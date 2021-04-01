Facebook забанил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за публикации фрагмента передачи росТВ об украинских добровольцах "Ведмеді"

На канале "Звезда" российского телевидения, в феврале 2021 года, впервые появилось видео ликвидации 7 российских военных на Донбассе, которую провели бойцы подразделения украинских добровольцев.

9 февраля 2021 года главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал об этом пост в Facebook, за который его сегодня забанили.





Тогда журналист отметил, что росТВ продемонстрировало видео ночной атаки на позиции россиян на Донбассе в прямом эфире телеканала "Звезда", который принадлежит Министерству обороны России.

"Впервые россиянам на государственном телеканале показали несколько правдивых кадров войны в Украине! Кадры ликвидации 7 российских оккупантов Украинским добровольческим подразделением "Медведи" показали на телевидении России! Эти впечатляющие кадры ночной атаки и ликвидации россиян вблизи - одни из самых зрелищных на нашей войне", - подчеркнул Бутусов.

"Special Service Медведи стали теперь широко известны среди наших врагов. И обратите внимание - никакой надменности, никакого презрения - только страх в рассказах российских пропагандистов. Страх перед мастерством наших воинов, которые ликвидировали российский опорный пункт. Вот такую Украину Путин боится и уважает", - отметил журналист.

Юрий Бутусов будет обращаться в Facebook с апелляцией, касательного данной блокировки его аккаунта.

Напомним, что видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.