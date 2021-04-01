Враг за сутки пять раз срывал "тишину" на Донбассе, с полуночи уже трижды. Боевых потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории.
"После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которой оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.
Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.
31 марта, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины, зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями Российской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.
Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", - сообщили в штабе.
Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.
По состоянию на 7:00 утра, 1 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия.
"Украинские военнослужащиепродолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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- вечером "Режим тишины не нарушался".
- утром следующего дня "Вчера режим тишины нарушили 5 раз".
Но упоротые ЗЕляди рассказывают, шо был какой-то режим тишины.
не послушались сволочи наших двух столпов военной науки и дипломатии - кравчука и арестовича. а ведь они предлагали, настаивали, можно сказать - жестко ставили вопрос о перемирии с 1 апреля с 00:00
ну теперь пусть не обижаются. где 32 выхода в тыл там и 33 и даже, не побоюсь этого слова, 34 выхода.
а то у пуцькина медвежья болезнь начнется.
там от одного слова "абдристович" сепары драпать начинают чуть не до Камчатки.