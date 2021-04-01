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Запрос на порядок в Украине достиг самого высокого уровня с 2017 года - 84%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Запрос на порядок в Украине достиг самого высокого уровня с 2017 года - 84%, - опрос

Абсолютное большинство (84%) опрошенных жителей Украины считают, что в стране в первую очередь не хватает порядка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным социсследования, абсолютное большинство (84%) граждан считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года.

Из сфер безопасности граждан опрошенные лучше всего оценили защиту от чрезвычайных ситуаций (хорошо или удовлетворительно оценили 59%).

Запрос на порядок в Украине достиг самого высокого уровня с 2017 года - 84%, - опрос Рейтинга 01

Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальную защиту (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47%, безопасность жизни и имущества граждан - 43%, здравоохранение - 40%, защиту прав человека - 39%, экологию - 37%, защиту от эпидемий - 34%. Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40%, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки).

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Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26%) и защиты от коррупции (12%).

Запрос на порядок в Украине достиг самого высокого уровня с 2017 года - 84%, - опрос Рейтинга 02

Защиту во всех сферах лучше оценивают молодые опрошенные. Исключением является сферы экологии и защиты от коррупции, где оценки почти одинаково низкие во всех возрастных категориях. Есть различия и по территориальному признаку: например, защита от террористических угроз имеет лучшие оценки там, где она является более актуальной - в больших городах, для киевлян и жителей восточных областей. Также в областных центрах лучше оценивают безопасность на дорогах, а социальную защиту и правосудие - наоборот, лучше оценили в меньших поселениях. Экологию, защиту от нелегальных мигрантов и многие другие сферы хуже всего оценили на Юге. Защита в сферах, касающихся здоровья, лучше оценивают в западных регионах.

Опрос был проведен 26-28 марта 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

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23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.

безопасность (1107) опрос (2832)


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Топ комментарии
+12
До какого уровня бардака нужно было довести зеленым ситуацию, что война отошла на второй, а то и третий(и далее по порядку) план...
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01.04.2021 11:21
+11
хто шо вважає порядком. Я от вважаю, що це жахливий непорядок, що авака, єрмак і зєля не в тюрмі
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01.04.2021 11:21
+7
Вот так клоун ведет страну к диктатуре. Теперь мудрый нарид во всем будет винить демократов и запрашивать сильную руку. С этим населением демократическую и успешеую страну не построишь..
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01.04.2021 11:54
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нет власти. нет неотвратимости наказания за преступления! вот ниже наверное были инвестиционные няни:

Угрозами и издевательствами трое мужчин отобрали у предпринимателя 25 тыс. долл. США, 3 тыс. грн и мобильный телефон.
Кроме того, 40-летнего бизнесмена заставили написать расписку на долг в 25 тыс. долл. США, после чего бросили в лесу и уехали.
Одного из подозреваемых, 34-летнего не работающего мужчину, задержали. Остальных разыскивают. Среди подозреваемых - знакомый бизнесмена. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Преступление произошло днем 30 марта в лесу около села Русские Тишки Харьковского района области. Уголовное дело открыли по ч.4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины.
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01.04.2021 11:21 Ответить
Не хватает ЗЕльоненького Наполеончика? 🤔
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01.04.2021 15:18 Ответить
До какого уровня бардака нужно было довести зеленым ситуацию, что война отошла на второй, а то и третий(и далее по порядку) план...
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01.04.2021 11:21 Ответить
хто шо вважає порядком. Я от вважаю, що це жахливий непорядок, що авака, єрмак і зєля не в тюрмі
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01.04.2021 11:21 Ответить
Это типа подводка к новым диктаторским законам? так бы сразу и сказали, все равно в эти "опросы" почти никто не верит...
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01.04.2021 11:28 Ответить
да! і зєлю!
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01.04.2021 11:49 Ответить
сьогодні день дурня. 73 радуйтесь, це ваше свято.
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01.04.2021 11:44 Ответить
А потім в совковому стилі: "З великим ентузіазмом та повною підтримкою мудрий нарід сприйняв ноаину про затвердження закону про відтворення ГУЛАГу"
Цікаво: вони ці опитування де проводять? У ВРУ чи КМУ та в ОПі?
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01.04.2021 11:54 Ответить
Ты где живешь? Про отсутствие порядка ноют все, а не только в ВРУ и КМУ. Правда украинцы такой народ что сначала тоскуют за порядком, а потом ноют про беспредел.
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01.04.2021 14:54 Ответить
Порядок починається в голові кожної окремої людини: з недопалку, який не влучив у смітник, але людина підійшла, підняла та кинула його до смітнику, з одноразового посуду, який використовувався на пікніку і не був спалений у вогнищі, а зібраний у сміттєві пакети та викинутий до сміттєвого баку, з дотримання ПДР навіть тоді, коли ніхто не бачить...
А сидіти та чекати коли прийде ХТОСЬ та наведе порядок - ніколи до порядку не приведе. Але більшість саме так і живе: в очикуванні халяви і що міфічний ХТОСЬ прийде і все зробить.
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01.04.2021 15:09 Ответить
Я тебе про реальное положение дел в головах у населения, а ты мне про свое понимание идеального порядка. Все кто мусорит, дает взятки, лезет без очереди, использует положение никогда не скажут тебе что любят беспорядок. Они скажут - страна такая. Для них порядок это то что их заставят соблюдать а не то что должно как убеждение. И да, хотят сидеть и ждать когда кто-то придет и заставит их не мусорить. Это реальность.
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01.04.2021 15:39 Ответить
Вот так клоун ведет страну к диктатуре. Теперь мудрый нарид во всем будет винить демократов и запрашивать сильную руку. С этим населением демократическую и успешеую страну не построишь..
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01.04.2021 11:54 Ответить
Где-то у меня завалялась старая кожаная тужурка ,самое время доставать ...
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01.04.2021 12:06 Ответить
Аваков, ау! Народ уже лёг и просит.
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01.04.2021 12:19 Ответить
Вот тут в точку, многие смотрят на него как на спасителя.
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01.04.2021 14:55 Ответить
Надо было ещё после Оранжевой революции расстрелять в Бабьем Яру Медеччука, Ахметова, Каломойского, Вальцманов и тд. Сейчас в стране был бы не большой, но порядок
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01.04.2021 12:31 Ответить
И вот это величайший лидер всех времен и народов не смог за два года навести порядок в стране? Ну ниче, ему доверяют 146%, так что за вторую каденцию точно будет полный порядок. Как в северной корее, а мож и лучше, он же не лох какой-нибудь.
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01.04.2021 12:43 Ответить
Спальний район Копенгагену vs спальний район будь-якого міста України.

Запит на порядок в Україні досяг найвищого рівня з 2017 року - 84%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8564
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01.04.2021 12:47 Ответить
Зебілів вже 84 %.
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01.04.2021 13:21 Ответить
Цей "рейтинг" задовбав своїм піаром перед владою... "Запит на порядок"? Що мається на увазі ? Саджати в тюрми і психушки всіх неугодних владі? Це запит"на порядок"? І якщо вже маніпулювати цим поняттям , то треба починати з суддівської гілки влади і виконати вічний Закон Державотворення " Обирати і Контролювати " суддів повинні лише ГРОМАДИ. От тоді, коли судді будут підпорядковані своїм Громадам і їх діяльність буде напряму залежати від людей , тільки тоді почне пробиватися СПРАВЕДЛИВІСТЬ і настане в Країні Порядок!
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01.04.2021 13:39 Ответить
Нечего не рейтинг пенять если население хочет крепкой руки.
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01.04.2021 14:57 Ответить
А порядок в стране должен обеспечивать ДРУГ Зели АВАКОВ.И этим все сказано ,о хорошей работе этого министра.
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01.04.2021 14:15 Ответить
Порядок, дело хорошее.
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01.04.2021 15:25 Ответить
не забывайте что опрос провели 1 апреля Ну и шутки у тебя дурацкие рейтинг.как у 95 квартала.
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01.04.2021 16:47 Ответить
А опрос вице-президент заказал? У него в министерстве спят и видят, как бы покороче ногти обрезать, а если получится, то и пальцы. Сашко Билого убил, Стерненко посадил, остальных "не спокойных" пытается штрафами наказывать. Только рюкзаки и иностранное гражданство никто ещё не отменял. Ни Италия, ни Франция не спасут, не помогут ни купленные вертолёты, ни катера, ни Ситроены
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01.04.2021 17:15 Ответить
Бидло в своей голове не может навести порядок, хочет чтоби кто- то в стране навел.
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04.04.2021 09:53 Ответить
 
 