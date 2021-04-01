За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 44 человека, выздоровели - 612, выявили 1 150 новых случаев, - Кличко
Ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 44 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за минувшие сутки выявили 1150 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (с начала пандемии 163 441 случай).
Среди заболевших 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 49 девочек от 1 месяца до 17 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
Кроме того, 44 человека умерли от COVID-19 (всего с начала пандемии 3 449 летальных случаев).
160 человек были госпитализированы с диагнозом COVID-19. А 571 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмонией.
В то же время, 612 человек побороли коронавирус (всего 106 217 выздоровевших).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112).
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