg.com/media/Ex0xgX3WUA0rYW7?format=jpg&name=medium
ГНИДА, щоб він вдавився тією соціальною допомогою
Треба б вивести на чисту воду і цих фігурантів.