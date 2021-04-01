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Новости Коронавирус и карантин
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421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

17 569 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 01 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

Также за минувшие сутки421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02госпитализированы - 5 160 человек;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02летальных случаев - 421;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02выздоровели - 9 602 человека;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

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За все время пандемии в Украине421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 01

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 07заболели - 1 691 737 человек;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 07выздоровели - 1 323 083 человека;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 07летальных случаев - 33 246;

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 07проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордные показатели летальности за сутки с начала пандемии - за 31 марта умер 421 человек, за 30 марта  - 407. До этого, за 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.

421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 11
421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 12
421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 13
421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 2920
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01.04.2021 08:22
+19
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 433
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01.04.2021 08:30
+17
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 2370
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01.04.2021 08:18
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 2370
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01.04.2021 08:18 Ответить
І харошего вам настроєнія.
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01.04.2021 08:38 Ответить
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 421 особа, 17 569 випадків зараження, одужали 9602 особи - Цензор.НЕТ 1523
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01.04.2021 09:19 Ответить
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 2920
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01.04.2021 08:22 Ответить
для тебе нічого не жалко. їж ТЕ
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01.04.2021 08:30 Ответить
так за скотиною потрібно доглядати, аж до забою її.
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01.04.2021 08:38 Ответить
Тобі не звикати, зебот https://censor.net/ru/user/483600 , тож їж не обляпайся
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01.04.2021 08:32 Ответить
https://inforesist.org/skupoj-zlopamyatnyj-i-skotina-shuster-dal-zhestkuyu-harakteristiku-poroshenko/ Телеведущий Савик Шустер заявил, что три главных качества действующего президента Петра Порошенко - то, что он «скупой, злопамятный и немножко толстый». Об этом он рассказал в блиц-интервью для YouTube-канала главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман. Кроме того, телеведущий с нескрываемым сарказмом рассказал о самом необычном подарке. «Самый необычный подарок мне подарил Петр Алексеевич Порошенко, когда отобрал у меня разрешение на работу. И я подумал: какая же скотина!», − подытожил он.
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01.04.2021 09:23 Ответить
Гнати треба цього маніпулятора.
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01.04.2021 17:14 Ответить
А также вакцинация? В нормальной стране уже б давно расстреляли в Бабьем Яру тех, кто отвечает за вакцинацию. Сначала за распил денег, потом за то, что купили фуфло, потом за низкий процент вакцинирования
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01.04.2021 08:22 Ответить
А Франция нормальная страна? Там 60 тыс заболевших в день. Решили уходить на локдаун на месяц. И вакцинация не провалена. Что лишь доказывает, что толку от той вакцинации никакого.
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01.04.2021 09:38 Ответить
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека - Цензор.НЕТ 433
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01.04.2021 08:30 Ответить
Ура!
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01.04.2021 08:39 Ответить
я йому сьогодні свою переслав, хай в нього ще й третя буде
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01.04.2021 21:25 Ответить
хоть попов бы позвал, а то только "констатирует" и "лечит" Фейсбуком. с попов мона поржать - толстые зарослики в платьях сосредоточенно взбрызгивают жидкость и читают рэп на древнеарамейском))
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01.04.2021 08:31 Ответить
Лучше попов не звать - огромный процент быдла из населения примет их за чистую монету...
древнеарамейском - это который армянцы придумали?
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01.04.2021 09:11 Ответить
если спросить армянина, то они и пирамиды придумали и Берингов пролив тоже открыл Ара Беринганьян, а победил в гражданской войне между Гондурасом и Китаем - Арик Китогондурашеньян)
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01.04.2021 09:47 Ответить
древнеарамейский - это от которого иврит произошёл.
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01.04.2021 23:07 Ответить
мультфильм помните 38 попугаев . Ткхак вот это про степашку. Что за выявленные,какие смерти все попугуями каками то меряет. Придурок но с курткой. А мы тогда кто?
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01.04.2021 08:39 Ответить
Зедебилы где вакцины?
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01.04.2021 09:10 Ответить
От мене цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
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01.04.2021 09:18 Ответить
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 за сьогоднішній день, а потім за півтора роки.......
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01.04.2021 09:20 Ответить
о секта свидетелей "нет никакого ковида" подтянулась... ну если ты обделенное, ну чего это всем показывать?
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01.04.2021 10:06 Ответить
Дурнику я питання просте поставив. Відповідь даси на нього?
Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска тебе не врятує....
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01.04.2021 10:11 Ответить
Найбільш страшний вірус - це вірус СУПЕР ПАРАЗИТ жадібний, примітивний та цинічний, який крім того що живе за рахунок всього того, що створила природа, та ще й за рахунок використання собі подібних.
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01.04.2021 10:12 Ответить
Заглавными буквами давайте, чего вы так стесняйтесь.
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01.04.2021 11:26 Ответить
А по темі що? Вірно. Нічого.
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01.04.2021 11:29 Ответить
В Плоскоземелье главное не подходить к устью водопада. В остальном, отличная Вселенная.
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01.04.2021 12:09 Ответить
Іди вже чимось вколися дурачок. Навряд чи допоможе, бо від дебілізме вакцину навряд чи придумають, а ця генетична хвороба значно страшніша для її носія і оточуючих ніж коронавірус
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01.04.2021 12:32 Ответить
К этому времени Ночная Стража состояла из трех стражников, обитающих в единственном оставшемся полицейском участке на улице Паточной Шахты, вся их служба заключалась в том, что они ходили по ночным улицам и кричали «Три часа и всё спокойно!». Если же на этой улице не было спокойно, они с чистой совестью переходили на ту, где их утверждение было верным.
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01.04.2021 13:33 Ответить
Ти думаєш що такі примітивні спроби маніпуляції та дескредитації зможуть прикрити тебе прихильника дурантину, він конкретних відповідей на конкретні питання? Ні, такі дешеві штучки просто показують всю твою нікчемність.
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01.04.2021 13:43 Ответить
В Гильдию Шутов в основном поступают сыновья шутов и клоунов. В этом дружелюбном месте каждого перспективного школяра, обладающего изумительно уродливым горбом, многообещающим дефектом речи или каким-нибудь другим смешным недостатком, ожидает гостеприимно летящий в лицо торт со взбитыми сливками.
Гильдия называет шутами всех своих членов, невзирая на то, какой род деятельности те для себя выбрали - клоунаду или жонглирование.
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01.04.2021 13:49 Ответить
А, ну тоді все зрозуміло! Весело там у вас в гільдії приматів та шутів. Залишайтесь там вічно.
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01.04.2021 14:39 Ответить
Гильдия воров - организация, занимающаяся как воровством, так и обучением этому искусству. Официальные власти стараются не задевать интересы гильдии. Причина такого поведения проста - лучше иметь дело с одной организацией, чем думать, как справиться с тысячами воров, не подчиняющихся никому. Как и любая другая гильдия, Гильдия воров - организация профессионалов, среди которых есть воры, грабители, щипачи, контрабандисты и представители других профессий. Гильдия не имеет официальных представительств, предпочитая собираться в крупных городских трактирах.
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01.04.2021 15:06 Ответить
Стєпашка класно веде статистику. Мабуть єдине чим від займається, такі простині викатує кожен день. Не те що доктор смерть Супрун))
Да зебіли? Зробили себе разом!
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01.04.2021 09:36 Ответить
Хм. Когда было 2-3 к больных, проводилось порядка 20к тестов, иногда даже вроде как меньше.
Сейчас проведено 132к тестов и больных 17к.
Странно, правда?))
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01.04.2021 11:31 Ответить
Результат вибору 2019. Хотіли популіста - маємо ...
І ті, хто за нього голосував, зараз вмирають. От за минулу добу мінімум 307 виборців Зеленського ...
І став Зеленський вироком, але не для Порошенка, а для всіх громадян. Зараз розплачуємося смертями
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01.04.2021 17:09 Ответить
А в это время в Израиле новых случаев ковида вдвое с лишним меньше, чем у нас умерших от него. А умерших от ковида там меньше, чем в Украине в 84 раза.

April 1 (GMT)
Updates

176 new cases and 5 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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01.04.2021 17:17 Ответить
А що вас девує? Тут йде зачистка народу для заселення народом без землі.
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01.04.2021 21:29 Ответить
Україна - країна ізгой у центрі Європи.
Зебіли! Ви зробили всіх нас разом.
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01.04.2021 20:22 Ответить
А как же весь Мир с нами ?
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02.04.2021 06:44 Ответить
Не хоче влада лікувати українців, хоче аби масово вимирали. Хіба це не черговий геноцид українського народу, цього разу від зелених більшовиків? А більшовики завжди якої етнічної приналежності?? То чи можна їх обирати до влади???
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01.04.2021 21:27 Ответить
 
 