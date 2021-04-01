63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство опрошенных жителей Украины (63%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. 34% - противоположного мнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно социсследованию, 58% опрошенных жителей Украины сообщили, что часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Отмечается, что с ростом уровня заболеваемости интерес к этой информации увеличился. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины.

63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. 34% - противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина.

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Вместе с тем, более 60% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина, 37% - имеют противоположное мнение. Больше всего поддерживают "жесткий" карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.









Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

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Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.