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Водитель мопеда бросил в сторону полицейских гранату в Рубежном. Введена спецоперация "Сирена", - пресс-секретарь Нацполиции Луганщины. ФОТО

Водитель мопеда бросил в сторону полицейских гранату в Рубежном. Введена спецоперация

На Луганщине введена специальная полицейская операция "Сирена" для розыска и задержания опасного преступника.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что сегодня утром в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7-го микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия.

"Личный состав полиции Луганщины поднят по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания", - отмечает Погукай.

Читайте также: Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (1003) Нацполиция (16490) патрульная полиция (1813) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+16
Судью, которая решила что домашнего ареста достаточно, приобщить к делу как пособника.
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01.04.2021 09:17
+9
Застрелить при задержании.
Сколько времени и сил сэкономится!
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01.04.2021 09:13
+8
ну вот что в башке должно быть у урода.. он не кинул .. а поднял... срок
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01.04.2021 09:12
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ну вот что в башке должно быть у урода.. он не кинул .. а поднял... срок
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01.04.2021 09:12 Ответить
Забавно...но может быть так, что она залетит тебе в подвал....ну там где ты будешь свою семью прятать! А судьи тем временем, высунут тебе вырок за пособничество бандеровцам и какой то наркоман пустит тебе пулю в голову! Как тебе такое, Николаевичь?
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01.04.2021 10:12 Ответить
без - Ь
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01.04.2021 10:14 Ответить
Застрелить при задержании.
Сколько времени и сил сэкономится!
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01.04.2021 09:13 Ответить
А також коштів платників податків..
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01.04.2021 09:17 Ответить
Так граната муляжная была,что ему условно дают?
Некоторым за разрисованные двери конкретный срок светит,а здесь гранаты...
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01.04.2021 09:15 Ответить
Нет, просто судьи там - коллаборанты.
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01.04.2021 09:24 Ответить
Мусора заработали то что заслуживают.
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01.04.2021 09:15 Ответить
Безнаказанность порождает новые преступления.
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01.04.2021 09:16 Ответить
Водитель мопеда бросил в сторону полицейских гранату в Рубежном. Введена спецоперация "Сирена", - пресс-секретарь Нацполиции Луганщины - Цензор.НЕТ 1110
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01.04.2021 09:16 Ответить
Судью, которая решила что домашнего ареста достаточно, приобщить к делу как пособника.
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01.04.2021 09:17 Ответить
У нас у человека в машине нашли гранату, 7 лет ввалили.
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01.04.2021 09:24 Ответить
Отправить служить ГРАНАТОМЁТЧИКОМ .
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01.04.2021 09:25 Ответить
Даун-басянин...
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01.04.2021 09:25 Ответить
С такой рожей тока увидел- стреляй на месте! Видно же по морде, что урод и преступник!
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01.04.2021 09:29 Ответить
Ніззя, бо Пашинський вже так зробив і ледь від тюрми відмазався...
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01.04.2021 09:36 Ответить
разрешение на скрытое ношение короткоствольного оружия закрывает два радикальных вопроса, а это уличная преступность и хамство ментов
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01.04.2021 09:48 Ответить
Как это решит с хамством ментов? Будешь стрелять в каждого хама. Боекомплект очень быстро закончится
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01.04.2021 09:56 Ответить
Интересные у нас судьи. Как они принимают свои решения, уму не постижимо. Может основываясь на личной симпатии к человеку? Судя по фото у преступника, ну ооочень "одухотворенное" лицоооо. Такому можно "поверить" и второй, и в третий раз. Простить, и отпустить.
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01.04.2021 09:49 Ответить
Тю, это ж не стекло в ап разбить. Дело ерундовое.
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01.04.2021 09:54 Ответить
Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания", - отмечает Погукай.
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01.04.2021 09:55 Ответить
Да понятно, за стекло в АП - 7 лет, за триста гривен - 7 лет. За гранату в ментов условно!
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01.04.2021 09:57 Ответить
Я ментам дивуюся - невже їх це влаштовує? Тож можна було шмальнуть того сєпара і їм за це нічого не було б!
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01.04.2021 10:44 Ответить
он же гранату выбросил ))) стрелять в безоружного - низззя))))
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01.04.2021 11:33 Ответить
Ну так це ж "повстанець", а не якись там особливо небезпечний Антоннко. Ще раз попередити і відпустити...
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01.04.2021 09:55 Ответить
судьи - основные и бесконтрольные беспредельщики в Украине.. всё остальное - следствие их беспредела
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01.04.2021 09:57 Ответить
Чому не пристрелили?
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01.04.2021 09:58 Ответить
Уявляю що він міг кинути якби їхав не на мопеді, а на машині...
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01.04.2021 10:03 Ответить
Дід із банкою меду на блокпосту. Продовження історії - https://www.youtube.com/watch?v=XeLjmD4gJxA&t=5s
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01.04.2021 10:14 Ответить
Кажется знаю его духовного лидера
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8?t=116
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01.04.2021 10:52 Ответить
Это уже,превращается в национальное развлечение:что не происшествие то граната.Что на них,номеров нет,или а АТО ими(без хозными)всё усеяно?
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01.04.2021 12:28 Ответить
 
 