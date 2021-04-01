Преступник открыл стрельбу по офис-центру в Калифорнии, погибли четыре человека. Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели

Неизвестный открыл огонь по офис-центру в городе Ориндж-Каунти в Калифорнии, убив четырех человек и ранив пятого. Полиция ранила стрелка и задержала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS Los Angeles.

По данным правоохранителей, среди убитых – ребенок.

Трагедия разыгралась около 17:30 по местному времени (03:30 ночи следующего дня в Киеве) на проспекте Линкольна. Когда на место прибыли офицеры, стрельба все еще велась.

По меньшей мере один полисмен открыл открыл огонь по злоумышленнику. Последнего ранили, задержали и увезли в госпиталь.

Спустя 1,5 часа ситуация "стабилизировалась и опасности для населения нет", заявили в полиции. Там добавили, что это была самая смертоносная стрельба в городе с 1997 года.

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Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели.

Так, 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооруженных нападений на массажные салоны, убив восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

22 марта в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, включая полицейского.