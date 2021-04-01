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Новости Агрессия России против Украины Война
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Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах "Ведмеді"

На канале "Звезда" российского телевидения, в феврале 2021 года, впервые появилось видео ликвидации 7 российских военных на Донбассе, которую провели бойцы подразделения украинских добровольцев.

9 февраля 2021 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал об этом пост в Facebook, за который его сегодня забанили.

Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах Ведмеді 01
Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах Ведмеді 02

Тогда журналист отметил, что росТВ продемонстрировало видео ночной атаки на позиции россиян на Донбассе в прямом эфире телеканала "Звезда", который принадлежит Министерству обороны России.

"Впервые россиянам на государственном телеканале показали несколько правдивых кадров войны в Украине! Кадры ликвидации 7 российских оккупантов Украинским добровольческим подразделением "Медведи" показали на телевидении России! Эти впечатляющие кадры ночной атаки и ликвидации россиян вблизи - одни из самых зрелищных на нашей войне", - подчеркнул Бутусов.

"Special Service Медведи стали теперь широко известны среди наших врагов. И обратите внимание - никакой надменности, никакого презрения - только страх в рассказах российских пропагандистов. Страх перед мастерством наших воинов, которые ликвидировали российский опорный пункт. Вот такую Украину Путин боится и уважает", - отметил журналист.

Юрий Бутусов будет обращаться в Facebook с апелляцией, касательного данной блокировки его аккаунта.

Напомним, что видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

Автор: 

Facebook (391) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367) блокирование (462)


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Топ комментарии
+92
Перегини на місцях....
Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах "Ведмеді" - Цензор.НЕТ 567
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01.04.2021 08:44
+51
Лапті абіділісь і накатали портянку в Фейспук.
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01.04.2021 08:46
+31
жалко нет ссылки на видео с канала "трызда" хочется глянуть на кацапов и их реакцию
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01.04.2021 08:50
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Побольше б таких "видосиков", а не от Шмаркли.
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01.04.2021 11:26 Ответить
давно було пора.. треба інколи думати, про що пишеш
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01.04.2021 12:10 Ответить
"Мы убедились, что Ваша публикация нарушает наши Нормы сообщества
Мы повторно рассмотрели Вашу публикацию и убедились, что она нарушает наши Нормы сообщества - не давно ФБ удалил мое следующего содержания "Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:29 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, то це вже не вперше, коли головреда Цензора банить фейсбук. Це черговий раз підтверджує, що ФСБук - це кацапська помийка.
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01.04.2021 12:59 Ответить
ЮРІЮ БУТУСОВУ
Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через публікацію фрагмента передачі росТБ про українських добровольців "Ведмеді" - Цензор.НЕТ 1695
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01.04.2021 13:04 Ответить
Юрий Бутусов,а як воно як банять?
А як ви,та ваші помічники тут банять,та підтирають дописи,які не співпадають з вашою думкою?
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01.04.2021 17:38 Ответить
От этого фейсбука все больше и больше разит заскорузлым русским миром,они там в ФБ даже и не подозревают что в Украине идет война которую развязала московия они всячески блокируют украинцев и дают право кацапам изрыгать свою злобу и ненависть на нашу страну.
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01.04.2021 16:55 Ответить
Юрию Бутусову респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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01.04.2021 23:49 Ответить
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