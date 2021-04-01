ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"И я надеюсь, что ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти, поработав полгода-год и рассмотрев ряд резонансных кейсов, связанных в той или иной мере с работой спецслужб, разработает и чисто технически опробует новый алгоритм работы. И уже проверенный на ВСК алгоритм, мы сможем перенести на работу спецкомитета", - сказала Безуглая в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ВСК будет рассматривать резонансные вопросы, а первым - так называемое, "дело вагнеровцев".

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"Это будет первый вопрос, которым займется наша комиссия", - уточнила народный депутат.

Безуглая рассказала, что предметом рассмотрения ВСК станут и обнародованные записи разговоров политиков, так называемые, "пленки", независимо от времени давности их публичной огласки.

"ВСК займется также решениями, которые принимались в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском, Дебальцево. Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), приведшие к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения", - сказала Безуглая.

Замглавы комитета по нацбезопасности отметила, что регламентный комитет уже поддержал создание ВСК, однако голосование за этот вопрос на пленарном заседании откладывается, поскольку работу парламента заблокировало рассмотрение изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений.

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Она напомнила, что закон о разведке предусматривает создание парламентского комитета по надзору за спецслужбами, и он может быть создан во время текущего созыва Верховной Рады.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.