421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

17 569 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 01 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5 160 человек;

летальных случаев - 421;

выздоровели - 9 602 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 691 737 человек;

выздоровели - 1 323 083 человека;

летальных случаев - 33 246;

проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что в Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордные показатели летальности за сутки с начала пандемии - за 31 марта умер 421 человек, за 30 марта - 407. До этого, за 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.







