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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки из-за COVID-19 в мире умерли 12,2 тыс. человек, инфицировались - 640,1 тыс. Общее число заболевших превысило 129,4 млн

За минувшие сутки из-за COVID-19 в мире умерли 12,2 тыс. человек, инфицировались - 640,1 тыс. Общее число заболевших превысило 129,4 млн

По состоянию на утро 1 апреля в мире зарегистрировали 640 165 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 266 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 129 495 677 случаев инфицирования, из них 640 165 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 828 629 человек, из них 12 266 за минувшие сутки.

За минувшие сутки из-за COVID-19 в мире умерли 12,2 тыс. человек, инфицировались - 640,1 тыс. Общее число заболевших превысило 129,4 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 104,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умер 421 человек, 17 569 случаев заражения, выздоровели 9 602 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

За минувшие сутки из-за COVID-19 в мире умерли 12,2 тыс. человек, инфицировались - 640,1 тыс. Общее число заболевших превысило 129,4 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дупатут Шахов казав що ніякого коронавірусу не існує, а сьогодні став завзятим прихильником вакцинації.
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01.04.2021 08:57 Ответить
В Польше полную вакцинацию двумя дозами прошли 2 млн. человек.
В Украине полную вакцинацию прошло 2 человека.
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01.04.2021 09:07 Ответить
 
 