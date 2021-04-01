За минувшие сутки из-за COVID-19 в мире умерли 12,2 тыс. человек, инфицировались - 640,1 тыс. Общее число заболевших превысило 129,4 млн
По состоянию на утро 1 апреля в мире зарегистрировали 640 165 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 266 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 129 495 677 случаев инфицирования, из них 640 165 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 828 629 человек, из них 12 266 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 104,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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