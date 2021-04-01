За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 170 человек, всего - 248 736, - Степанов

248 734 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"17 170 человек привиті против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине. 248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 31 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 720), Днепропетровской (1 180), Львовской (1 073) и Николаевской (1 040) областях, меньше всего - в Херсонской (110) и Черниговской (300) областях.