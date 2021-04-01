Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного

Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимально возможного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что гибель солдат, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.

Так, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - максимального уровня - в ответ на развертывание дополнительных российских войск.

Военнослужащие США насчитали около 4 тыс. российских военных, которых подтянули к границе с Украиной в дополнение к уже существующим на ней силам.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

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