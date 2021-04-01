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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов

248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"17 170 человек привиті против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине. 248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 31 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 720), Днепропетровской (1 180), Львовской (1 073) и Николаевской (1 040) областях, меньше всего - в Херсонской (110) и Черниговской (300) областях.

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вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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01.04.2021 08:34 Ответить
А які плани були, які плани...
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов - Цензор.НЕТ 9932
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01.04.2021 08:34 Ответить
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов - Цензор.НЕТ 4722
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01.04.2021 08:35 Ответить
статист хренов
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01.04.2021 08:39 Ответить
Есть такая страна Израиль. Меньше чем Украина, без природных ресурсов, тоже воюет (несколько десятилетий) но...
Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Израиле

Полностью вакцини­ровано4 764 642 51,80 %

Всего вакцинаций 10 000 972
Просто там нет олигархов и не воруют миллионами
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01.04.2021 08:55 Ответить
В отличие от нашего мудрого нарида-малоросса, израильтяне же не идиоты выбирать президента египтянина или китайца, который смеется над защитниками своей страны, сравнивает свою страну с проституткой, извиняется перед арабскими главарями боевиков, отводит войска, запрещает стрелять в ответ, ищет мир в глазах противника, держит возле себя предателей которые сливают всю инфу врагу, назначает на ключевые места в министерства друзей, родственников, соседей по подъезду, одноклассников и знакомых своей жены. И двойное гражданство в Израиле признается в исключительных случаях, например когда тебя как еврея притесняют и хотят в другой стране в которой ты украл деньги, о боже, судить! Бывший беглый министр энергетики Украины Эдик-п.дик Ставицкий (который таки уже с 14 года Розенберг), качающийся на волнах Средиземного моря близ Тель-Авива вам подтвердит мои слова.
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01.04.2021 09:27 Ответить
Какая мразь, в его декларации норковые шубы, кольца по 5-40 штук баксов, серьги, другие драгоценности, десяток часов по 10-50 штук баксов, четыре элитных авто один из них более 100 штук баксов. Сотни тысяч баксов и евро налички, офшорные счета, дома квартиры, земельные участки. Ради интереса посмотрел декларацию Супрун, нищебродка по сравнению с этим зеленым ничтожеством. В нищей стране с нищим населением ни министр ни будь какой либо чиновник не имеет права покупать кольца и часы по цене нескольких квартир в любом провинциальном городе. Мрази зеленые куда мы катимся с вашими новыми лицами? (вопрос риторический)
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01.04.2021 09:11 Ответить
 
 