Преступник открыл стрельбу по офис-центру в Калифорнии, погибли четыре человека. Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели
Неизвестный открыл огонь по офис-центру в городе Ориндж-Каунти в Калифорнии, убив четырех человек и ранив пятого. Полиция ранила стрелка и задержала
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS Los Angeles.
По данным правоохранителей, среди убитых – ребенок.
Трагедия разыгралась около 17:30 по местному времени (03:30 ночи следующего дня в Киеве) на проспекте Линкольна. Когда на место прибыли офицеры, стрельба все еще велась.
По меньшей мере один полисмен открыл открыл огонь по злоумышленнику. Последнего ранили, задержали и увезли в госпиталь.
Спустя 1,5 часа ситуация "стабилизировалась и опасности для населения нет", заявили в полиции. Там добавили, что это была самая смертоносная стрельба в городе с 1997 года.
Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели.
Так, 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооруженных нападений на массажные салоны, убив восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.
22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, включая полицейского.
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На рахунок проникнення у житло. Що вам зараз заважає придбати карбін і захистити власне житло?
А ти впевнений, що у Штаті Джорджія "в 80-е годы прошлого столетия" змінилось тільки це? А може там рівень економічного добробуту виріс, чи якість освіти? Чи безробіття впало? Врешті решт, може там шерифа змінили? Отака вона ваша статистика... Для чого ти звертаєшся до "доказів" яких апріорі існувати не може? Ти дай зброю пересічному мешканцю Києва, Козятина чи цигану із Закарпаття. Усі вони будуть в одній країні, а от статистику будуть робити різну.
А что касается индивидуальностей, что везде это происходит совершенно одинаково - в Штатах, Молдове, Германии или Чехии. Разница только в степени свобод и тут есть чёткая зависимость - преступность больше там, где больше ограничений по законному владению и применению оружия. Например, в Чикаго преступность больше, чем в Атланте именно по этой причине.
Це ж одна країна. І там і там заборонено носіння короткостволу? Тільки не пиши мені про розмір міста, густину населення і т.п. Це не доводи для людини, яка США поставили у один ряд із Молдовою.
Хіба що стали боятись звільняти озброєних працівників ))))
Саме подібний гумор є ознакою того, що ми не доросли до короткостволів.
Проблема не у захисті зброєю справедливості, проблема у тому, що наш скалічений Совком народ вважає тією самою справедливістю.
Але якщо серйозно, то саме в наших умовах, коли МВС, прокуратура та суди захищають лише дупу наівєлічнєйшего, а решта народу віддана на пограбунок "еліти", яка здебільшого ще і іншої національності, релігії та часто і громадянства - зброя в кожній хаті є останньою надією на захист своїх прав.
А вже хто скористається цим, а хто ні - то вже кожен вирішуватиме для себе сам.
Це моя думка
PS Не с короткостволом или за короткоствол надо бороться, а за право (или против права) применить силу для защиты собственной жизни, собственности и достоинства.
Так что это всё не так просто. Человек, который таскает с собой оружие, должен быть внутренне готов его использовать в неоднозначной ситуации, даже если придется потом за это ответить перед судом. Достал пистолет, направил его на грабителя? Стреляй! А если не выстрелил, а грабитель отобрал у тебя твой пистолет, то ты не жертва преступления, ты сам преступник, и вот тебе срок за это. Тогда это было бы справедливо. А не можешь выстрелить, гуманизьм и вот это вот всё, тебе просто пистолет не нужен и тогда его нечего покупать и таскать с собой.
ты носил пистолет в сумке, бросил её на заднее сидение машины, у тебя его украли - саме про це і іде мова. Забув, загубив, викрали (окрім вдома з сейфу). Я би додав заніс у певні міста (школа, суд, метро)...але це вже питання дискусії і компромісу
Щось я ніколи не чув про таке
Якщо ж це буде не просто коп, а нац.гвардієц, або інший військовий (СБУшник для прикладу) то і зараз - Стаття 413. Втрата військового майна
1. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання -
караються арештом на строк до шести місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Третье. Мало кто идет на работу в офисный центр со своим стволом, даже если он у них есть. Скорее всего лежит дома в коробке из под обуви в кладовке.