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Новости Агрессия России против Украины
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"Вагнеровцы" причастны к пыткам, похищениям и массовым казням в Центральной Африке, - ООН

Эксперты Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера.

Соответствующее заявление опубликовано 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам работников ООН, они "получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, виновником которых является частный военный персонал, действующий совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях - с миротворцами ООН".

Как отмечается, среди вероятных преступлений - массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки, похищения, насильственное перемещение гражданских лиц, нападения на гражданские объекты и агрессия против представителей гуманитарных организаций.

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К этому, как утверждается, причастна так называемая ЧВК Вагнера, вероятно контролируемая бизнесменом Евгением Пригожиным, который, по сообщениям СМИ, входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

В докладе фигурируют еще две российские структуры: пидсанкционная Lobaye Invest, специализирующаяся на золоте и бриллиантах, и Sewa Security Services, которая обеспечивает охрану президента и других высокопоставленных ЦАР.

Как пишет The Guardian, верховный комиссар ООН по правам человека расследует несколько инцидентов. Один из них произошел в декабре, когда российские наемники и военнослужащие армии ЦАР открыли огонь по автомобилю, который не остановился на контрольно-пропускном пункте в префектуре Уака: тогда погибли три человека и 15 были ранены. Кроме того, россияне приняли участие в нападении на мечеть в городе Бамбари. Издание рассматривает эту историю как попытку организовать в ЦАР стратегический центр войск в интересах Кремля. Российская сторона отрицает обвинения.

В ЦАР с 2013 года - после свержения президента - продолжается вооруженная борьба между повстанцами и центральной властью. С тех пор из страны бежали 5 млн человек. Обострение конфликта произошло в конце декабря, после президентских выборов, на которых формально победил Фостен-Арканжи Туадера. 30 марта он принял присягу. Его оппоненты не согласились с результатами и усилили вооруженное давление. По сообщениям СМИ, с конца 2020 года в ЦАР из России для помощи президенту страны перебрасываются военные консультанты и наемники с тяжелыми вооружениями и бронетехникой.

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По имеющимся данным, в ЦАР также присутствуют миротворческий контингент ООН численностью 12 тыс. человек и военизированные формирования из Руанды.

Автор: 

Африка (279) казнь (117) ООН (4177) пытки (838) ЧВК Вагнер (1332) Центральноафриканская Республика (8)


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Топ комментарии
+19
если на мировом уровне выплывет что вазелин или его окружение отмазали от тюрьмы этих вагнеровцев, то думаю зеленым будет совсем печально
если я не ошибаюсь это первое подобное заявление со стороны ООН.
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01.04.2021 10:12
+10
Т.е. ЗЕ пособничал международным террористам.
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01.04.2021 10:25
+9
не совсем так - официальное заявление - это потверждение документально установленного факта
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01.04.2021 10:10
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Правила форума Совет форумчан
заявления ООН = заявлениям СПОРТЛОТО!!! - толку от них 0,0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2021 10:07 Ответить
не совсем так - официальное заявление - это потверждение документально установленного факта
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01.04.2021 10:10 Ответить
и что дальше русские будут делать с этим "официальным заявлением", думаю всем понятно...
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01.04.2021 10:17 Ответить
в любом суде и так далее рассматриваться и главное с последствиями ,только документально подтверждённые факты ,статьи не могут служить доказательством ,в отличии от официальных документов ,типа этого - как то так
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01.04.2021 10:24 Ответить
А дальше пособничество ЗеОПы банд-формированию, официально признанному международными террористам.
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01.04.2021 10:26 Ответить
вы дегенераты или что? причем тут зеленский, прекратите дрочить на зеленского, больше внимание ***** уделяйте бараны тупые
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01.04.2021 14:19 Ответить
А далі - що ті вагнерівці навіть в Туреччину чи Єгипет на море поїхати не зможуть...
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01.04.2021 10:41 Ответить
если на мировом уровне выплывет что вазелин или его окружение отмазали от тюрьмы этих вагнеровцев, то думаю зеленым будет совсем печально
если я не ошибаюсь это первое подобное заявление со стороны ООН.
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01.04.2021 10:12 Ответить
могут сменить название бубизяничая с чёрной воды
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01.04.2021 10:15 Ответить
Краснодарский край. Колонны военной техники движутся в сторону границы с Украиной!

https://twitter.com/newkc14/status/1377405852500512769
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01.04.2021 10:15 Ответить
покойнички едут..
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01.04.2021 10:40 Ответить
Если пытаешься запугать, то зря , украинцы ватных рашистских пдрсв не боятся уже,будут утилизированы ваньки-невстаньки аж бегом...
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01.04.2021 11:52 Ответить
Страх - это нормальное чувство здоровых людей. Позволяет выживать. А не боятся - идиоты, предназначенные на утилизацию.
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06.04.2021 16:04 Ответить
Ну так - самое оно объявить их террористической организацией.
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01.04.2021 10:17 Ответить
лучше рассказать неграм там что мясо вагнеровцев излечивает от болезней
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01.04.2021 10:28 Ответить
и если видел смерть вагнеровца ещё при этой жизни
в другой дарован будет им верный и зоркий глаз (С)
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01.04.2021 10:34 Ответить
Ха-ха-ха))) зесрань,вы попали
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01.04.2021 10:19 Ответить
Ппц зеленому котенку
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01.04.2021 10:22 Ответить
Да что там та Африка, Сирия или Украина. Ну не в Израиле же, значит можно и не задерживать.
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01.04.2021 10:24 Ответить
ухаха вы понимаете сих поцов нанимать контрактёрами для Моссада-опустится на уровень с разведкой Мозамбика
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01.04.2021 10:27 Ответить
Т.е. ЗЕ пособничал международным террористам.
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01.04.2021 10:25 Ответить
прикольно да? это резко ограничивает круг стран куда можно будет сбежать при шухере
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01.04.2021 10:36 Ответить
Собственно, даже с отмыванием денег Коломоя ЗЕ уже в ЕС делать нечего будет.

Так что не даром ЗЕ по Оманам ездит по личным делам. Клоуну по сути вобще особо деваться некуда. На Роисе его тоже примут только для публичной порки и обдирания.
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01.04.2021 10:39 Ответить
в эмиратах плохо
бухать - харам
наркота - вилы
ему будет очень не весело
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01.04.2021 10:41 Ответить
А если бы не ишак Оманский, часть бы из них грела парашу в киевском сизо
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01.04.2021 10:37 Ответить
Очень может быть, что они уехали бы сидеть гораздо дальше.

И сейчас Байден слова про то, что ***** убийца, сопровождал бы их показаниями.
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01.04.2021 10:41 Ответить
Да вряд ли, на тот момент в США президентом был Трамп, которому насрать было на тех вагнеровцев. А до того как Байден стал президентом, Зеля бы давно уже их выменял на каких-то бедолаг, которых кацапы нахватали среди жителей лугандона.
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01.04.2021 11:33 Ответить
Зеля тихо грызет ногти от нервного напряжения))
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01.04.2021 11:55 Ответить
одно радует - обвинения против нашего придурочка из цирка - множаться как ком лавины... добре....
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01.04.2021 12:53 Ответить
когда уже мир поймет что россияне тупые людоеды
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01.04.2021 14:18 Ответить
в ЦАР они охраняют добычу ископаемых, а также базы-схроны, где кремлёвские держат миллиарды в валюте и драгметаллах.
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01.04.2021 15:41 Ответить
Гарант зберіг їх для Африки:- цінні " кадри"!!!
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01.04.2021 20:20 Ответить
 
 