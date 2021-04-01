ВОЗ признала эффективность китайской COVID-вакцины Sinovac: ее могут одобрить для экстренного использования к концу апреля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность вакцины от коронавируса производства китайских фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac.

В ВОЗ заявили, что эти вакцины соответствуют требованиям организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".

По предварительным данным клинических исследований, проведенных в разных странах, эффективность вакцины Sinopharm составляет примерно 79,34 %, а эффективность Sinovac колеблется от 50,65 до 83,5 %. К этому выводу в ВОЗ пришли, изучив документы, предоставленные производителями препаратов на прошлой неделе.

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Глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото допустил, что обе вакцины могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях к концу апреля.

Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей, и китайские препараты соответствуют этим требованиям, подытожили в ВОЗ.

Напомним, 25 марта в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac.