421 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине
17 569 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 01 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 5 160 человек;
летальных случаев - 421;
выздоровели - 9 602 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 691 737 человек;
выздоровели - 1 323 083 человека;
летальных случаев - 33 246;
проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях", - рассказал Степанов.
Отметим, что в Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордные показатели летальности за сутки с начала пандемии - за 31 марта умер 421 человек, за 30 марта - 407. До этого, за 22 марта были зафиксированы 333 летальных случая, за 23 марта - 342, за 24 марта - 362. До этого рекордом были 289 летальных случаев за сутки, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.
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https://glavcom.ua/news/347786-shuster-zajavil-chto-ne-ozhidal-obmana-ot-poroshenko.html Шустер о Порошенко : Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили, а он оказался человеком вообще не европейским. У него понимание «кто против меня - тот против нас». У него абсолютно сталинское понимание, но с офшорами.
древнеарамейском - это который армянцы придумали?
Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска тебе не врятує....
Гильдия называет шутами всех своих членов, невзирая на то, какой род деятельности те для себя выбрали - клоунаду или жонглирование.
Да зебіли? Зробили себе разом!
Сейчас проведено 132к тестов и больных 17к.
Странно, правда?))
І ті, хто за нього голосував, зараз вмирають. От за минулу добу мінімум 307 виборців Зеленського ...
І став Зеленський вироком, але не для Порошенка, а для всіх громадян. Зараз розплачуємося смертями
April 1 (GMT)
Updates
176 new cases and 5 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Зебіли! Ви зробили всіх нас разом.