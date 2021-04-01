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Новости Коронавирус и карантин
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63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство опрошенных жителей Украины (63%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. 34% - противоположного мнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно социсследованию, 58% опрошенных жителей Украины сообщили, что часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Отмечается, что с ростом уровня заболеваемости интерес к этой информации увеличился. Чаще других отслеживают такие новости люди старшего возраста и женщины.

63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. 34% - противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина.

63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 01

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63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 02

Вместе с тем, более 60% ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина, 37% - имеют противоположное мнение. Больше всего поддерживают "жесткий" карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.

63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 03
63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 04
63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 05
63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос Рейтинга 06
Инфографика: Соцгруппа "Рейтинг"

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Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. 

карантин (16729) опрос (2832) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+9
Маніпуляції свідомістю. Підтримують бюджетники але вони в нас тупі, бо не розуміють, що якщо інші не будуть працювати і нормально жити, то і до них обовязково черга дійде. Вони останні падають, але і останні піднімаються.....
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01.04.2021 10:48
+5
Да, нормально... Просто в Украине около 60% БЮДЖЕТНИКОВ... И им сохраняется з/п, дажп если они месяцами дома сидеть будут... остальные - выживайте как хотите...
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01.04.2021 11:25
+4
Вітаю зебілів з днем ЛОХА. Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 10:47
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Рєфєрєндум.. нє? Вже місяць як тра було вводити.. Але ж 8 тищ платити.. Теж ділємма))
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01.04.2021 10:45 Ответить
Можно было до этого и не допускать а дурачков барыг отправлять на 15 суток плюс штраф тысяч в 100 ...
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01.04.2021 10:46 Ответить
Вітаю зебілів з днем ЛОХА. Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 10:47 Ответить
Всіх тра вітати)) І нас, і вас)) Гарного свята))
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01.04.2021 11:16 Ответить
Маніпуляції свідомістю. Підтримують бюджетники але вони в нас тупі, бо не розуміють, що якщо інші не будуть працювати і нормально жити, то і до них обовязково черга дійде. Вони останні падають, але і останні піднімаються.....
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01.04.2021 10:48 Ответить
Хоч всі будуть проти, все одно закриють, бо в Єпрові таке вже є.
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01.04.2021 10:49 Ответить
В Україні кожного дня кількість померлих як у Ілловайську. Хто зараз наживається на смертях?
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01.04.2021 10:51 Ответить
так люди смертны, и без короновируса умирало в Укарине до 2000 человек в день
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01.04.2021 10:58 Ответить
Интересно сколько граждан поддерживают арест Зеленского, Ермака, Ляшка и Степанова?
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01.04.2021 10:56 Ответить
Забадали этим "зЕрейтингом", то то разум.к.off своими рейтингами по 5 - 6 раз в сутки писал о рейтинге клоуна, теперь этот...
Хоть я тоже считаю что жизнь человека дороже денег и карантином может командовать только врачи, а не политики, но этот "рейтинг" - сплошной фейк!
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01.04.2021 10:57 Ответить
А что эти 63% сделали для не распространения?
Нужно вводить не локдаун а 100% тестирование населения. И изоляция больных.
Нет денег в государстве? Ввести платное.
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01.04.2021 11:03 Ответить
кацапы,соблюдайте самоизоляцию...не ходите по гостям в надежде сообразить на троих

63% громадян підтримують запровадження жорсткого карантину в Україні, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 223
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01.04.2021 11:19 Ответить
Да, нормально... Просто в Украине около 60% БЮДЖЕТНИКОВ... И им сохраняется з/п, дажп если они месяцами дома сидеть будут... остальные - выживайте как хотите...
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01.04.2021 11:25 Ответить
АГА, а ще 46% ******* і підтримують члєнограя!
засуньТЕ свої діаграми собі в дупу, а краще в дупу під патьто за 622 косаря!
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01.04.2021 11:49 Ответить
10% уже поумнели
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01.04.2021 12:34 Ответить
63% підтримують використання зубної пасти, якщо зуби почнуть випадати...

Країна ХХХ-ів...
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01.04.2021 13:32 Ответить
Ложь.
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01.04.2021 14:40 Ответить
 
 