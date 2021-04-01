Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков
Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", речь идет о проекте закона №5124.
"Поддержать проект закона... №5124 доработанный и предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу", - гласит решение комитета.
Его поддержали 10 парламентариев, а четыре члена комитета не голосовали.
Отмечается, что закон предлагает наказывать угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.
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Тільки безвідворотність покарання може вплинути на поведінку індивідуума. Ці справи буде розслідувати якийсь інший слідчий поліції, а не той, який до цього розслідував ст.121 та 125 КК України? Там буде інший прокурор, інший суд, чи може вони за іншим КПК будуть розглядатися?
Замість того, щоби вносити зміни у КПК, займатися побудовою дієвих правоохоронних органів та судів, ці зелені мудаки займаються пустим піаром.