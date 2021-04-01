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"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то недоделали, что-то отложили

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в апреле приступит к рассмотрению плана по оборонным закупкам, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"...с планом по оборонным закупкам в этом году будет все нормально (уже с апреля приступим к его рассмотрению)", - сказала Безуглая в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что формирование плана оборонных закупок трудоемкий и длительный процесс, включающий в себя согласование общего плана, парламентский надзор и контроль, в том числе, за научно-исследовательскими работами по вооружению и технике.

По ее словам, закон "Об оборонных закупках "опередил время".

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"Закон начал действовать с первого января, но министерства не были готовы к такому прыжку. Несмотря на то, что … у них в запасе было еще полгода, чтобы подготовить тщательно подзаконные акты. Да, они что-то подготовили, но неправильно, что-то не доделали, что-то пробовали отложить… А с нового года включился режим, который работает во многих странах - есть документ, есть программа - получаешь деньги, нет программы - не получаешь деньги и соответственно просто не освоишь бюджет", - рассказала народный депутат.

Она отметила, что в результате министерства ускорили подготовку новых подзаконных актов, и Кабинет Министров недавно утвердил их основной пакет.

Автор: 

госзакупки (960) оборона (5213) Гособоронзаказ (55) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+19
Странно.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
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01.04.2021 11:26
+19
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 7152
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01.04.2021 11:31
+15
Безуглая, вам тоже надо "валить из этой страны". Ваш же кумир не прекратил войну, "просто перестав стрелять". А вы провалили оборонку, два года ждали, что х..ло мир подарит Зеленскому за его талант артиста и убивали армию.
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01.04.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
"что-то" тупаки при власти.
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01.04.2021 11:24 Ответить
Яких обрали корисні ідійоти, такі і при владі.
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01.04.2021 11:26 Ответить
Ну кто и тупой, а кто и не переставая стрижет купоны под прикрытием тупых. Напомнить что недавно купил Абромавичус? Наколядовал немного в оборонпроме.
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01.04.2021 11:40 Ответить
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 1634.
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01.04.2021 11:25 Ответить
"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то не доделали, что-то отложили - Цензор.НЕТ 7152
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01.04.2021 11:31 Ответить
Як називаються люди, які голосують за ідіотів?
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01.04.2021 11:26 Ответить
Теж ідійоти.
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01.04.2021 11:27 Ответить
Идиоты тоже люди. Вот только на нормальную работу их не берут. Содержат, но ничего ответственного им не доверяют.

В Украине другие правила потому, что тоже людей тут большинство.
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01.04.2021 11:30 Ответить
Я голосовал с начала за Порошенко. а во втором туре за Зе с надеждой на перемены... УВЫ!! Разочарование полное!!! Так и не смог собрать команду профи патриотов Украины!! Голосовать за Зе не буду никогда...
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01.04.2021 11:33 Ответить
Слово «сначала» правильно пишется слитно и с буквой «а» в конце, если это наречие. Существительное «с начала» (года), имеющее зависимое слово, пишется раздельно с предлогом «с».
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01.04.2021 11:38 Ответить
А ще самолайки на ЦН вважаються ганьбою.
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01.04.2021 11:42 Ответить
І асоціюються з автофеляцією (самоміньєтом)
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01.04.2021 12:04 Ответить
У мене кума теж голосувала за Зе, хоч я її переконував що так робити ніззя. Тепер вона розчарувалась і запитала Що робити? Відповідь: два варінти - повернутись у 2019 рік і не йти на вибори, другий - чекати ще 3 роки і на наступних виборох проголосувати за Дзидзьо.
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01.04.2021 11:41 Ответить
Бачили слона, який сам собі хоботом відсмоктує члін?
Саме з таким аутоеротизмом у поважному онлайн-суспільстві асоціюється самовподобайка.
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01.04.2021 12:00 Ответить
Странно.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
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01.04.2021 11:26 Ответить
Зате в Буковелі ЗЕ гарно стрибав на лижах.
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01.04.2021 11:29 Ответить
"Это другое".
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01.04.2021 11:30 Ответить
Рівень «підготовки» української політичної еліти просто зашкалює! Щось треба кардинально міняти в «консерваторії». Система явно не працює як треба-замість дійсно найкращих і найдостойніших членів суспільства, котрі зможуть змінити країну на краще, до влади приводять відвертих ідіотів і пройдисвітів. Це просто жах.
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01.04.2021 11:27 Ответить
Яка це ЬІліта? Шпана з підворотні.
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01.04.2021 11:30 Ответить
Шпана ,це лише лялькі ,а істеблішмент (олігархат), це Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів !!))
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01.04.2021 11:35 Ответить
Безуглая, вам тоже надо "валить из этой страны". Ваш же кумир не прекратил войну, "просто перестав стрелять". А вы провалили оборонку, два года ждали, что х..ло мир подарит Зеленскому за его талант артиста и убивали армию.
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01.04.2021 11:28 Ответить
За 7 лет войны Укроборонпром не научился планировать закупки??!!!! "Слуги народа" гавкают на попередников но тот факт что сейчас бездари в власти всем понятен!!! Бла бла бла вместо конкретики в делах!!! регионалы вернулись для реванша при нынешних "слугах"... увы... противно!!!
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01.04.2021 11:31 Ответить
спасибо тебе и таким как ты
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01.04.2021 11:52 Ответить
самотсос... фууууу
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02.04.2021 01:11 Ответить
Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет.
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01.04.2021 11:32 Ответить
Ляльковий балаган продовжує стрибати !!!))))
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01.04.2021 11:32 Ответить
прыжку кого? безуглой?
генератор случайных фраз
как она в медицинском то училась - не понимаю
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01.04.2021 11:34 Ответить
Вот и я думаю. Там клиника. Скорее всего купила. Или как Зеля в "папином" филиале института.
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01.04.2021 11:51 Ответить
Za raspilom babla nekogda vverch glyanuty ... Otstanyte !!!
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01.04.2021 11:35 Ответить
ТРИ месяца нет закупок техники, оружия и боеприпасов. ТРИ МЕСЯЦА... зато они "закон приняли новый". чтоб вы им подавились турбинисты зеленые
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01.04.2021 11:35 Ответить
«Что-то не доделали, что-то отложили, что-то не знали, что-то не поняли, что-то ....., что-то....,» текущая ВР.
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01.04.2021 11:40 Ответить
...пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником квартальное чмо, делающее вид, что оно Президент, и 73% нарида, что за это голосовали...
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01.04.2021 11:43 Ответить
Глава комитета даже не понимает какой бред она несет. Министерства за пол-года ДО принятия закона получили задачи, благополучно все похерили и ...? И ничего. Никто не уволен, никто не наказан. Ну и зачем им тогда напрягаться? Болеше того, когда речь идет об оборонном заказке в воющей стране, то это уже не "халатное отношение к своим обязанностям", а нанесение вреда государственным интересам. И ответственность должна быть не "выговор/увольнение", а ТЮРЬМА. Понятно, что при такой ответственности за з/п в 15 000 грн/мес. в министерствах работать никто не будет. Надо повышать зарплату. А денег нет, т.к. все ушло на схемы, откаты и большую стройку. Вот о чем надо говорить, неуважаемая глава комитета!
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01.04.2021 11:50 Ответить
Я считаю это перемога! Над здоровим глуздом...
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01.04.2021 11:55 Ответить
ГНАТЬ ВАС , цуки , надо из власти
О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НЕ ЗАБОТИТЕСЬ
« европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимальноИсточник: https://censor.net/ru/n3256942
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01.04.2021 11:58 Ответить
Каждый раз, когда слышу бред этой Безуглой, хочется назвать ее Безглуздой! (где тут иконка face palm?! почему ее нет?! рыдаю)
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01.04.2021 12:18 Ответить
Від цієї чорноротої "всезнаючої" плісняви вже реально нудить.
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01.04.2021 12:24 Ответить
министерства и руководства оборон. предприятий "не будут готовы" до тех пор,пока их не очистить от наёмных вредителей....Вопрос к СБУ и контррозведке
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01.04.2021 12:34 Ответить
Напомнило "- Страна семимильными шагами движется к коммунизму. - А почему мяса в магазинах нет? - Скотина не успевает за нами"... *****, ну как же вы уже затрахали своими турборежимами, зашквар за зашкваром...
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01.04.2021 12:38 Ответить
Ще один ПРОФФФІ у ВЛАДІ і оборонці!!!
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01.04.2021 15:58 Ответить
Замість щиросердечного визнання що вони повні нездари чуємо белькіт про недопрацювання.
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01.04.2021 17:59 Ответить
Безмозглая, кто к чему был не готов??? 5 лет все были готовы, был оборонзаказ, планы и выполнение.
А сейчас два года НОЛЬ! И за два года даже ПЛАНОВ нет???В прошлом году тоже самое было--летом опомнились---надо планы составлять, глядь, уже и год закончился!

Уже ЧЕТВЕРТЫЙ месяц идет 21 года, кацап на пороге---они опять не готовы!
Зелень безмозглая, вас расстрелять мало!
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02.04.2021 01:38 Ответить
 
 