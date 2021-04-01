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Преступник открыл стрельбу по офис-центру в Калифорнии, погибли четыре человека. Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели

Преступник открыл стрельбу по офис-центру в Калифорнии, погибли четыре человека. Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели

Неизвестный открыл огонь по офис-центру в городе Ориндж-Каунти в Калифорнии, убив четырех человек и ранив пятого. Полиция ранила стрелка и задержала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS Los Angeles.

По данным правоохранителей, среди убитых – ребенок.

Трагедия разыгралась около 17:30 по местному времени (03:30 ночи следующего дня в Киеве) на проспекте Линкольна. Когда на место прибыли офицеры, стрельба все еще велась.

По меньшей мере один полисмен открыл открыл огонь по злоумышленнику. Последнего ранили, задержали и увезли в госпиталь.

Спустя 1,5 часа ситуация "стабилизировалась и опасности для населения нет", заявили в полиции. Там добавили, что это была самая смертоносная стрельба в городе с 1997 года.

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Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели.

Так, 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооруженных нападений на массажные салоны, убив восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, включая полицейского.

стрельба (3256) США (26827) массовое убийство (71)


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Топ комментарии
+12
Там, где нет закона о короткостволе, убито уже более 14 тысяч людей, аннексирован полуостров и оккупирована треть двух областей.
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01.04.2021 10:04
+6
Думаю, это один из признаков свободного общества. Чем общество свободней, тем меньше вероятность. Ведь ты не будешь отрицать, что электорат януковича и зеленского имеет одну общую черту - закостенелую инфантильность.
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01.04.2021 10:09
+4
Такой закон был бы очень вреден в Украине. Ведь только его непринятие удерживает преступников от приобретения оружия и использования его в своих преступных целях!!! А только примут, все преступники накупят в магазинах автоматов и начнут стрелять а полиция ничего не сможет сделать ведь всё законно!!!
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01.04.2021 10:08
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Страница 3 из 3
Це брехня, неодноразово доведена. Не існує ЖОДНОЇ подібної статистики. Її і не може існувати. Це ж дуже просто. Як не має однакових людей, так не має і однакових країн, суспільств, етносів. Тому жодна статистика не може бути перенесена на іншу країну. Більше того, державні органи таку статистику не ведуть, а те, що ви наводити, це самопальна статистика прихильників легалізації. Мало того, в цій "так званій" статистики, любий втрачений, викрадений і т.п. ствол, відразу виключається із легальних. Це ж відверта маніпуляція.
На рахунок проникнення у житло. Що вам зараз заважає придбати карбін і захистити власне житло?
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01.04.2021 11:12 Ответить
Такая статистика есть, и твоя "страусиная позиция" этого не изменит. Более того, есть даже более интересная статистика - в штате Джорджия в 80-е годы прошлого столетия такой закон уменьшил такую преступность на 80% в первый же год его действия, а законопослушные граждане настреляли преступников больше, чем полиция, за тот же период.
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01.04.2021 11:15 Ответить
А я кажу що ні. І жоден із "вас" її ніколи не навів (не дав на неї посилання і т.п.) Бо є вона тільки на ваших сайтах і це усе не статистика, а агітпром.
А ти впевнений, що у Штаті Джорджія "в 80-е годы прошлого столетия" змінилось тільки це? А може там рівень економічного добробуту виріс, чи якість освіти? Чи безробіття впало? Врешті решт, може там шерифа змінили? Отака вона ваша статистика... Для чого ти звертаєшся до "доказів" яких апріорі існувати не може? Ти дай зброю пересічному мешканцю Києва, Козятина чи цигану із Закарпаття. Усі вони будуть в одній країні, а от статистику будуть робити різну.
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01.04.2021 11:21 Ответить
У меня друзья и родственники живут в штате Джорджия, так что я знаю что там происходит
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01.04.2021 11:24 Ответить
Ти живеш в Україні і не знаєш 99% з того, що довкола тебе реально відбувається. Так само і твої родичі. У мене вони живуть у Ньо Йорку, але я чудово розумію, що їх погляди це наслідок їхньої індивідуальності, середи у якій вони народились, росли, жили, а не відображення тих чи інших реалій.
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01.04.2021 11:26 Ответить
У меня и в Нью Йорке друзья живут. Пару лет назад был случай - к соседу моего товарища приходил полицейский. Потом мой товарищ поинтересовался - зачем приходил. Оказывается - сосед купил пистолет и полицейский приходил для профилактической беседы. Интересная часть диалога - сосед спросил полицейского, что делать, если он кого-то пристрелит. На что полицейский ответил, что нужно перетащить тело на свой участок, чтоб ему меньше бумажек пришлось писать.

А что касается индивидуальностей, что везде это происходит совершенно одинаково - в Штатах, Молдове, Германии или Чехии. Разница только в степени свобод и тут есть чёткая зависимость - преступность больше там, где больше ограничений по законному владению и применению оружия. Например, в Чикаго преступность больше, чем в Атланте именно по этой причине.
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01.04.2021 11:33 Ответить
Добре, тоді поясни мені дуже просту річ. Чому приступність у Харкові більша ніж у Стрию?
Це ж одна країна. І там і там заборонено носіння короткостволу? Тільки не пиши мені про розмір міста, густину населення і т.п. Це не доводи для людини, яка США поставили у один ряд із Молдовою.
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01.04.2021 11:37 Ответить
Как раз по той же причине - свобода общества. Харьков совковый индустриальный центр, в котором свободы уничтожались жёстко и агрессивно. В итоге отсутствие свобод и агрессивный прессинг вызывал ответную агрессию в обществе, которая проявлялась там, где это было безопасно - в отношении граждан этого же общества. А Стрий мало того, что меньше находился под влиянием совка на несколько десятков лет, так еще и не был подвржен такой чистке свобод, как Харьков.
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01.04.2021 11:41 Ответить
Перед цим, ти поставив в один ряд США і Молдову, написавши, що вони по суті нічим не відрізняються, а тепер доводиш що Харків не такий як Стрий? Тоб-то ти реально віриш, що якщо дозволити приховано носити пістолети в Україні, то рівень злочинності в Харкові стане такою як у Стрию?
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01.04.2021 12:07 Ответить
Перед этим я поставил рядом и сравнил Атланту и Чикаго, но ты "тут читаем, а тут не читаем"
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01.04.2021 12:18 Ответить
Ти порівняв третє місто по населенню із 34-м, що я невірно написав?
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01.04.2021 13:34 Ответить
Ты реально не понимаешь, как работает статистика? Количество проживающих людей не имеет значения.
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01.04.2021 13:37 Ответить
До речі, це мабуть самий вагомий доказ лобістів зброя, який я бачив. У порівнянні із так званою "статистикою" це навіть мега-доказ!
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01.04.2021 11:27 Ответить
Ну давай - назови статистику.
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01.04.2021 11:34 Ответить
Я ж написав, ніякої статистики на яку ти посилаєшся не існує. Є офіційна держава статистика, але вона не рахує вбивства від легальної чи нелегальної вогнепальної зброї. Коли ви кажете про Молдову, то ви чомусь замовчуєте, що в Україні, так само, без будь-якого подібного Закону, в той період зменшилась кількість тяжких злочинів. А знаєш чому замовчуєте, бо вона вам не підходить. Виникає логічне запитання, як же так? І відповідь не така напрошується, як вам треба.
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01.04.2021 11:40 Ответить
Никакой статистике не существует исключительно в твоей голове
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01.04.2021 11:41 Ответить
Зайди на держстат і почитай. Чи тобі розповісти що таке форми 1СЛ і т.п.?
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01.04.2021 12:04 Ответить
Держстат не твоя голова.
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01.04.2021 12:18 Ответить
ти прикалюєшся? Що там якийсь Держстат, до МОЄЇ ГОЛОВИ!
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01.04.2021 13:32 Ответить
В том и дело, что НИКАКОЙ. Ты даже не понимаешь, как работает статистика.
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01.04.2021 13:37 Ответить
не проходить і дня, щоби на цьому сайті, якийсь невіглас не розповів мені, що я щось не розумію. Я звик. Ти до речі збираєшся "свою статистику" викладати? Ми ж із цього почали...
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01.04.2021 13:46 Ответить
Ты прав - "дурака учить - только портить". Но ты такой забавный
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01.04.2021 13:47 Ответить
Я знаю. Не ти перший. Мен дуже дурні *******. Майже щодня якийсь знайдеться. Сьогодні твоя черга.
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01.04.2021 13:51 Ответить
Тебя врачи любят - ты классический случай
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01.04.2021 14:58 Ответить
Де статистика? так ото ж...
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01.04.2021 13:52 Ответить
В твоей голове статистики нет
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01.04.2021 14:57 Ответить
за 1 рік зріс рівень економічного добробуту та впало безробіття?
Хіба що стали боятись звільняти озброєних працівників ))))
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01.04.2021 20:58 Ответить
Хіба що стали боятись звільняти озброєних працівників ))))

Саме подібний гумор є ознакою того, що ми не доросли до короткостволів.
Проблема не у захисті зброєю справедливості, проблема у тому, що наш скалічений Совком народ вважає тією самою справедливістю.
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02.04.2021 10:51 Ответить
Ну ще 1 варіант зростання всього цього за 1 рік - це пограбунок сусідів )))

Але якщо серйозно, то саме в наших умовах, коли МВС, прокуратура та суди захищають лише дупу наівєлічнєйшего, а решта народу віддана на пограбунок "еліти", яка здебільшого ще і іншої національності, релігії та часто і громадянства - зброя в кожній хаті є останньою надією на захист своїх прав.
А вже хто скористається цим, а хто ні - то вже кожен вирішуватиме для себе сам.
Це моя думка
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04.04.2021 02:54 Ответить
Народу, який під час війни обирає Верховним головнокомандувачем Клоуна, довірити зброю...
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05.04.2021 16:43 Ответить
ну якщо притримуватись головного гасла з їхньої ж (СН) партійної програми - "гірше не буде" )))
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06.04.2021 09:23 Ответить
Ты пытаешься бороться с воображаемым противником в своем мозгу. Не надо приписывать мне то, что я не говорил. Про короткоствол я вообще ни слова, и при законы тоже. Но если хочешь, то изволь, у любого совершеннолетнего и дееспособного гражданина должна быть законная возможность купить что угодно, что пистолет, что гранатомет, что танк или истребитель с крылатыми ракетами. Потому что убивает не оружие, убивает человек, и, если он склонен к убийствам, он и голыми руками будет отрывать головы бродячим кошкам. Отвечать за содеянное должен человек, и вот это как раз важно, чтобы каждый ощущал, что ему придется отвечать за содеянное.
PS Не с короткостволом или за короткоствол надо бороться, а за право (или против права) применить силу для защиты собственной жизни, собственности и достоинства.
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01.04.2021 12:20 Ответить
Я хіба проти? Я вимагаю зовсім іншого. Гарантій вашої відповідальності... кримінальної. Втратив пістолет, загубив, залишив без нагляду і його вкрали, короче про..ав - сідай у в'язницю. Якщо ти настільки відповідальний, що тобі можно довірити бойову зброю, бери разом із нею і відповідальність. Тобі гарантії (уявні чи ні, це не має значення) безпеки від ствола, мені, від того, що ти довб.б. От тільки чомусь, усі прихильники починають з'їжджати? Кажуть давайте штраф, давайте заборону на носіння... так не піде. Вам так дуже треба зброю? Ви раби без неї? Добре, а нам гарантію, що вас за безпечність покарають. Справедливо?
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01.04.2021 13:32 Ответить
Ок, согласен, вместе с силой должна приходить ответственность.
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01.04.2021 13:58 Ответить
+ один є... За роки дискусій, сотні опонентів ти поки що перший і єдиний який погодився на цей варіант.
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01.04.2021 14:02 Ответить
Просто твой вариант многогранен и сложен, как и вся наша жизнь, и каждый понимает его по своему. Вот скажи, лежит пистолет у меня в сейфе дома. Дом обокрали, сейф взломали ломом и болгаркой, пистолет украли. А потом из этого пистолета кого-то убили. Это одна ситуация. Вторая - всё тоже самое, но сейф открыли ключом, который висел рядом на гвоздике. Лично я не считаю первую ситуацию проступком или преступлением. А во второй - ты соучастник убийства. Или ты носил пистолет в сумке, бросил её на заднее сидение машины, у тебя его украли. Это как минимум преступная халатность, и если она привела к тому, что из твоего пистолета кого-то убили, то это и должно квалифицироваться как "преступная халатность, приведшая к тяжким последствиям или человеческим жертвам", и лет пять тебе за это.
Так что это всё не так просто. Человек, который таскает с собой оружие, должен быть внутренне готов его использовать в неоднозначной ситуации, даже если придется потом за это ответить перед судом. Достал пистолет, направил его на грабителя? Стреляй! А если не выстрелил, а грабитель отобрал у тебя твой пистолет, то ты не жертва преступления, ты сам преступник, и вот тебе срок за это. Тогда это было бы справедливо. А не можешь выстрелить, гуманизьм и вот это вот всё, тебе просто пистолет не нужен и тогда его нечего покупать и таскать с собой.
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01.04.2021 15:00 Ответить
Вот скажи, лежит пистолет у меня в сейфе дома. Дом обокрали, сейф взломали + другий варіант, це не порушення умов зберігання

ты носил пистолет в сумке, бросил её на заднее сидение машины, у тебя его украли - саме про це і іде мова. Забув, загубив, викрали (окрім вдома з сейфу). Я би додав заніс у певні міста (школа, суд, метро)...але це вже питання дискусії і компромісу
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02.04.2021 10:49 Ответить
а менти теж садяться до в'язниці якщо втрачають зброю?
Щось я ніколи не чув про таке
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01.04.2021 20:59 Ответить
З моменту зміни Законодавства, а змінили його щоби Юлю з в'язниці випустити ні, бо треба виключно матеріальну шкоду, а до цього (до 2014) - так. Втрата вогнепала була кримінал.
Якщо ж це буде не просто коп, а нац.гвардієц, або інший військовий (СБУшник для прикладу) то і зараз - Стаття 413. Втрата військового майна

1. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання -
караються арештом на строк до шести місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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02.04.2021 10:47 Ответить
Избиратели Трампа слетели с катушек?
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01.04.2021 10:56 Ответить
Я бы на вашем месте так не радовался. Либеральная Америка это слабая Америка. Будет как с Европой.
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01.04.2021 11:19 Ответить
Трамписты бунтуют.
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01.04.2021 11:15 Ответить
не пойму одного: у всех оружие на руках. почему они не отстреливаются и не ликвидируют нападавшего? ведь это так просто.
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01.04.2021 11:51 Ответить
Первое, и самое главное. Потому что не умеют и не готовы. Оружие, оно само по себе стрелять не будет. Кроме владения оружием ты ещё должен быть готов его применить. Второе. Потому что не имеют права. Только для собственной защиты в случае непосредственной угрозы. Вот нельзя просто "прийти на помощь" со своим стволом.
Третье. Мало кто идет на работу в офисный центр со своим стволом, даже если он у них есть. Скорее всего лежит дома в коробке из под обуви в кладовке.
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01.04.2021 12:01 Ответить
Это Калифорния. Там напринимали таких законов, что для покупки ствола нужно пройти несколько кругов ада, к тому же ты по сути это оружие нигде, кроме своего авто и жилища, хранить не можешь. Плюс к тому там и население преобладает соответствующее - отбитые леваки, всякий сжв скам и прочие отрыжки цивилизации.
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01.04.2021 12:03 Ответить
Что то обилие gun free zone и поехавшие оружейные законы никак не помогли Калифорнии в этом случае.
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01.04.2021 11:56 Ответить
gun free zone - это магнит для маньяков. Ведь там они гарантированно не получат ответки. Точно так же и с Украиной, где кацапы не рассчитывали получить ответку, как, к примеру, они ожидали бы получить в странах Балтии.
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01.04.2021 12:20 Ответить
Не удивлюсь, если обнаружат аквафрешные рога и копыта.
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01.04.2021 15:19 Ответить
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