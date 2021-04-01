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В больнице Харькова находится четверо "очень тяжелых" детей с СОVID-19, - директор медучреждения Кухар
В инфекционной больнице Харькова находится 70 маленьких пациентов.
Как говорится в сюжете ТСН, по словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в харьковской детской инфекцийци находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.
"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.
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+6 aquarius580 #416927
показать весь комментарий01.04.2021 09:08
+4 aquarius580 #416927
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+3 Злая Одесситка
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Тада бєґі укалісь, ато нєуспєєш і іх усєх ґастґеляют!
Урод почитывает форумы время от времени.
В лікарнях пусто "врачі"- тобто брехуни влаштовують всякі перформанси ,люди хворіють і вмирають без операцій , і терапій.
Мужчина преклонного возраста на приеме у врача:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Слушайте, а сколько вам лет?
- 85.
- Ну так это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну, а что вам мешает говорить?!
Мы говорим о - "так о какой мы смертности говорим? и о каких причинах этой самой смертности?" . И кстати, ты завел речь о смертности - 6,1% умерло в Украине больше людей, чем в 2019. По какой такой причине?