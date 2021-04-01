ВСК планирует рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения, - "слуга народа" Безуглая
Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей власти может стать прообразом комитета по надзору за спецслужбами, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
"И я надеюсь, что ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти, поработав полгода-год и рассмотрев ряд резонансных кейсов, связанных в той или иной мере с работой спецслужб, разработает и чисто технически опробует новый алгоритм работы. И уже проверенный на ВСК алгоритм, мы сможем перенести на работу спецкомитета", - сказала Безуглая в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, ВСК будет рассматривать резонансные вопросы, а первым - так называемое, "дело вагнеровцев".
"Это будет первый вопрос, которым займется наша комиссия", - уточнила народный депутат.
Безуглая рассказала, что предметом рассмотрения ВСК станут и обнародованные записи разговоров политиков, так называемые, "пленки", независимо от времени давности их публичной огласки.
"ВСК займется также решениями, которые принимались в 2014 году и касались трагических событий под Иловайском, Дебальцево. Не останутся без внимания и решения (или их отсутствие), приведшие к оккупации Российской Федерацией Крыма, а также Минские соглашения", - сказала Безуглая.
Замглавы комитета по нацбезопасности отметила, что регламентный комитет уже поддержал создание ВСК, однако голосование за этот вопрос на пленарном заседании откладывается, поскольку работу парламента заблокировало рассмотрение изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления в сфере земельных отношений.
Она напомнила, что закон о разведке предусматривает создание парламентского комитета по надзору за спецслужбами, и он может быть создан во время текущего созыва Верховной Рады.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фапаешь на безуглу?
пшел в будку псина
Не державна зрада - втрата територій, військові втрати, договори з особливим статусом бамбасу, телефонне правосуддя.
Дивись не переплутай.
не государственная измена - освободить в результате боевых действий две трети захваченных территорий, подписать соглашения по котором кацапов ставили в стойло 4 года, послать нахер кацапов с "особым статусом" и ввести понятие "особенности местного самоуправления"
++++++
Как правильно? Совой об пень, или пнём по сове?
когда начались проблемы в иловайске? какой числа?
но тебе то какая от этого разница?
Посмотрим, оценим, скажем.
А кто там глава?
Зеленський таки мав рацію.
Вони фізіологічно інші. І коли їх "команду" набирали по оголошенню, в ньому, швидше за все, були вказані необхідні фізіологічні відмінності. Які унеможливлюють зв'язок зі своєю країною, і відчуття себе частиною єдиної нації.
У глибині їх мозку просто відсутній якийсь центр, який відповідає за те, що більш за все відрізняє людину від тварини, і робить її суспільною істотою. Той, що наділяє його не тільки основними інстинктами "їсти-пити-розмножуватися-уникати небезпеки", але й дозволяє бути частиною цілого. Ці смішні і непотрібні багатьом речі називаються - "мораль", "емпатія", "громадський історичний досвід", "критичність", "колективна безпека", і "особиста відповідальність". Ну і "свідомість" - яку ці ж люди давно спробували зробити смішним мемом.
Всю різницю я показав в цій картинці - це просто. У двох фотографіях і в двох цитатах.
На першій світлині медик 109 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Світлана Земліна. Ця маленька, тендітна дівчина витягла з під вогню пораненого під Шумами. І її слова - про що вона думала, коли полізла в жорсткий заміс, де тільки що загинуло чотири людини.
Ні про що вона не думала. Крім виконання своєї головної функції - рятувати і захищати. Це працював той самий центр мозку. Який відповідає не за себе - за інших і спільне.
На другій світлині депутат ВР від "Слуги народу" - Анна Колісник. Вона не під вогнем. Вона в кріслі залу Верховної Ради слухає виступ Хомчака. В якому він розповідає про посилення російської загрози та обставини загибелі 4 військових під Шумами. В черговий "провокації" росії. В умовах доктрини "просто перестати стріляти", до якогї сам же і доклав руку.
І депутат пише - "Треба валити з цієї країни". Працює простий базовий інстинкт самозбереження. Ця людина, вибрана у вищу владу країни - ніколи не буде "витягувати з під вогню" нікого. А країну - тим більше.
Дівчина-медик - представник тієї частини країни, яка називається незрозумілим для багатьох словом "Нація". Це коли усвідомлення своєї країни, історії, відповідальності за інших і за загальне - дозволяє здійснювати вчинки, що ведуть до виживання суспільства. Так чинять опір пворогові, що перевершує. Так будують свою країну, а не тільки особистий добробут і кайф. Так допомагають слабким і нужденним. Так всі разом навалюються на біду. Або святкують перемогу.
Слава Богу, що структура, в якій кількість усвідомлення людий в більшості - це Армія. Інакше Україна давно б лягла. А ,так у нас всіх є захист, і шанс на порятунок, в разі серйозного погіршення ситуації.
Дівчина-депутат реагує на рівні особистих інстинктів. Примітивно і просто.
Фізіологічно. Більшість з "більшості" - саме такі. Тому, з цієї сторони шансів у нас немає. Вони не будуть рятувати країну. Ні в військовому, ні в політичному, ні в економічному плані. І вся ця епідемія їм - до дупи. Вони вакцинуються як "публічні особи", або за гроші "правильною вакциною", і будуть водити амури в телефоні, коли хтось буде зачитувати зведення про померлих від вірусу.
Ну, або напишуть в черговий раз, що "потрібно валити з цієї країни".
І вони звалять, коли вам буде зовсім зле. Без різниці - війна це буде, або чума. Підкоряючись інстинктам вони з'їдять, вип'ють і засвоять все до чого дотягнуться. І звалять.
І коли ви чуєте про те що "вони змінюються" - не вірте. Всі їх "правильні дії" - це просто "правильні слова". Ширма, димова завіса, яку вони ставлять з інстинкту самозбереження. Щоб їм не заважали їсти-пити-розмножуватися-набивати нору. Вони просто не можуть пв інший спосіб. Вони фізіологічно інші, і цим пишаються.
Що робити? Готуватися до змін. Готуватися до нового шансу і важкої роботі. І наближати все це, крок за кроком.
Ми зробили багато, але не змогли зробити головне. Розбудити сплячу частину мозку у більшості в своїй країні. Зробити їх частиною Нації.
Тому поки переважають основні інстинкти.
Тому на вершину піраміди вони підносять "фізіологічно інших".
Але є і хороші новини. Те що вони вже замислюються про втечу - це дійсно добре.
зеленая
не съедобная
Наканец!