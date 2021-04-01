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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 44 человека, выздоровели - 612, выявили 1 150 новых случаев, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 44 человека, выздоровели - 612, выявили 1 150 новых случаев, - Кличко

Ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 44 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки выявили 1150 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (с начала пандемии 163 441 случай).

Среди заболевших 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 49 девочек от 1 месяца до 17 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Кроме того, 44 человека умерли от COVID-19 (всего с начала пандемии 3 449 летальных случаев).

160 человек были госпитализированы с диагнозом COVID-19. А 571 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

В то же время, 612 человек побороли коронавирус (всего 106 217 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (303), Деснянском (189) и Голосеевском (112).

Также читайте: Ведомственные больницы МОЗ и Нацакадемии меднаук отказываются принимать больных коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предотвратить коллапс медсистемы, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25572) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Статистика нужна, исходя из количества заболевших на каждые 100 000. Если учесть , что в Киеве 3 млн , То заболевших 0,00038% или около 37 человек на каждые 100 000. Это вообще ни о чем. Нужно просто увеличивать места в больницах. Вакцинировать людей. Закрывать самое простое решение
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01.04.2021 10:36 Ответить
Мадам желает выступить спонсором и профинансировать новые койко-места? Мадам закупит за свои деньги вакцину? Мадам работает волонтером в госпитале, спасая людей? Или просто мадам, сидя на диване, поучает других, что им делать? Кличко - настоящий мужик, который наплевав на свой рейтинг, принимает тяжелые решения.
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01.04.2021 10:44 Ответить
Киев не нуждается ни в каких спонсорах. Это богатейший город, с золотой землей, с умнейшими людьми. Кстати , я далека от критики Кличко , хотя хочу , чтобы наша столица стала лучшей в Европе, а этого пока нет. На въезде в Киев со стороны Одессы шикарные дороги, где их продолжение в Киеве? Киев не только ваш, киевлян, это лицо всей страны. Коронавирус к нам пришёл уже навсегда, так будем жить в постоянном страхе угрозы локдаунов?
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01.04.2021 12:06 Ответить
 
 