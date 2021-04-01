Пять новых приемных отделений в больницах Киевщины откроют в ближайшее время, - ОГА

Сейчас строители завершают ремонтные работы в приемных отделениях в Ирпенской центральной городской больнице, а также в Обуховской и Тетиевской центральных районных больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

По словам заместителя главы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовика, степень готовности на этих объектах составляет от 94% до 99%. Работы проводятся в рамках программы президента "Большая стройка". Так, уже совсем скоро граждане смогут получать качественные медицинские услуги в новых, современных отделениях больниц.

"Вопросу развития медицинской инфраструктуры долгое время не уделялось должного внимания. Однако благодаря инициативе Президента в прошлом году по всей Украине начались активные работы в направлении развития этой сферы. И наша область не стала исключением. В этом году мы продолжаем совершенствовать медицинские учреждения нашей области, ведь от этого зависит здоровье и жизнь жителей Киевской области", - рассказал Лисовик.

Отмечается, что процесс модернизации приемных отделений Киевской области начался в прошлом году. Тогда работы параллельно стартовали в 12 медучреждениях. Сейчас уже 7 приемных отделений Киевщины были капитально модерзнизированы.

"Теперь обновленные приемные отделения имеют: Белоцерковская больница №2, Бориспольская многопрофильная клиническая больница, а также Броварская, Вышгородская, Иванковская, Макаровская и Мироновская центральные районные больницы", - уточнил замглавы ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на 2021 год. По его словам, до конца года в Украине будет отремонтировано, реконструировано и построено 177 приемных отделений больниц.

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