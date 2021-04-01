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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ признала эффективность китайской COVID-вакцины Sinovac: ее могут одобрить для экстренного использования к концу апреля

ВОЗ признала эффективность китайской COVID-вакцины Sinovac: ее могут одобрить для экстренного использования к концу апреля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность вакцины от коронавируса производства китайских фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac.

В ВОЗ заявили, что эти вакцины соответствуют требованиям организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".

По предварительным данным клинических исследований, проведенных в разных странах, эффективность вакцины Sinopharm составляет примерно 79,34 %, а эффективность Sinovac колеблется от 50,65 до 83,5 %. К этому выводу в ВОЗ пришли, изучив документы, предоставленные производителями препаратов на прошлой неделе.

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Глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото допустил, что обе вакцины могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях к концу апреля.

Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей, и китайские препараты соответствуют этим требованиям, подытожили в ВОЗ.

Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+3
"для экстренного использования" - это когда нужно вколоть хоть шота, но физраствор всё еще кажется слишком большой наглостью.
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01.04.2021 10:24
+1
Для папуасов сойдет.

Они как бы люди и им тоже как бы чем-то надо вакцинироваться.
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01.04.2021 10:23
+1
Эффективность...качество..и безопасность вакцины можно определить одним простым способом....посмотреть используют ее в Израиле или нет...
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01.04.2021 10:28
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Для папуасов сойдет.

Они как бы люди и им тоже как бы чем-то надо вакцинироваться.
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01.04.2021 10:23 Ответить
"для экстренного использования" - это когда нужно вколоть хоть шота, но физраствор всё еще кажется слишком большой наглостью.
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01.04.2021 10:24 Ответить
в европе так колят джонсон
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01.04.2021 10:40 Ответить
тебе с параши виднее,чего там колят в Европе.
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01.04.2021 16:06 Ответить
для цих знань не треба бути на твоїй параші, достатньо відкрити потрібні сайти. а ти точно на параші, бо такий тупенький.
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01.04.2021 16:13 Ответить
на твою парашу інфа не доходе, тебе русские педагинички не навчили шукати інфу, чи інфа у тебе через нижню півкулю попадає і через очко одразу випадає? не можеш переварити?
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01.04.2021 16:14 Ответить
тебе дырявый, веретено в очко с прокрутом
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01.04.2021 16:31 Ответить
ти вже отримав, що тебе так пердолить?
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01.04.2021 16:43 Ответить
пердолю тебя за щеку
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01.04.2021 20:18 Ответить
Эффективность...качество..и безопасность вакцины можно определить одним простым способом....посмотреть используют ее в Израиле или нет...
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01.04.2021 10:28 Ответить
Визнання вакцини в День ЛОХА. Як символічно.
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01.04.2021 10:33 Ответить
статейка щоб з другого тижня квітня ніхто не возбухав проти короновак, бо сплине 10 денні тестування нововвезеної вакцини?
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01.04.2021 10:39 Ответить
хле ты умничаешь тугосеря
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01.04.2021 16:07 Ответить
тьі так не можешь, и тебе завидно?
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01.04.2021 16:10 Ответить
От якщо Євросоюз її визнає то і я її визнаю в іншому випадку нехай нею "ширяється" Гібереус чи як його там!!!
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01.04.2021 10:39 Ответить
а вариантов как бы и нет. производители вакцин не справляются, либо китайскую вакцину легализировать, либо "спутник Х".
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01.04.2021 10:41 Ответить
У ВОЗ вообще очень "продуктивные" отношения с Китаем.
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01.04.2021 11:41 Ответить
Як казав класик - https://www.youtube.com/watch?v=bXQ1NxuW-gM
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01.04.2021 10:49 Ответить
Эффективность 50%?
Не жирно...
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01.04.2021 11:31 Ответить
 
 