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Новости Коронавирус и карантин
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В больнице Харькова находится четверо "очень тяжелых" детей с СОVID-19, - директор медучреждения Кухар

В больнице Харькова находится четверо

В инфекционной больнице Харькова находится 70 маленьких пациентов.

Как говорится в сюжете ТСН, по словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в харьковской детской инфекцийци находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

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дети (6514) карантин (16729) Харьков (7515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
С учётом вчерашнего репортажа где слуга народа сидит в Раде спустив маску на подбородок, и в телефоне пишет что ей пора валить с Украины, весь этот "ковид" - полный трэш, грандиозная дезинформационная операция.
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01.04.2021 09:08
+4
Сейчас главная задача - вытряхнуть на свет Божий всю эту ковидную афёру. В неё вовлечена масса преступников: депутаты, сотрудники МОЗ, врачебный персонал и т.д. Все они связаны круговой порукой, и все являют собой чрезвычайную опасность для государства. Они реализуют спецоперацию по уничтожению малого и среднего бизнеса, а также проводят деморализацию населения. Это особо опасные иностранные агенты, численностью несколько десятков тысяч как минимум.
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01.04.2021 09:20
+3
Эдик, это не паника, а страшная болезнь. Носи маску, соблюдай дистанцию, ну, в общем, береги себя.
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01.04.2021 09:19
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все равно вакцинироваться не захочет почти никто, вернее не только лишь никто, мало кто доживет до своей очереди)
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01.04.2021 09:04 Ответить
Вони вже за дітей взялися. Що за виродки сіють паніку та хаос. За таке раніше розстрілювали. До цього доведеться скоро повернутися, щоб припинити цей шабаш та злочинний соціальний експеримент.
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01.04.2021 09:06 Ответить
Так может и на этот раз расстреляют; кто знает ?
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01.04.2021 09:08 Ответить
Эдик, это не паника, а страшная болезнь. Носи маску, соблюдай дистанцию, ну, в общем, береги себя.
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01.04.2021 09:19 Ответить
Дякую І вам того ж бажаю. Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска вас не врятує....
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01.04.2021 09:30 Ответить
Найбільш страшний вірус - це вірус СУПЕР ПАРАЗИТ жадібний, примітивний та цинічний, який крім того що живе за рахунок всього того, що створила природа, та ще й за рахунок використання собі подібних.
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01.04.2021 09:35 Ответить
А шо у Вас в Адєсє уже пгівєзлі єтот новий шмуґдяк?
Тада бєґі укалісь, ато нєуспєєш і іх усєх ґастґеляют!
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01.04.2021 09:49 Ответить
С учётом вчерашнего репортажа где слуга народа сидит в Раде спустив маску на подбородок, и в телефоне пишет что ей пора валить с Украины, весь этот "ковид" - полный трэш, грандиозная дезинформационная операция.
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01.04.2021 09:08 Ответить
Я думаю, эта представительница харьковского быдла сделала хорошее начинание: предлагаю везде применять ее фразу: ЗЕЛЬЦ - ТЕБЕ ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ!
Урод почитывает форумы время от времени.
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01.04.2021 09:16 Ответить
Сейчас главная задача - вытряхнуть на свет Божий всю эту ковидную афёру. В неё вовлечена масса преступников: депутаты, сотрудники МОЗ, врачебный персонал и т.д. Все они связаны круговой порукой, и все являют собой чрезвычайную опасность для государства. Они реализуют спецоперацию по уничтожению малого и среднего бизнеса, а также проводят деморализацию населения. Это особо опасные иностранные агенты, численностью несколько десятков тысяч как минимум.
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01.04.2021 09:20 Ответить
а помните, как весной 2020 все удивлялись что коронавирус (классический) пардон за слово! не прилипает к дктям? что только у 2 деток со всего мира были летальные исходы (на фоне других критических заболеваний).... а теперь мутировавшая дрянь бьет по детям и молодым
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01.04.2021 09:14 Ответить
Если посмотреть,как в быдлохарькове дети ездят в общественном транспорте - ни одного в маске, толпами.
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01.04.2021 09:18 Ответить
разве только дети? взрослые тоже подают пример...еще и агресивное быдло сразу лезящее в драку если маты не доказали его крутость...
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01.04.2021 09:20 Ответить
Быдла в последнее втремя чуточку меньше - с 75% осталось 50%. Примерно.
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01.04.2021 09:25 Ответить
Бидло не зменшилось , воно просто змінилося!
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01.04.2021 09:52 Ответить
Или забило все больницы...
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01.04.2021 09:58 Ответить
Ми вже бачили , забили якраз "бальніци" на хворих!
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01.04.2021 10:00 Ответить
Потрудитесь изъяснять свои мысли яснее.
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01.04.2021 10:05 Ответить
Що тобі не ясно? попробуй стартанути процик.
В лікарнях пусто "врачі"- тобто брехуни влаштовують всякі перформанси ,люди хворіють і вмирають без операцій , і терапій.
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01.04.2021 10:45 Ответить
Бачу скоро кінець піздеміїї, прозрівають кайкавчянє і починають ******* імбецилів у масках, щоб до них швидше доходило!
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01.04.2021 09:58 Ответить
Я с детства болел на распираторные...воспаление легких было в 3 года (помню даже капельницу и как голова застряла между перил )...болел регулярно до 12 лет (раз в год)...лет как 20 я забыл, что такое орз! Угомонитесь уже адепты ковида...такой аферы, Земля еще не видела! Умирают постоянно от - рака, туберкулюза, гриппа (сезонного). У меня в городе до этой вакханалии умирало 2-3 человека за сезон...и это только грипп! Сейчас все смерти списывают на ковид...очень удобно! У человека инсульт - ковид виноват...у человека рак 4-й стадии - ковид виноват! Але проснитесь - вас имеют!
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01.04.2021 09:56 Ответить
Як діти з'являються - все по новій, хворієш разом з ними, як і у дитинстві, ледь не щомісяця, коли важче, коли легше, і це завжди було нормальним явищем.
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01.04.2021 10:04 Ответить
Еще раз повторяю - я не болею орз больше 20 лет!
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01.04.2021 10:29 Ответить
Есть старый анекдот:
Мужчина преклонного возраста на приеме у врача:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Слушайте, а сколько вам лет?
- 85.
- Ну так это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну, а что вам мешает говорить?!
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01.04.2021 10:38 Ответить
Забавно...но зачем ты сюда свои генитальные проблемы засунул? Болеешь?
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01.04.2021 10:46 Ответить
Ты счтаешь, что разказчики анекдотов рассказывают о своих проблемах? Ты с такими умственными способностями хоть среднюю школу осилил?
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01.04.2021 10:50 Ответить
я считаю, что ты очень уже утомил своим анекдотом и он тут не уместен
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01.04.2021 11:04 Ответить
А то, что в 2020 на 6,1% умерло в Украине больше людей, чем в 2019 то, по-Вашему, все симулянты?
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01.04.2021 10:17 Ответить
Та по моему, как раз и показывает уровень медицины...когда уровень смертности растет из за плохого питания (тянет за собой много чего), естественной смертности в 55-65 (в то время в Европе 75-92)...так о какой мы смертности говорим? и о каких причинах этой самой смертности?
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01.04.2021 10:25 Ответить
То есть по-Вашему в 2019 в Украине было хорошее питание, а в 2020 катастрофически ухудшилось? Мы говорим о количестве смертей в Украине от всех причин.
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01.04.2021 10:32 Ответить
Рівень життя і недоступність медицини, та це, на думку коронаістеричок - проблеми самих людей.
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01.04.2021 10:39 Ответить
Хорошее питание - это вещь "долгосрочная"!
Мы говорим о - "так о какой мы смертности говорим? и о каких причинах этой самой смертности?" . И кстати, ты завел речь о смертности - 6,1% умерло в Украине больше людей, чем в 2019. По какой такой причине?
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01.04.2021 10:43 Ответить
Ответ тебе был дан еще в https://censor.net/ua/comments/locate/3256908/01921467-f5f2-7037-a2b5-e3e8a5750b05
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01.04.2021 10:52 Ответить
 
 