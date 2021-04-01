Запрос на порядок в Украине достиг самого высокого уровня с 2017 года - 84%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство (84%) опрошенных жителей Украины считают, что в стране в первую очередь не хватает порядка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным социсследования, абсолютное большинство (84%) граждан считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года.

Из сфер безопасности граждан опрошенные лучше всего оценили защиту от чрезвычайных ситуаций (хорошо или удовлетворительно оценили 59%).

Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальную защиту (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47%, безопасность жизни и имущества граждан - 43%, здравоохранение - 40%, защиту прав человека - 39%, экологию - 37%, защиту от эпидемий - 34%. Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40%, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки).

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Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26%) и защиты от коррупции (12%).

Защиту во всех сферах лучше оценивают молодые опрошенные. Исключением является сферы экологии и защиты от коррупции, где оценки почти одинаково низкие во всех возрастных категориях. Есть различия и по территориальному признаку: например, защита от террористических угроз имеет лучшие оценки там, где она является более актуальной - в больших городах, для киевлян и жителей восточных областей. Также в областных центрах лучше оценивают безопасность на дорогах, а социальную защиту и правосудие - наоборот, лучше оценили в меньших поселениях. Экологию, защиту от нелегальных мигрантов и многие другие сферы хуже всего оценили на Юге. Защита в сферах, касающихся здоровья, лучше оценивают в западных регионах.

Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.