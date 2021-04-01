В больнице Харькова находится четверо "очень тяжелых" детей с СОVID-19, - директор медучреждения Кухар

В инфекционной больнице Харькова находится 70 маленьких пациентов.

Как говорится в сюжете ТСН, по словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в харьковской детской инфекцийци находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.