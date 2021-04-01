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Новости Агрессия России против Украины
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ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая

ВСК планирует рассмотреть, кроме дела

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"И я надеюсь, что ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти, поработав полгода-год и рассмотрев ряд резонансных кейсов, связанных в той или иной мере с работой спецслужб, разработает и чисто технически опробует новый алгоритм работы. И уже проверенный на ВСК алгоритм, мы сможем перенести на работу спецкомитета", - сказала Безуглая в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ВСК будет рассматривать резонансные вопросы, а первым - так называемое, "дело вагнеровцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть документальных доказательств по делу "вагнеровцев" планируют уничтожить, - Забродский

"Это будет первый вопрос, которым займется наша комиссия", - уточнила народный депутат.

Безуглая рассказала, что предметом рассмотрения ВСК станут и обнародованные записи разговоров политиков, так называемые, "пленки", независимо от времени давности их публичной огласки.

"ВСК займется также решениями, которые принимались в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском, Дебальцево. Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), приведшие к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения", - сказала Безуглая.

Замглавы комитета по нацбезопасности отметила, что регламентный комитет уже поддержал создание ВСК, однако голосование за этот вопрос на пленарном заседании откладывается, поскольку работу парламента заблокировало рассмотрение изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал создание ВСК, которая займется действиями политиков против Украины. "Вагнеровцы" будут первый кейсом, - "слуга народа" Безуглая

Она напомнила, что закон о разведке предусматривает создание парламентского комитета по надзору за спецслужбами, и он может быть создан во время текущего созыва Верховной Рады.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.

Автор: 

ВР (29258) ВСК (458) Иловайск (469) минские соглашения (3229) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+48
Т.е. враги народа таки хотят сместить акценты с государственной измены ЗЕ на "папиредников".
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01.04.2021 09:37
+36
намешать все в одну кучу - типичная уловка мошенников
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01.04.2021 09:37
+34
а еще гастроли в мацкве и Донецке во время Иловайского расстрела колонн в "зеленом коридоре" под честное слово руцкого охфицера.... и крымскую недвижимость... без долгов
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01.04.2021 09:39
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Правила форума Совет форумчан
тупая курица
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01.04.2021 09:36 Ответить
Толи ты -петух с яйцами!
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01.04.2021 09:47 Ответить
опа.. свежий зебаран
фапаешь на безуглу?
пшел в будку псина
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01.04.2021 09:50 Ответить
В том то и дело что не тупая, тупой "мудрый" нарид-малоросс который выбрал этих обрезаных мародеров, которому можно вкладывать в мозг любое дерьмо.
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01.04.2021 10:07 Ответить
Вы яркий представитель своего нарида.
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01.04.2021 10:50 Ответить
Нужно писать "вы яркий представитель своего нрОда", представитель нарИда это вы, и далеко не яркий, потому что г.но блестеть и излучать свет не может.
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01.04.2021 11:37 Ответить
Т.е. враги народа таки хотят сместить акценты с государственной измены ЗЕ на "папиредников".
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01.04.2021 09:37 Ответить
еще как хотят...мечтают!!!
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01.04.2021 09:40 Ответить
Державна зрада - затримання російських вагнерівців білорусами в Білорусі, які незрозуміло що там робили.
Не державна зрада - втрата територій, військові втрати, договори з особливим статусом бамбасу, телефонне правосуддя.
Дивись не переплутай.
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01.04.2021 09:51 Ответить
государственная измена - завалить спецоперацию по вагнеровцам
не государственная измена - освободить в результате боевых действий две трети захваченных территорий, подписать соглашения по котором кацапов ставили в стойло 4 года, послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"
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01.04.2021 09:56 Ответить
Бред
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01.04.2021 10:52 Ответить
А я - Стрелок.
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01.04.2021 10:58 Ответить
послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"

ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 4146 ++++++
Как правильно? Совой об пень, или пнём по сове?
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01.04.2021 11:51 Ответить
правильно совой об пень. потому как пнем по сове скорее всего не попадешь
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01.04.2021 11:54 Ответить
ТСК планує розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9759
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01.04.2021 12:40 Ответить
Лапоть, ты обосрался, иди подмойся. В следующий раз обнови методичку, бо уныло как то
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01.04.2021 09:57 Ответить
Чому цей кацап ще не забанений!?
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01.04.2021 09:59 Ответить
Бот зедебильный займись америкой,ты совсем не спишь,зедебил.Не пытайся отвлечь от предателей.
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01.04.2021 11:48 Ответить
намешать все в одну кучу - типичная уловка мошенников
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01.04.2021 09:37 Ответить
Яб сказав мошенників-блазнів.
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01.04.2021 10:23 Ответить
Зебіли роблять все, щоб відпетляти від відповідальності за держзраду.
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01.04.2021 09:39 Ответить
Класична тупа зелена песда..
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01.04.2021 09:39 Ответить
Во первых -не зеленая ,а рыжая ,во вторых по поводу п....д на порнохаб....
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01.04.2021 09:49 Ответить
Лять...а ты откуда уже знаешь какого цвета у зели п....да...
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01.04.2021 09:56 Ответить
Валерия -п.....да у самок московитов,у наших дівчат та жіночок - роскішниця!
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01.04.2021 16:02 Ответить
А зеля самка московитов?поучительно...
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01.04.2021 16:37 Ответить
В этой ветке - про Марьяну и ее достоинства - шо вам всем нелюбимый гарант мерещится
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01.04.2021 22:06 Ответить
а еще гастроли в мацкве и Донецке во время Иловайского расстрела колонн в "зеленом коридоре" под честное слово руцкого охфицера.... и крымскую недвижимость... без долгов
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01.04.2021 09:39 Ответить
Сюда же и прием парада на Крещатике папередником,когда гибли наши хлопцы, а не прием военного положения по всей Украине....
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01.04.2021 09:51 Ответить
Помню зебилы тут на гавно исходили, когда в 19-м частично ввели военное положение 😀
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01.04.2021 09:55 Ответить
Удачно к выборам.... но не сложилось......
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01.04.2021 13:58 Ответить
а давай ты попробуешь подтвердить свои слова про парад и гибель. с датами. сможешь?
когда начались проблемы в иловайске? какой числа?
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01.04.2021 09:57 Ответить
Я не такой опытный как вы -но не обьявление военного положения по всей стране при прямом вторжении федеральных войск.....это надо уметь.....
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01.04.2021 13:56 Ответить
так. и чем бы помог ввод военного положения по всей стране? и как быстро его можно ввести?
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01.04.2021 14:06 Ответить
Припекло ментам прошлым летом пацана с якобы гранатой по кукурузе гонять- так гонялись и убили....так и по всей стране- не всем припекло...
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01.04.2021 22:08 Ответить
вас цапов - за версту видно - одно и то же пишите, аж скучно ,все с 2014 года, не можете шо то другое придумать))
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01.04.2021 10:01 Ответить
Недоумок парад был необходим,это и есть информационная война.Про наших солдат,зедебил лучше не пиши ,ваши как раз такие как ты уклонисты ссыкуны.
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01.04.2021 11:52 Ответить
Товарисч полковник,докладываю 24 августа 2014 я находился на переподготовке в Десне,второй день.А где в этот день были вы-Крещатик не в зачет ?
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01.04.2021 13:36 Ответить
Если это правда ,то очень жаль ,что вы не понимаете для каких целей необходим был этот парад ,особенно в 2014 году! Большего сплочения народа вокруг своей армии ,стремления защитить свою родину , такого подьема не было никогда ,чем после этого парада. И он был очень ,нужен ,что бы показать ,что армия есть ,она строится ,перевооружается и готова защитить свой народ.И меня не надо было переподготавливать.
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01.04.2021 14:42 Ответить
Ну ладно - парад так парад,\понимаю , и не принимаю не парад при действующем\ ,но когда нашу Степановку окружили российские танки с трехцветами и начали обстрел наших -явная и видимая агрессия - не поднять всю страну.......в 14м - не понимаю....
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01.04.2021 15:59 Ответить
Ошибок было много,не представляю что будет сейчас при клоуне? Ругать за то время можно всех и вся ,но главная задача выполнена,сохранена страна и построены практически с нуля ВСУ! Поклон тем кто в 14 году прошел все это и тем кто погиб.
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01.04.2021 16:29 Ответить
Если вы -Вадимыч - то респект и уважение..
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01.04.2021 22:00 Ответить
Спамят дядьку - значит любят...
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01.04.2021 13:53 Ответить
Тогда расследуйте и отказ от ядерного оружия. Или кучма с кравчуком не разрешают?
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01.04.2021 09:40 Ответить
За Іловайськ відповість хомчак разом з корбаном та бєньою. А завдяки Мінським угодам, ти курка тупорила ще жива, і квокчеш тут . Зі святом тебе дурненька!
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01.04.2021 09:41 Ответить
Ніхера - та курка і ти живий завдяки загиблим та пораненим та добровольцям- можу поіменно -своіх знайомих......
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01.04.2021 09:55 Ответить
а оружие и патроны твои добровольцы где взяли? а технику? все сами? ок а два года что мешает взять этим добровольцам донецк и луганск за один день? то было воняли - порох не дает. нет пороха - вперед!
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01.04.2021 09:59 Ответить
Ты ленты к моему пкм набивать будешь?
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01.04.2021 13:38 Ответить
чего вдруг? тебе нарид набьет..... ленту
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01.04.2021 13:43 Ответить
Так ты ж стрелок - значит знаешь обращение с бк.А на войне пульки летают.А своих хлоцев я на нарідом не обзываю...
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01.04.2021 13:50 Ответить
знаю
но тебе то какая от этого разница?
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01.04.2021 13:53 Ответить
Так ты ж вперед на амбразуры зовешь,а мне наших хлопцев жалко и так могилы по всей Украине.....
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01.04.2021 14:00 Ответить
я не зову. я спрашиваю. или ты плохо видишь знаки вопроса?
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01.04.2021 14:05 Ответить
Я вообще плохо вижу, но чувствую ......пустое......
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01.04.2021 22:10 Ответить
Гастроли клоуна в Москве, тупицы зеленые, не хотите рассмотреть? Ничего у вас не выйдет, уродцы зебиголовые. От слова совсем
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01.04.2021 09:42 Ответить
Смешались в кучу время,люди и пуки множества орудий слились в протяжный вой....
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01.04.2021 09:57 Ответить
Видел я эту тупую зьобнутую курицу Безуглую на Прямом канале. Такое ушлепище без мозгов, как эта овца надо еще поискать.
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01.04.2021 09:45 Ответить
Подай заявление на ее должность -и замени ее тупую собой нетупым- всего лишь....
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01.04.2021 09:58 Ответить
Кацап, ти тут на гілці в кожній дзюрці затичка?
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01.04.2021 10:02 Ответить
Альо,америкос - иди на трампа....
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01.04.2021 13:46 Ответить
ти міг її і тут, на форумі побачити: https://censor.net/user/121323 - та сама безугла
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01.04.2021 10:51 Ответить
потрібне повне разоблачєніє
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01.04.2021 09:46 Ответить
Ой лишенько, не хочуть розслідувати тільки те, що просять порохоботи, хочуть розслідувати все разом. А там скільки всього виплисти може, біда...
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01.04.2021 09:46 Ответить
та ви б спершу розслідування по вагнерівцям б витримали.
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01.04.2021 09:50 Ответить
Никто из зебанутых ничего расследовать не хочет, хотят заболтать, и накинуть гавна на вентилятор побольше. Уж такие вы зебилы, через попу родились
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01.04.2021 09:51 Ответить
Рукожатель напрягся.
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01.04.2021 09:50 Ответить
Походу это утро порадовало тебя рошенкой в портках😀
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01.04.2021 09:53 Ответить
Ты время не теряй. Сухари суши, для передачек главному своему.
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01.04.2021 12:51 Ответить
Торты у Петра,хороши однозначно,в остальном - иногда душок мелькает....Только не надо про действующего -бездействующего сейчас....
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03.04.2021 15:38 Ответить
типа в штатах АНБ, а тут ****** - как рассмотреть все так, чтобы на выходе получить пшик, а в процессе - реальные бабосы из бюджета?...
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01.04.2021 09:52 Ответить
О Господи, чучело зелёное, вали ты уже со страны
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01.04.2021 09:54 Ответить
По результатам "рассмотра первого вопросам" можно предвидеть и результатьі всех остальньіх.
Посмотрим, оценим, скажем.
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01.04.2021 09:55 Ответить
"ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая" - и про подробности визита Зеленского в Оман не забудьте.
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01.04.2021 09:55 Ответить
Сцут зекретины ...и правильно -за это зелупе и ножечком по горлошку может прилететь)
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01.04.2021 09:59 Ответить
это петяботы ссут, чувствуют что придётся отвечать по полной.
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01.04.2021 12:59 Ответить
Так светит трындец только вам,зесрань)))и тут не надо быть пророком
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01.04.2021 13:02 Ответить
хоспади, она ж тупая даже на фоне витальки кличка. кто ее поставил рулить спецслужбами?
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01.04.2021 09:59 Ответить
заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").Источник: https://censor.net/ru/n3256917
А кто там глава?
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01.04.2021 09:59 Ответить
ну тоді нехай заодно і розглянуть тричі ухиляння найвеличнішого від призову на військову службу
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01.04.2021 10:01 Ответить
Після того як вона бекала на міжнародному форумі,що перекладача очі на верх вилізли - вона не курка тупа, а просто дурепа.По Іловайську вийдуть на Беню і Корбана це вони дали команду захватити там для себе заводик, по Криму на Янека це він запросив Путіна і розвалив армію- не забудьте Крим в лютому анексували, а Порошенка ми вибрали влітку президентом так що не вдастя на нього спихнути.
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01.04.2021 10:03 Ответить
не вийдуть на беню. Спецом замилять.
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01.04.2021 10:57 Ответить
Глеб Бабич

Зеленський таки мав рацію.

Вони фізіологічно інші. І коли їх "команду" набирали по оголошенню, в ньому, швидше за все, були вказані необхідні фізіологічні відмінності. Які унеможливлюють зв'язок зі своєю країною, і відчуття себе частиною єдиної нації.

У глибині їх мозку просто відсутній якийсь центр, який відповідає за те, що більш за все відрізняє людину від тварини, і робить її суспільною істотою. Той, що наділяє його не тільки основними інстинктами "їсти-пити-розмножуватися-уникати небезпеки", але й дозволяє бути частиною цілого. Ці смішні і непотрібні багатьом речі називаються - "мораль", "емпатія", "громадський історичний досвід", "критичність", "колективна безпека", і "особиста відповідальність". Ну і "свідомість" - яку ці ж люди давно спробували зробити смішним мемом.

Всю різницю я показав в цій картинці - це просто. У двох фотографіях і в двох цитатах.

На першій світлині медик 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Світлана Земліна. Ця маленька, тендітна дівчина витягла з під вогню пораненого під Шумами. І її слова - про що вона думала, коли полізла в жорсткий заміс, де тільки що загинуло чотири людини.
Ні про що вона не думала. Крім виконання своєї головної функції - рятувати і захищати. Це працював той самий центр мозку. Який відповідає не за себе - за інших і спільне.

На другій світлині депутат ВР від "Слуги народу" - Анна Колісник. Вона не під вогнем. Вона в кріслі залу Верховної Ради слухає виступ Хомчака. В якому він розповідає про посилення російської загрози та обставини загибелі 4 військових під Шумами. В черговий "провокації" росії. В умовах доктрини "просто перестати стріляти", до якогї сам же і доклав руку.

І депутат пише - "Треба валити з цієї країни". Працює простий базовий інстинкт самозбереження. Ця людина, вибрана у вищу владу країни - ніколи не буде "витягувати з під вогню" нікого. А країну - тим більше.

Дівчина-медик - представник тієї частини країни, яка називається незрозумілим для багатьох словом "Нація". Це коли усвідомлення своєї країни, історії, відповідальності за інших і за загальне - дозволяє здійснювати вчинки, що ведуть до виживання суспільства. Так чинять опір пворогові, що перевершує. Так будують свою країну, а не тільки особистий добробут і кайф. Так допомагають слабким і нужденним. Так всі разом навалюються на біду. Або святкують перемогу.

Слава Богу, що структура, в якій кількість усвідомлення людий в більшості - це Армія. Інакше Україна давно б лягла. А ,так у нас всіх є захист, і шанс на порятунок, в разі серйозного погіршення ситуації.

Дівчина-депутат реагує на рівні особистих інстинктів. Примітивно і просто.

Фізіологічно. Більшість з "більшості" - саме такі. Тому, з цієї сторони шансів у нас немає. Вони не будуть рятувати країну. Ні в військовому, ні в політичному, ні в економічному плані. І вся ця епідемія їм - до дупи. Вони вакцинуються як "публічні особи", або за гроші "правильною вакциною", і будуть водити амури в телефоні, коли хтось буде зачитувати зведення про померлих від вірусу.

Ну, або напишуть в черговий раз, що "потрібно валити з цієї країни".

І вони звалять, коли вам буде зовсім зле. Без різниці - війна це буде, або чума. Підкоряючись інстинктам вони з'їдять, вип'ють і засвоять все до чого дотягнуться. І звалять.

І коли ви чуєте про те що "вони змінюються" - не вірте. Всі їх "правильні дії" - це просто "правильні слова". Ширма, димова завіса, яку вони ставлять з інстинкту самозбереження. Щоб їм не заважали їсти-пити-розмножуватися-набивати нору. Вони просто не можуть пв інший спосіб. Вони фізіологічно інші, і цим пишаються.

Що робити? Готуватися до змін. Готуватися до нового шансу і важкої роботі. І наближати все це, крок за кроком.

Ми зробили багато, але не змогли зробити головне. Розбудити сплячу частину мозку у більшості в своїй країні. Зробити їх частиною Нації.
Тому поки переважають основні інстинкти.
Тому на вершину піраміди вони підносять "фізіологічно інших".

Але є і хороші новини. Те що вони вже замислюються про втечу - це дійсно добре.
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01.04.2021 10:05 Ответить
ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 7522
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01.04.2021 10:07 Ответить
Ага, ще й взяття Батиєм Києва та вбивство Святослава печенігами на дніпровських порогах туди підкиньте для приховування своєго злочину! Від сцикливості кловани зовсім затупіли - все уже всім відомо, збільшення брехні з їхньої сторони тільки все більше їх викриває.
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01.04.2021 10:09 Ответить
..ну от чому усілякими заступницями глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за влади Зелі Порноакторки призначають найтупіших та найбеспринципніших істот?.. соу падение
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01.04.2021 10:13 Ответить
зебилы сегодня ваш день
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01.04.2021 10:16 Ответить
Вспомните кем эти "депутаты СН" были до депутатства и как их набирали под всеми подворотнями ? Ну там же весь сброд от трассовых проституток до насильников малолеток собран. Такой принцип подбора был не случаен,адекватные люди они ведь способны анализировать и думать за что они голосуют и какие решения принимают и потому они не нужны были Коломойскому а этот сброд не способен критически мыслить а уж тем более брать на себя ответственность за то что они мелят языками. Это как сказал покойный Гепа всего лишь "кнопки" и их основная задача для чего этот весь сброд и был собран в ВР нажимать кнопки на которые им укажут их кукловоды и получать за это ооочень неплохие деньги лохов которые голосовали за этот сброд.Что касается объединения всего в одну кучу это конечно же верный способ все запутать,заболтать и похоронить. Таким способом была опошлена и декларация для ВЫСШИХ ГОСЧИНОВНИКОВ которая предполагалась изначально. Декларации должны были подавать лишь чиновники Верховоной власти,министры,всех уровней,судьи,Генпрокуратура,спикер ВР и руководители областных прокуратур и так называемые губернаторы областей и их первые замы,короче вся верхушка. И это было правильно но хитросделанные "СЛУГИ" начали добавлять в этот список всех подряд вплоть до рядового состава ВСУ и даже активистов по борьбе с коррупцией и таким образом заблокировали работу НАПК которое просто физически не могло проверить и переработать миллионы деклараций. Сейчас зелёная саранча пытается устроить хаос и свалить всё в кучу что бы и сам Господь Бог ногу сломал в этом хаосе.
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01.04.2021 10:28 Ответить
Чем больше дел одновременно - тем меньше вероятность окончания расследования.
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01.04.2021 10:36 Ответить
Солянка сборная
зеленая
не съедобная
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01.04.2021 10:37 Ответить
наголосували, зебіли, а тепер віднєкуєтесь?
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01.04.2021 11:06 Ответить
Давненько зебелята не разаблачали Порошенко!
Наканец!
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01.04.2021 10:57 Ответить
Безмозглая, как и савченко, как и бардина и др. слуги врагов Украины похоже проходили одну школу риторики, равняются на скабееву.
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01.04.2021 15:29 Ответить
В Германии Сара Вагенкнехт не беспокоит и не зудит?
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01.04.2021 22:17 Ответить
Так Безуглая неадекватка, двух слов нормально сказать не может и туда же- Глава комитета да еще по безопасности. Какая с такими "кадрами" может быть безопасность? Когда же Зеленский будет назначать на должности нормальных, адекватных, умных и знающих людей. у которых есть такая непонятная для него вещь, как совесть.
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02.04.2021 00:11 Ответить
 
 