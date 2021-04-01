Водитель мопеда бросил в сторону полицейских гранату в Рубежном. Введена спецоперация "Сирена", - пресс-секретарь Нацполиции Луганщины. ФОТО

На Луганщине введена специальная полицейская операция "Сирена" для розыска и задержания опасного преступника.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что сегодня утром в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7-го микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия.

"Личный состав полиции Луганщины поднят по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания", - отмечает Погукай.

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