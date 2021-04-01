РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9132 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
826 9

Враг за сутки пять раз срывал "тишину" на Донбассе, с полуночи уже трижды. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки пять раз срывал

За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории.

"После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которой оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, а возле Павлополя провел инженерное оборудование своих позиций. Боевых потерь нет, - штаб ОС

31 марта, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины, зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями Российской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", - сообщили в штабе.

Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 утра, 1 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащиепродолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки пять раз срывал тишину на Донбассе, с полуночи уже трижды. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27327) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думка 73% аутистів та даунів узагалі нікого у світі не хвилює. Президент США ігнорує, нормандський формат уже готові узагалі проводити без України: "Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели відеоконференцію із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час онлайн-зустрічі, серед іншого, обговорювали ситуацію на сході України. Президента України Володимира Зеленського до участі в цій конференції не запрошували". 73% бидло ніхто у світі не сприймає
показать весь комментарий
01.04.2021 08:31 Ответить
Коли звучить фраза "пара валіть", то слуги питають "куда?", а порохоботи питають "кого?"
показать весь комментарий
01.04.2021 08:36 Ответить
Ворог за добу п'ять разів зривав "тишу" на Донбасі, з опівночі вже тричі. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4906
показать весь комментарий
01.04.2021 11:07 Ответить
И так каждый день уже второй год:
- вечером "Режим тишины не нарушался".
- утром следующего дня "Вчера режим тишины нарушили 5 раз".

Но упоротые ЗЕляди рассказывают, шо был какой-то режим тишины.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:50 Ответить
и это при условии что в эти "5 раз" входит только прицельный огонь по позициям ВСУ. обсе считает все выстрелы а наши считают "факты" по позициям.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:54 Ответить
эх
не послушались сволочи наших двух столпов военной науки и дипломатии - кравчука и арестовича. а ведь они предлагали, настаивали, можно сказать - жестко ставили вопрос о перемирии с 1 апреля с 00:00
ну теперь пусть не обижаются. где 32 выхода в тыл там и 33 и даже, не побоюсь этого слова, 34 выхода.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:53 Ответить
ты так не пугай.
а то у пуцькина медвежья болезнь начнется.
там от одного слова "абдристович" сепары драпать начинают чуть не до Камчатки.
показать весь комментарий
01.04.2021 09:04 Ответить
 
 