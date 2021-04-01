Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах "Ведмеді"
На канале "Звезда" российского телевидения, в феврале 2021 года, впервые появилось видео ликвидации 7 российских военных на Донбассе, которую провели бойцы подразделения украинских добровольцев.
9 февраля 2021 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал об этом пост в Facebook, за который его сегодня забанили.
Тогда журналист отметил, что росТВ продемонстрировало видео ночной атаки на позиции россиян на Донбассе в прямом эфире телеканала "Звезда", который принадлежит Министерству обороны России.
"Впервые россиянам на государственном телеканале показали несколько правдивых кадров войны в Украине! Кадры ликвидации 7 российских оккупантов Украинским добровольческим подразделением "Медведи" показали на телевидении России! Эти впечатляющие кадры ночной атаки и ликвидации россиян вблизи - одни из самых зрелищных на нашей войне", - подчеркнул Бутусов.
"Special Service Медведи стали теперь широко известны среди наших врагов. И обратите внимание - никакой надменности, никакого презрения - только страх в рассказах российских пропагандистов. Страх перед мастерством наших воинов, которые ликвидировали российский опорный пункт. Вот такую Украину Путин боится и уважает", - отметил журналист.
Юрий Бутусов будет обращаться в Facebook с апелляцией, касательного данной блокировки его аккаунта.
Напомним, что видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.
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Мы повторно рассмотрели Вашу публикацию и убедились, что она нарушает наши Нормы сообщества - не давно ФБ удалил мое следующего содержания "Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
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Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
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Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
А як ви,та ваші помічники тут банять,та підтирають дописи,які не співпадають з вашою думкою?