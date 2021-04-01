"Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то недоделали, что-то отложили
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в апреле приступит к рассмотрению плана по оборонным закупкам, сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
"...с планом по оборонным закупкам в этом году будет все нормально (уже с апреля приступим к его рассмотрению)", - сказала Безуглая в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что формирование плана оборонных закупок трудоемкий и длительный процесс, включающий в себя согласование общего плана, парламентский надзор и контроль, в том числе, за научно-исследовательскими работами по вооружению и технике.
По ее словам, закон "Об оборонных закупках "опередил время".
"Закон начал действовать с первого января, но министерства не были готовы к такому прыжку. Несмотря на то, что … у них в запасе было еще полгода, чтобы подготовить тщательно подзаконные акты. Да, они что-то подготовили, но неправильно, что-то не доделали, что-то пробовали отложить… А с нового года включился режим, который работает во многих странах - есть документ, есть программа - получаешь деньги, нет программы - не получаешь деньги и соответственно просто не освоишь бюджет", - рассказала народный депутат.
Она отметила, что в результате министерства ускорили подготовку новых подзаконных актов, и Кабинет Министров недавно утвердил их основной пакет.
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В Украине другие правила потому, что тоже людей тут большинство.
Саме з таким аутоеротизмом у поважному онлайн-суспільстві асоціюється самовподобайка.
ЗЕ и СН пришли на все готовое и вдруг через 2 года оказались не готовы к прыжку.
генератор случайных фраз
как она в медицинском то училась - не понимаю
О БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НЕ ЗАБОТИТЕСЬ
« европейское командование вооруженных сил США повысило уровень боеготовности армии до максимальноИсточник: https://censor.net/ru/n3256942
А сейчас два года НОЛЬ! И за два года даже ПЛАНОВ нет???В прошлом году тоже самое было--летом опомнились---надо планы составлять, глядь, уже и год закончился!
Уже ЧЕТВЕРТЫЙ месяц идет 21 года, кацап на пороге---они опять не готовы!
Зелень безмозглая, вас расстрелять мало!