Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного
Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимально возможного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times.
Отмечается, что гибель солдат, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.
Так, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - максимального уровня - в ответ на развертывание дополнительных российских войск.
Военнослужащие США насчитали около 4 тыс. российских военных, которых подтянули к границе с Украиной в дополнение к уже существующим на ней силам.
Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На ці дешеві понти вже давно ніхто не звертає увагу.
Зеленскому доверяют 46% жителей Украины, не доверяют - 51%
не говоря уже о доверии к тле за пределами Украины
В таких реалиях, слава богу, нашнй стране я.о. никто не доверит.
Це дійсно понти. Щоб захопити Україну цього дуже замало. Це якщо в Києві знову обваляться державні інститути, які наладом дихають через тупість, примітивність та жадібність то тоді можливі проблеми з "міратворцамі-братішкамі", а так це понти для глухонімих.
- приближение глобального замеса...
https://twitter.com/galandecZP
https://twitter.com/GirkinGirkin
кто голосовал за него за ради Мира пускай и думают...
а ты Герой без памперсов я смотрю -это радует, есть кому отстоять Неньку..
--------------------------------------------
А тим часом в Україні -
.
От себя добавлю, что вопрос «Путин будет выкручивать руки Зеленскому угрозой военных действий» изначально стоял не «если», а «когда».
- Потому что Зеленский пришёл к власти на слабой позиции «Просто перестать стрелять», ниже которой торговаться просто некуда.
- Потому что за два года клоун вляпался в кучу международных скандалов и утратил поддержку других стран и альянсов.
- Потому что власть Зеленского слаба, утратила рычаги влияния, просрала всё, что можно и презираема своим народом.
- Потому что население Украины разочаровано своим идиотским выбором двухлетней давности и измотано карантиином, и национальный подъём 14 года вылившийся в движение добробатов и волонтёров сейчас не повторится - и в Кремле об этом тоже знают.
- Потому что Путину нужна вода в Крым - скоро лето, а водохранилища по прежнему пустые, надежды на таяние снегов не оправдались.
- Потому что Трамп проиграл и Путину нужны козыри в торговле с Байденом - «я отведу войка, если вы надавите на Зеленского по поводу Крыма».
Потому что так Путин делает всегда - поднимает ставки и ждёт, когда у остальных «игроков» сдадут нервы.
Будет ли полноценная война - не знаю. По разным данным к ней не готовы ни Кремль, ни Украина, и кроме обоюдных потерь она ничего принесёт. Проблема в том, что поехавший царь бензоколонки готов к потерям, а мы нет.
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
Паразитуюча злодюжна брехлива київська кліка до цього не готова... крім скавчати і надіятися на "заграніцу" і "парабелум від Остапа Бендера."..
добрымутром, Цензор! Проснулся...
шо у нас 73 % таки самаубийцы ???
нет скорее всего это любители и рыбку съесть и на... сесть, а так , как известно - не бывает...
Робить Америка все шо треба, Байден - це не ваш ************ Трампакс.
Если Россия начнет оккупацию Украины, что помешает Штатам оккупировать Якутию, японцам Дальний восток, китайцам Байкал (китайцам кстати жизненно нужна вода, а это их исконная территория), например, шведам, финнам и норвежцам взять под контроль исконную Карелию, а прибалтийцам вернуть Ливонию., белорусским партизанам вернуть смоленщину. И что будет делать Путлер?
God Bless America !!!