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Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков

Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков

Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", речь идет о проекте закона №5124.

"Поддержать проект закона... №5124 доработанный и предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу", - гласит решение комитета.

Его поддержали 10 парламентариев, а четыре члена комитета не голосовали.

Отмечается, что закон предлагает наказывать угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.

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Автор: 

ВР (29258) комитет (561) медицина (2524) уголовная ответственность (440) врачи (1516)


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Топ комментарии
+3
странно, как-то, теперь будем классифицировать насилие... - это большой простор для маневра - насилие в отношении медиков, кассиров супермаркета, ит-шников, водителей... - работы для законотворчества хватит лет на 20...
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01.04.2021 10:35
+3
Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков - Цензор.НЕТ 3745
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01.04.2021 10:38
+2
А що медики це теж тепер превігілійована каста, як судді та прокурори? З якої радості. Це дескримінація інших професій. Так не має бути.
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01.04.2021 10:34
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А що медики це теж тепер превігілійована каста, як судді та прокурори? З якої радості. Це дескримінація інших професій. Так не має бути.
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01.04.2021 10:34 Ответить
а шо інших не судять по таким статтям? усе і до цього було і є.
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01.04.2021 10:42 Ответить
странно, как-то, теперь будем классифицировать насилие... - это большой простор для маневра - насилие в отношении медиков, кассиров супермаркета, ит-шников, водителей... - работы для законотворчества хватит лет на 20...
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01.04.2021 10:35 Ответить
Головне закончик состряпать. А який з них працює? Вірно. Жоден. Вірніше один закон працює завжди. Закон природи. Хто сильніший той і правий....
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01.04.2021 10:41 Ответить
усе працює, коли ним правильно користуватись.
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01.04.2021 10:43 Ответить
Подготовка к насильственной вакцинации
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01.04.2021 10:38 Ответить
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01.04.2021 10:39 Ответить
Ці Зелені мудаки збираються зайнятись реальними справами? У нас і так існує кримінальна відповідальність за вказані дії. Те, що ви по пару років накинули за насилля над людиною, що має спеціальну професію, що змінює?
Тільки безвідворотність покарання може вплинути на поведінку індивідуума. Ці справи буде розслідувати якийсь інший слідчий поліції, а не той, який до цього розслідував ст.121 та 125 КК України? Там буде інший прокурор, інший суд, чи може вони за іншим КПК будуть розглядатися?
Замість того, щоби вносити зміни у КПК, займатися побудовою дієвих правоохоронних органів та судів, ці зелені мудаки займаються пустим піаром.
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01.04.2021 10:38 Ответить
Комитет Рады поддержал законопроект об уголовной ответственности за насилие в отношении медиков - Цензор.НЕТ 3745
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01.04.2021 10:38 Ответить
Медики и так никогда не отвечали ни за что, и у людей отчаявшихся никакой закон или защита не остановит. Просто не понимаешь не берись не косяч так нет деньги важней чужой жизни. Так-то они которые ради денег калечат людей и не отвечают за это
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01.04.2021 10:42 Ответить
Народ бажає халявної медицини. Поки це не зміниться, усе залишиться так, як є.
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01.04.2021 10:47 Ответить
Цікавить коли медики нарешті нестимуть відповідальність (уголовну) реальну за свої помилки?А це життя людей.
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01.04.2021 11:00 Ответить
а если подерутся мент с медиком кто будет виноват? наверное те кто будет их разнимать...
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01.04.2021 12:19 Ответить
 
 